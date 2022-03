Como si la moral dependiera de lo político…

Nunca estuve ni estaré de acuerdo con asociar inmediatamente cosas como estas: represión y abuso policial con gobierno de derecha, o defensa de la diversidad sexual con gobierno de izquierda, y así tantos ejemplos más que podríamos dar…He visto abusos policiales en todos los gobiernos en los que he vivido, en todos. Es decir, buenos policías y de los otros coexistieron siempre.

Así como conozco gente con ideología de izquierda que, a la vez, tiene una intolerancia impresionante a las orientaciones sexuales que no son la suya, y personas con ideas muy de derecha (hasta gobernantes) con una gran apertura a la aceptación de la diversidad más amplia en ese sentido.

Quienes lean con cierta frecuencia esta columna de lunes, sabrán que siempre pregonamos aquí en contra de los «encasillamientos», por ejemplo y sobre todo, políticos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de encasillar? Pues, a pensar que: si aquel hizo tal cosa debe ser de izquierda, si hizo o no hizo aquello debe ser blanco, o colorado…o de tal o cual partido, no importa.

Sinceramente, cada día que pasa más me convenzo que, como suele decirse y con toda razón, «en todos lados hay de todo». Hay gente buena, gente mala, gente más o menos buena, hay capaces, incapaces, corruptos, honestos… en todos lados, en todos los sectores de todos los partidos.

Pero ¿a qué tema queremos llegar hoy? A que sigue llamando muchísimo la atención, y al menos a mí me molesta, cuando lo político determina la vara con que se mide ciertas acciones, ciertas actitudes, o conductas.

Y hablaremos ahora de casos de acusación sobre presuntos abusos sexuales.

¿Se acuerda el caso del Intendente de Colonia, que ofrecía pasantías a cambio de favores sexuales, etc. etc.? Intendente blanco, del Partido Nacional.

El Frente Amplio puso el grito en el cielo con eso; los otros políticos, los de su propio partido, algo hicieron sí, pero con muchos «paños tibios», ¿verdad? Sin embargo entendemos que todos, pero todos, tendrían que haber repudiado con mucha fuerza esas prácticas.

Es nada menos que un político en el que mucha gente depositó su confianza, y este tipo de cosas son traiciones (el peor de los pecados, dijera Dante) que toda la clase política debe o debería repudiar, sin lugar a dudas ni a paños tibios. Y principalmente, sin que importe un color político.

Vea usted, estimado lector, lo que está pasando ahora con el caso del Diputado comunista Gerardo Núñez.

Otra vez se mide con distinta vara, al menos así lo notamos nosotros.

¿Por qué para algunos pareciera que cuando se denuncia a alguien, ya es culpable inmediatamente (y ya pasa a ser la peor persona del mundo), salvo que sea un «compañero de militancia», como gustan decir? Eso, no puede ser.

Sabido es que el Diputado (del Partido Comunista) Gerardo Núñez está siendo acusado de haber cometido abuso sexual desde una cuenta de redes sociales.

Dice textualmente el posteo publicado por una mujer a finales de enero de este año: «En 2021 me invitó a su casa y entendí que al ser una persona pública era razonable. Fui a su casa, tomamos bastante vino, cenamos, charlamos… Llegado un momento me avanzó y yo le aclaré que no podía pasar nada […] Me dijo que estaba todo bien y no tenía que aclarar nada. Yo estaba borracha. Me acurruqué y se lo dije. […] Terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado, cosas que no quería hacer y que de alguna manera se aprovechó de mí».

Obsérvese que el caso es grave, merece que se lo analice bien porque podríamos estar ante un delito realmente grave. Sin embargo, lo que noté fue primero un largo silencio, sobre todo de aquellos que en otros casos, como decíamos, han puesto el grito en el cielo ante casos similares o idénticos.

Obsérvese además que únicamente el propio Diputado Núñez y su sector han decidido expedirse (aunque muy brevemente y poniendo énfasis en el anonimato de la denuncia, como diciendo: no es muy trascendente entonces).

Pero bueno, vale la actitud del Diputado que dio la cara, y de su sector, el Partido Comunista.

Pero… ¿Y el Frente Amplio en su conjunto?, ¿Y la Mesa Política?, ¿el PIT-CNT?, ¿la Intersocial Feminista? Nadie, absolutamente nadie dice nada…La comisión de mujeres del Partido Comunista del Uruguay dijo: «Al tomar conocimiento de un señalamiento, en este caso, hasta el momento anónimo, inmediatamente pone en funcionamiento los mecanismos partidarios correspondientes y, por otra parte, se pone a disposición para tramitar cualquier denuncia, si existiese, por cualquier vía que corresponda, tanto partidaria como legal». En tanto dijo el propio Núñez: «Dada la dimensión pública que ha tomado una publicación anónima a través de redes sociales que se la asocia a mí persona, me veo en la obligación de presentarme ante la justicia para que se investigue como corresponde, quedando a total disposición de la misma». Pero, seguimos preguntando: ¿nadie más va a declarar nada? ¿Por qué?

Y daremos un ejemplo más, de aquí cerquita nomás, un caso de Salto. Fuerte repudio hubo días pasados hacia un médico que torturaba presos políticos. Obviamente, está bien que se repudie.

Por supuesto, creemos que nadie puede decir otra cosa. Si fue un médico torturador, hay que repudiar eso, sin importar partidos, ni cuál era el gobierno, ni nada de esas cuestiones.

Pero qué curioso…Yo no sentí ese mismo énfasis en el repudio hacia un docente jubilado, ex legislador departamental y figura del Partido Comunista en Salto, que este miércoles 9 de marzo estuvo casi 3 horas declarando en Fiscalía por abuso sexual contra su propia nieta… ¡Abusos que fueron denunciados en 2020! Salvo el grupo feminista La Revuelta Subversiva Salto, ese grupo sí, lo viene «escrachando» sin importarle lo político, o sea, se la jugaron las muchachas de la Revuelta Subversiva.

Pero, y la fuerza política en Salto a la que pertenece este hombre. ¿no piensa decir nada? ¿Ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio?, ¿Nada? ¿Nadie? Aunque sea salir a defenderlo si creen que es inocente, no sé…

Claro que mientras la Justicia no dé una resolución, yo no juzgo ni a este salteño ni al Diputado Núñez de Montevideo, pero sí digo que son cosas muy delicadas como para tener tan distintas varas de medir con relación a otros casos que ha habido.

Como aquello de hace unos años en la famosa «casita del parque», en Paysandú, ¿se acuerda?, otro caso repudiable sin dudas. Pero reconozcamos que tampoco nos extraña demasiado esta dualidad para juzgar…Porque también se procuró tender mantos de silencio ante casos de otros «compañeros militantes», ¿verdad? Los «varones del carnaval», sin ir más lejos.

En fin…Qué pena que la moral, algo tan esencialmente humano, se mida y se juzgue dependiendo de colores políticos y partidos.

