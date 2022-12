«La historia de Ferro Carril no  pasa por 90 minutos de fútbol»

Fueron casi tres décadas de Juan Carlos Realini en la presidencia de Ferro Carril «y si hay que criticar algunas cuestiones relativas a ese tiempo, tendría que plantearlo como autocrítica, porque yo también en los últimos años fui parte de ese ciclo. Llegar a la presidencia de Ferro Carril, es una alegría, una responsabilidad, pero también un desafío».

El Dr César Signorelli Goncálvez, es inevitablemente consecuente con el afecto por Ferro. La niñez y la adolescencia de quién es también abogado de profesión, con el sentido estricto de adhesión a Ferro Carril.

Bien vecino de la sede social por calle 19 de abril.

Era cruzar la calle y ser parte de un tiempo que el nuevo presidente archiva en la memoria y cada tanto, resplandece en palabras cuando de la evocación se trata,. Por lo tanto, la magia de los sentimientos por la franja, se asocia por siempre al nuevo hombre de mando.

************

«Ser un equipo de trabajo, que tenga que resolver en conjunto, ante una decisión que puede marcar tiempos, como en la elección del Director Técnico. Pero con el cargo de presidente, existe una impronta. Realini tuvo la suya y yo puedo tener la mía. Los modelos de conducción pueden ser distintos, cuando las personas cambian. Creo en la búsqueda grupal, pero también en la necesidad de decidir cuándo hay que decidir. La función de un presidente también es esa y de lo que se trata es de no renunciar al objetivo. Después de todo, si uno llegó como en este caso para ser presidente, no es solo para administrar el club. Ferro no puede dejar de acompasar etapas de crecimiento».

EL MANDO DEL FUTURO

El domingo que pasó, con el final de la trayectoria deportiva de Ferro Carril en el 2022. Ascenso de la B a la A a nivel de la Organización del Fútbol del Interior. La última colocación de Ferro en la tabla. El final de un reinado, mientras el rumbo de la decisión tendrá que ir naciendo, cuando se trata del DT con la mira puesta en el año próximo. Ocurre que Ferro no solo jugará el Salteño y en OFI, también afrontará la Copa Uruguay en su segunda edición.

«No es un tema resuelto, cuando recién salimos de la liguilla. Habrá que evaluar, para resolver en su momento. Solo digo que la historia de Ferro Carril no pasa por 90 minutos de fútbol. No se puede establecer una razón en lo inmediato, a partir de un último resultado o de una chance que perdimos. Ferro Carril es un todo. Y ese todo es abarcador. Hace al fútbol y a los otros deportes que son parte del club. Richard UIsuca se puede quedar o puede ser el final de su ciclo. Todo es posible, como asimismo otros nombres que son parte de la danza. En Ferro nada es descartable. Pero la línea de pensamiento no se puede distanciar de la política del club. No tuvimos chance de volver a ser campeones otra vez. Pero no es el final de nada. Puede volver a ser el comienzo de ese algo o ese mucho que es Ferro Carril. Ahí sí la historia está siempre. Es la historia que exige y en eso estamos de acuerdo»

-El Dr César Signorelli de la presidencia.

El vecino de aquel tiempo….y el tiempo no nubla sentimientos.

Aunque también invoca a esa pasión que es Ferro Carril. Convive en ella.

No podría ser de otra manera. No podría.

(Foto: MASSARINO. EL PUEBLO).