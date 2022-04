 La hermana de «Maxi»Gómez sesuma al plantel femenino de Ceibal

De años a esta parte, el protagonismo de Ceibal es inocultable en el Fútbol Femenino y no solo a nivel local. Las «guapas»ceibaleñas han trascendido fuera de casa. Por lo tanto, no solo han recalado en la gloria doméstica. En este 2022, la doble competencia que se les viene: el Campeonato Salteño y la nueva participación en el Campeonato del Interior.

Como aspecto puntual: ya sin la Dirección Técnica de Alfredo Javier Viera, de los auténticos hacedores de Ceibal en esta época dorada. La hora en que aparece Corina Ferrufino en el mando, después de estas últimas temporadas en calidad de jugadora. La «profe»de Educación Física es Sofía Leivas, mientras Facundo Fernández, el kinesiólogo, más la suma de los delegados: Javier da Col y Carlos Anchorena.Para tener en cuenta asimismo, la integración de una sub comisión de fútbol que incluye a Abel Próspero, Liliana Fructos, Gabriel Zabala, Javier da Col y Carlos Anchorena. No hay dudas que en Ceibal la pretensión se prolonga: la estrategia de organización, para que el producto sea posible. DESDE PAYSANDÚ PARA SUMARSE Más allá de jugadoras salteñas, en Ceibal una tendencia que no es menor: reforzar su plantilla con quienes puedan llegar desde otros lares. Es obvio que Ceibal no es el único caso en esta dirección.Pero llama la atención un nombre: KAREN YANET GÓMEZ GONZÁLEZ. Se trata de la hermana de Maximiliano «Maxi» Gómez, el delantero uruguayo que defiende al Valencia de España y tantas veces siendo uno más en la nómina celeste. Desde la «Heroica» llegan tres para sumarse a Ceibal, desde el momento que a Karen, también lo hacen Staphanie Martínez y Stephanie Tregarrten.De lo que no hay dudas es que Ceibal conserva una base de jugadoras, que han sido tan claves como referentes en las últimas temporadas. Los casos concretos de Florencia Acerbis, Susana Finozzi, María Victoria Mintegui, Estéfany Texeira, Jéssica Alzugaray y María Italia Argian entre otras.El 2022 a dos puntas: aquí y allá. Y es Ceibal.