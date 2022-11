LA GRANJA AL DIA PANTALLAZO HORTICOLA

¨Poder ver llover desde adentro¨ en la Central Hortícola del Norte.

Por la década de los setenta cuando se afirmaba el movimiento del MEVIR (Movimiento de la Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre), creado por ley en 1967 como persona público privada, al impulso de don Alberto Gallinal Heber, con el objetivo de erradicar la vivienda insalubre del asalariado rural, se realizaban difusiones y publicidades para acelerar dicho proceso. Todos sabemos que es el instrumento por el que más viviendas de calidad se construyó en el medio rural en la historia del Uruguay. En uno de esos spot televisivos, cuando la TV aun no tenía la universalidad que después tuvo, se abordaba a un escolar que debutaba en su nueva residencia; y, el periodista le pregunto que sentía; y, con una carita inocente, propia de su infancia, y una manifiesta alegría le contestaba ¨ahora voy a ver llover desde adentro¨. La respuesta para quienes conocemos el medio rural es por demás gráfica y elocuente, del antes y el después de un derecho constitucional básico consolidado y el fin de una tragedia humana que parecía imposible de terminar.

Y es por estos días con la licitación de los primeros puestos de la Central Hortícola del Norte que recordamos este suceso. Considerando el esfuerzo que los integrantes de las diferentes organizaciones que componen su conducción, transitoria o lo que fuere, de la importancia que tiene para los productores; y en especial, los pequeños productores, de manejar su propia comercialización.

Los hechos son los hechos, los emprendimientos locales en el segmento hortifruticola que se han consolidado a lo largo de los años, todos, inequívocamente, han extendido su propiedad al manejo de la variable comercial en un mercado de abasto. Históricamente lo fueron el Mercado Agrícola en la calle José L. Terra en Montevideo o en el Mercado Modelo en Cádiz y Propios, y ahora en la UAM. Todos estuvieron o pasaron por ahí.

Hoy a cuenta del esfuerzo y la tenacidad de un conjunto grande de productores salteños, agrupados gremialmente, lograron construir y hacer construir físicamente una Central comercializadora. Es hora de dejarse de especulaciones y abordar la oportunidad histórica de ESTAR y consolidar la producción familiar con un puesto propio.

Los que especulan que después, que no hay que apurarse, que no faltaran oportunidades, habrá espacios flotantes, etc., etc.; todo al amparo de un raciocinio pobre, enclenque y esclavizante, como lo fue por más de cien años. Seguramente muchos de los dueños de ese discurso tienen decidido estar y lo harán; y harán perder este tren que seguramente no pasara dos veces para los que tienen dificultades con la obtención de los recursos para acceder a los mismos.

Las mujeres, que hoy justificadamente son reivindicadas en la igualdad laboral, cuentan con recursos financieros estatales y que pueden ser destinados a tal fin, el de tener su propio emprendimiento, su propio puesto, para fortalecer la ruralidad familiar.

No es un gasto, es una inversión y es en la primer oleada, para llegar al lugar desde donde la producción predial, la de la familia, ¨pueda ver llover desde adentro¨

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 17 de Noviembre del 2022: La jornada se presentó con menor agilidad de venta con respecto al inicio de la semana. La afluencia de compradores no cambió, pero sí se registró un menor levante de mercadería, según indicaron informantes calificados. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrón amarillo y rojo, zapallito, zucchini, chauchas, berenjena, cebollas, lechuga, coliflor, brócoli y frutilla. Hubo incrementos en los valores de arveja, habas, tomates, puerro y espinaca. Como novedad se registró el ingreso de frambuesa y zarzamoras, los primeros frutos rojos de la zafra.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 12 al 18 de Noviembre del 2022

Elevada oferta de hortalizas de fruto

El incremento de la temperatura se hace notar y los principales rubros muestran tendencia bajista de precios.

Hortalizas de fruto: se verificó mayor abundancia de tomate en plaza, así como sobrantes y precios muy bajos al culminar cada jornada comercial, especialmente en aquellas partidas de color rojo intenso. A medida que se intensifican las condiciones ambientales del verano, el público comprador se inclina a partidas menos maduras y firmes para evitar desperdicios en los puntos minoristas. En el caso del cehrry ocurre algo similar, aunque por tratarse de cultivos menos consumidos y de poscosecha más dificultosa, se observa mayor variabilidad en sus cotizaciones. Las partidas con tamaño y color homogéneo dentro del envase, presencia del “cabito” verde o pedúnculo, firmeza y ausencia de podredumbres alcanzan cotizaciones máximas. A medida que estos atributos de calidad se ven afectados, la dificultad de colocación aumenta y en algunos casos se observan sobrantes que terminan descartándose. Sin embargo, la presencia de tomate perita continúa siendo baja y las partidas de calibre grande presentan relativa facilidad de colocación y cotizaciones más altas que los demás tipos de tomate. La oferta de zapallito, pepino y zucchini continúa siendo abundante, destacándose las partidas del Sur, en general con tendencia de precios a la baja. En morrón Rojo se observaron fuertes descensos en las cotizaciones. Es posible observar muchas partidas con signos de sobremadurez y forma irregular, que tienen mayor dificultad de colocación y precios vertiginosamente a la baja. En tanto, las partidas de calidad superior descienden también sus cotizaciones, pero en diferente magnitud dependiendo del caso, lo que provoca gran dispersión en los precios para estas categorías de calidad. Se observan muchas partidas de morrón Verde mediano, lo que también presiona a la baja sus precios. Sin embargo, en morrón amarillo las cotizaciones se mantienen en niveles elevados debido a que persiste la escasa oferta para este producto. Ají catalán y chauchas se mantienen relativamente estables, aunque las chauchas redondas ya son más habituales en plaza y es de esperar que sus cotizaciones comiencen a descender en las próximas semanas. Habas y arvejas ya son menos frecuentes, lo que nos indica la proximidad del final de su zafra, especialmente las habas.

Emilio Gancedo