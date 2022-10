La guadaña de la violencia

Unas semanas atrás en la Liga Salteña de Fútbol, el representante del Comando de Jefatura de Policía abrió diálogo con neutrales y delegados de clubes, sobre cuestiones relativas a la violencia en los escenarios y el imperativo de acentuar los mecanismos de seguridad. Tanto dentro como afuera de los mismos donde se juega fútbol.

En un determinado momento, el representante del Comando hilvanó la reflexión, sintetizada sin más vueltas: «no toda la violencia es evitable. La irracionalidad puede aparecer en el momento menos pensado. La violencia sale de la sombra y ataca. Es eso».

A la temporada 2022, no le han faltado testimonios en esa dirección. Tan solo a manera de ejemplo o rescates en el tiempo.

1) Gladiador y Universitario enfrentados en cancha de Gladiador, por categoría Sub 18 en el Torneo del Consejo Único Juvenil. Gresca generalizada.

2) Santa Rosa y Progreso jugando en el Parque Rufino Araújo. Enfrentamiento directo entre jugadores e hinchas de uno de los dos equipos. El árbitro Rolando López no denunció a jugadores. Nadie fue sancionado, aunque a Santa Rosa le cupo una sanción económica.

3) Saladero y Sud América, jugando en cancha de Saladero. Las puertas se abrieron al mismo tiempo y ya en zona exterior, el contrapunto de piedras entre una hinchada y otra. El Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol no encontró «elementos probatorios» para pronunciarse en alguna sanción.

4) De última, partido de juveniles entre San Eugenio y Salto Uruguay en el Parque Humberto Forti. Enfrentamientos en la cancha y desde un sector de hinchas identificados con San Eugenio, cascotes de piedras que pudieron impactar en más de un futbolista.

«Una cosa de locos», se dijo.

*******************

Concreto es que el fútbol salteño no escapa al germen de la violencia. Se fue incrustando. Está incrustado. No faltan los que entienden que el fútbol puede ser caldo de cultivo, para que la intolerancia gane espacios. Pero que también, gane por goleada. No pocas veces, termina goleando. Aunque mal pese.