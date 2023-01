LA GRANJA AL DIA. PANTALLAZO HORTICOLA

Aumento 5,6% el valor de la Canasta Hortifrutícola del mes de Diciembre

El Valor Kilogramo Canasta del mes de Diciembre aumento 5,6% con respecto a Noviembre, al pasar de 39,7 a 41,9 pesos/kg. Comparado con el valor promedio de Diciembre de los últimos cinco años se ubica 0,8% por encima. Comparado con Diciembre de 2021, se ubica 15,8 % por encima.

Dos mujeres apuestan a visibilizar a la granja desde Confederación Granjera del Uruguay

En un hecho inédito, la Confederación Granjera del Uruguay cambió directiva y eligió dupla femenina: Grisel Moizo y Antonella Gordillo

Visualizar a la granja, educar a los productores, custodiar a la UAM y abrir la gremial. Estas son las cuatro grandes áreas que propone la nueva directiva -juvenil y femenina- de la Confederación Granjera del Uruguay. Por primera vez en la historia, una gremial agropecuaria está encabezada, en la presidencia y secretaría, por mujeres. Con ideas frescas y energía renovada, la dupla conformada por Grisel Moizo y Antonella Gordillo empieza a pisar fuerte y harán de la granja un sector más visible para la sociedad y atractivo para los jóvenes.

En la presidencia de la Confederación Granjera está Grisel Moizo Beretta. Ella es ingeniera agrónoma, tiene 47 años y trabaja en la empresa familiar Domingo Moizo en la zona de Melilla, dedicada a la producción de frutas (manzana, peras y uvas de mesa) tanto para consumo interno como para la exportación. Además, de presidenta de la gremial, ingeniera y productora, Grisel es madre, ¡y de tres niños!.

La Confederación Granjera, establecida en 1944, es una gremial de segundo grado, compuesta por ocho gremiales. Moizo llegó a ella a través de la gremial de Exportadores de Frutas de Hoja Caduca del Uruguay. Era suplente del grupo, pero no estaba participando por los horarios. “Son reuniones nocturnas, tengo niños chicos y la hora de la reunión es la hora del baño, de los deberes…”, señaló.

Aseguró que surgió su nombre porque “hay muchos cambios para hacer”. “Fuimos a votación y recibimos apoyo de la mayoría”, contó.

La dupla buscará dar dinamismo a las acciones. “Se vienen muchos cambios en la UAM, hay muchas cosas por resolver. El sector tiene cambios porque su rentabilidad se ha visto afectada. Necesitamos mover otras piezas, recorrer ideas para ver qué podemos hacer”, contó.

Además, explicó que muchos de los integrantes tienen la edad de su padre, 70 y largos, y si bien cuentan con la experiencia, “la gente joven tiene otras ideas, otros tiempos y otras energías”. El objetivo es que Confederación vuelva a tener representatividad y mayor presencia.

“Tengo una postura bastante conciliadora y trato de ir más al centro de las cuestiones. En las gremiales hemos tenido diferencias… había tensión y la idea era sumar a alguien pacificador y no a alguien de perfil más peleador. Me postulé con esa idea y apostaron por mí. Quería que Antonella estuviera conmigo, porque ella va adelante con todo”, explicó.

Secretaria. Antonella Gordillo Caballero tiene 32 años y es hija de padre y madre granjeros; se dedican a la plantación de zanahorias. No pensaba dedicarse a este rubro porque la granja familiar era chica y no había lugar para trabajar en ella. Entonces se puso a estudiar, pero se dio cuenta que tanto su padre como su hermano (también granjero) tenían problemas en la comercialización de la mercadería. El trabajo no solo le gustaba, sino que también era buena en lo que hacía. A partir de ese momento, cinco años atrás, se hizo cargo de vender todo lo que su familia producía, además de supervisar el lavadero de zanahorias.

“Mi padre siempre fue de ese tipo de granjeros que te dicen ‘toma, labura y dale para adelante. Te doy una mano, pero ganátelo’. Él vendía en el Mercado Modelo y empecé a ir con él todos los jueves antes de ir a la universidad. Un buen día me dejó a cargo para tomarse unos días libres. Cuando volvió se dio cuenta que me había ido bárbaro. ‘No vengo más, encargate a vos’, me dijo. Fue un proceso y me soltó”, recordó.

Ella entiende que entró en el momento justo al gremialismo, porque no era tan joven; lo suficiente como para haber generado experiencia. “Había pasado un proceso y tenía la vivencia; sé lo que es ser granjera, sé de las dificultades y de la carga positiva”, contó.

Entiende que la granja es la “soberanía alimentaria” de Uruguay, porque es la base: la que está en las buenas y en las malas. “Siempre me tiró. Siempre me gustó la granja, pero me hicieron estudiar porque tenía más cabeza, era más inteligente… mi padre siempre bromea que quería que hiciera ingeniería o abogacía, pero que hoy tiene a la mejor comercializadora”, señaló.

En lo gremial, le hacía ruido que en algunos puestos importantes no habían productores. Entonces se metió, pero se dio cuenta que no habían mujeres, entonces estaba sola. Sabía de Grisel, pero no coincidieron en ninguna directiva, hasta hoy.

PRIMERA PARTE (Fuente: en base a El País. Nota de Manuela García Pintos)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 5 de Enero del 2023: La jornada se presentó medianamente ágil, manteniéndose la relativa baja afluencia de público comprador de la zona metropolitana. Sin embargo, informantes calificados hacen referencia a un mayor flujo de compradores de zonas turísticas, especialmente del Este del país. Se registraron descensos en los precios de referencia de pepino, frutilla, melón, sandía, uva, perejil y espinaca. Hubo incrementos en los valores de tomates, zapallito, zucchini, morrón Rojo, brócoli, coliflor, choclo, puerro, repollo Blanco y banana. Como novedad se registró el ingreso de las primeras peras de la zafra provenientes del departamento de Artigas.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 31 de Diciembre del 2022 al 6 de Enero del 2023

Fuerte incremento en la oferta de uvas

Frutas de hoja caduca: comienza a ampliarse el abanico de variedades de uvas presentes en la oferta mayorista, lo que además incrementa la oferta total. La mayor proporción corresponde a Cardinal, seguido por Prima – ya con partidas procedentes de la zona Sur -; Ora, variedad blanca procedente del también del Sur y Moscatel procedente de la zona Norte completan las variedades presentes. Este aumento en la oferta conlleva una presión de precios a la baja. Esta se mantendría hasta febrero siembre y cuando no ocurren eventos ambientales extremos. Una de las novedades de esta semana es el ingreso de las primeras peras de la zafra, provenientes de la zona de Pintado en Artigas.

Emilio Gancedo