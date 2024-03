LA GRANJA AL DIA. PANTALLAZO HORTICOLA

En Salto se tira producción hortícola comercializable según los productores, porque no tienen un espacio público donde ofertarla, venderla o donarla.

Por estos días nos han hecho llegar fotos de predios, primero en los meses de diciembre, en los que se afectaron plantíos de cebollas, de no muy buena calidad pero comercializable; y, le pasaron la disquera por arriba, porque no tenían donde venderla.

Producto/Kg.VarOriCatCal21-mar

ArándanoCLI Gran $ 735,00

BerenjenaUY E Gran $ 65,00

BerroDocenaUYE Gran $ 800,00

BoniatoCuariUYIMedi $ 35,00

BoniatoCuabeUYIMedi $ 43,00

CalabacínUYIGran $ 25,00

Cebolla UYIGran $ 32,00

Cebolla RojaUYIGran $ 30,00

Cebolla VerdeoUYIDoc $ 1.200,00

ChauchaChataUYIIMedi $ 120,00

ChocloSuperDulUYIGran $ 450,00

FrutillaUY IGran $ 340,00

LimónARIIMedi $ 62,00

LimónUYE Medi $ 50,00

MandarinaSatsumaUYIGran $ 40,00

MelonEscritoBRE Gran $ 93,00

MelonEscritoUYE Gran $ 50,00

MorrónRojo UY E Gran $ 80,00

MorrónVerdeUYIMedi $ 55,00

NaranjaNavelUYIGran $ 70,00

NaranjaValenciaBRIGran $ 60,00

NaranjaValenciaEGIGran $ 80,00

NaranjaValenciaUYIGran $ 60,00

PepinoUYIMedi $ 45,00

SandiaUYE Gran $ 25,00

SandiaBabyUYE Gran $ 30,00

TomateCherryUYE Medi $ 200,00

TomateChe PeriUY IGran $ 200,00

TomatePeritaUYE Medi $ 80,00

TomateAmeriUYI Gran $ 80,00

UvaBlancaUYIGran $ 100,00

UvaMoscatelUYE Gran $ 70,00

UvaNegraUYIGran $ 60,00

UvaRosadaUYIGran $ 90,00

ZanahoriaUYE Gran $ 55,00

ZapalloDe troncoUY E Medi $ 40,00

ZapalloKabutiáUYE Gran $ 23,00

ZapalloZucciniUY E Medi $ 80,00

Lo mismo sucedió y sucede con áreas, algunas importantes, de zapallo Kabutia y boniatos, en diferentes zonas de la región. Es calamitoso ver como los frutos de la tierra se secan esperando el destino para el que fueron cultivados, llegar al público consumidor. Y para los productores, son pérdidas importantes, a veces totales. Esos productos al no ser ofertados, hacen que los precios en las verdulerías no bajen su valor; y, los sufrimos todos cuando vamos a comprar la fruta y la verdura.

Y de sobrar, en esos espacios, los mercados públicos, como en todas partes del mundo, en frutas y verduras, siempre aparecen personas que los piden para sí, de muy escasos recursos o decididamente indigentes o hambrientos, como aquí en Salto. También responsables de orfanatos u organizaciones sociales con fines filantrópicos, es algo corriente en los mercados de abasto; y, de un modo u otro ayudan a paliar esa contingencia.

En especial cuando por estos días nos enterábamos por la prensa que en Salto, aquí en Salto, el 2,5% de la población pasa hambre.

Algunos de los que nos envían fotos compraron puestos en la Central Hortícola del Norte. En total son 33 los adquirentes, se anunció como fecha de inicio de actividades el 1 de marzo del 2024. Ya llego el otoño, se aplazó la inauguración. Según comunican las autoridades faltan las cortinas metálicas, pero las estructuras tienen su cierre metálico, que compartimenta cada puesto. Y, la delegación de la conducción a la Junta de la Gobernanza como establece la ley; con todos los apoyos correspondientes, económicos, financieros y demás por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Los que hicieron la inversión son 33, solo tres desarrollan actividades mayoristas de frutas y verduras, los restantes son en su mayoría debutantes comercialmente, empezaran a cambiar su cadena productiva agregando la comercialización propia y se agregaran a la competencia de ofertar y vender. Compraron puestos, algunos desde el vamos, planificando la zafra 2024 como inicio, en la versión oficial marzo del 2024, después de posponerla una vez; y lo hicieron con la mejor de las buena fé. Aun no hay fecha concreta para iniciar las actividades. Estos 33 no tienen impedimento alguno de empezar mañana, si lo dispusieran. La zafra viene corriendo. Y algunos tiran su producción, hoy, no la cosechan, le pasan la disquera por arriba, no tienen donde vender, tampoco baja el precio al consumidor final.

Les resulta incomprensible la situación, la obra está terminada, está ahí en el by pass, como un gigante solitario, esperando que lo ocupen de una buena vez, para eso se hizo, para trabajar, para ofertar y vender, para generar puestos de trabajo, para crear ecuanimidad comercial en el sector desafiando a la intermediación desmedida, para desafiar a la desocupación y los sobreprecios del consumidor final, para generar progreso en toda la cadena. Algunos también se manifiestan sobre las explicaciones oficiales, y con un dejo de resignación; y otros sentimientos también, dicen a titulo expreso que ¨es como estar a la intemperie y tener la casa terminada, en tus narices, pero no la podes ocupar porque le falta el alero y un poco de pintura por afuera, por lo demás . . . seguí a la intemperie, hasta nuevo aviso¨

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Jueves 21 de Marzo del 2024: La jornada transcurrió con menor ingreso de compradores y menor levante de mercadería en comparación con el inicio de la semana. Según informantes calificados, esto se debió fundamentalmente a la alerta roja meteorológica y la ocurrencia de precipitaciones. Fueron observados incrementos significativos en cotizaciones de morrones, tomates, zapallito, zucchini, acelga, albahaca, apios, choclo, rúcula, ananá y melón de calidad superior. Se registraron descensos en los valores de referencia de berenjena, chauchas, manzana Gala, naranja Valencia y sandia

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 16 al 22 de Marzo del 2024

Alteraciones en el mercado mayorista frutihortícola debido a las precipitaciones persistentes de los últimos días

En los últimos diez días cayeron más de 300 mm en la zona Sur del país, provocando cambios en la oferta, precios y hábitos de consumo de frutas y verduras

Hortalizas de fruto: debido a las intensas y continuas precipitaciones en conjunto con temperaturas relativamente templadas aparecen severos problemas en su calidad, especialmente en partidas de cultivos realizados a la intemperie o “a campo” de tomate y morrón, entre los que destacan rajado, hombros verdes, ablandamiento y proliferación de hongos en heridas. En tomate Cherry, la oferta descendió notoriamente, debido a los factores descritos anteriormente; los cultivos y sus frutos fueron notoriamente afectados, haciendo que a lo largo de la semana fueran descendiendo drásticamente de la plaza mayorista, generando subas en sus precios, llegando a más del doble hacia el viernes, con relación al inicio de la semana. En zapallito y zucchini la oferta de campo presenta severos problemas de calidad, sin embargo, aquellos procedentes de cultivos protegidos del litoral norte, destacan en calidad dentro de la oferta alcanzando mayores cotizaciones.

Frutas de huerta: en melones, su oferta hacia finales de la semana se redujo de manera considerable debido a las intensas precipitaciones que afectaron los cultivos a campo principalmente. En el principio de la semana se observó un volumen importante en la oferta, pero con problemas de calidad como amarronamiento y ablandamiento en las zonas de apoyo de la fruta debido a lo anteriormente mencionado. En frutilla el volumen dentro de la oferta fue prácticamente nulo hacia el final de la semana, evidenciándose partidas con coloraciones pálidas, que dan el aspecto de inmadurez. Esta falta de coloración está causada principalmente por la cantidad de días de baja luminosidad, dado que este último factor interviene fuertemente sobre la coloración alcanzada en esta infrutescencia. A su vez, por la alta humedad ambiental las pérdidas a nivel de campo fueron importantísimas, favoreciendo esta baja oferta y presiones de precios al alza. En sandía la oferta de Rivera continua estable, aunque sus precios tendieron a la baja, debido a que la demanda descendió de manera considerable debido a que las condiciones de temperaturas más frescas y días lluviosos y nublados así lo determinan.

EMILIO GANCEDO