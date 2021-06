La herencia intacta: ¡Mauricio, ganador!

Mauricio Moreira nació el 18 de julio de 1995. Tiene 25 años. Hijo de Federico y de Isabel. Hace unos años, la chance se planteó: llegar a España «y explorar el terreno». Hasta que su incursión en el ciclismo se hizo posible. No hay caso: la herencia tira. Tanto Mauricio como Agustín. Los dos.

Un tiempo atrás, Agustín admitía a EL PUEBLO, «que Mauricio es mucho más pasional que yo, a la hora de ser uno más en el ciclismo. El es un ciclista de de vocación. Su vida se vincula fuertemente al ciclismo. Es su elección. Lo mío varía un poco. Me gusta, pero hasta un límite. Hasta ahí. ¿Se entiende no? Pero mi hermano, es pasional desde la entrega y el querer»

UN DOMINGO ESPECIAL

Primero fue la contrarreloj para cimentar la posibilidad de ganar el Gran Premio Duero Internacional. Ayer domingo, tiempo de ratificar aptitudes y en la tarde, las informaciones que comenzaron ayer, dando cuenta de la victoria del equipo que incluye Mauricio y su imposición en lo individual. El sitio en Internet del EFAPEL de Portugal, apunta a lo sucedido. Es válido transcribir textualmente, más registros gráficos que avalan la nueva dimensión.

Mauricio Moreira escribe la primera página del palmarés de la historia del Gran Premio Duero Internacional , al ganar la 1. la edición de la prueba que se estrenó esta época en el calendario velocipédico luso. Nuestro uruguayo vistió la camiseta amarilla en la 1. a Etapa y la defendió hasta el final, a lo largo de las cinco tomadas de los cuatro días de prueba, donde demostró clase y superioridad frente a la competencia. Federico Figueiredo finalizó con el quinto lugar de la General Individual.

Muchas felicidades al mejor equipo del mundo!



CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL

(después de la 5. a Etapa):