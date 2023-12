LA GRANJA AL DIA-PANTALLAZO HORTICOLA

MERCADO EMERGENTE, VECINO Y . . . TENTADOR !!!

El mercado orgánico debería mover al menos U$S 1.4 mil millones en el Brasil del 2024

Investigaciones de ORGANIS muestran que el 36% de los brasileños consumen productos agroecológicos; en Rio Grande do Sul, el porcentaje es del 38%

El interés por los alimentos producidos sin el uso de pesticidas ha aumentado desde la pandemia de Covid-19.

Impulsado por la creciente búsqueda de una alimentación saludable y la preocupación por las cuestiones medioambientales, el mercado de productos orgánicos debería al menos repetir en 2024 los ingresos de U$S 1.4 mil millones previstos para este año, y podría superar este resultado, considera el director ejecutivo de la Asociación para la Promoción de Productos Orgánicos (ORGANIS), Cobi Cruz. La cifra, que considera las ventas de alimentos e insumos agroecológicos, así como las inversiones en certificación y comercialización de productores, es aún modesta si se compara con el mercado global de esos productos, estimado en 150 mil millones de dólares. Pero datos de investigaciones de la entidad indican un aumento del 16% en el consumo de artículos libres de pesticidas en los últimos dos años.

Según la encuesta Panorama del Consumo Orgánico en Brasil 2023, el 36% de un total de mil consumidores entrevistados en todo el país afirmó consumir productos orgánicos – en Rio Grande do Sul, el porcentaje aumenta al 38%. El estudio es realizado cada dos años por ORGANIS en alianza con BRAIN Inteligencia Estratégica y, en las ediciones de 2019 y 2021, el porcentaje de consumidores de artículos agroecológicos fue del 19% y 31%, respectivamente. Esta ampliación, según Cobi, estuvo motivada por la pandemia de Covid-19, que incentivó la preparación de comidas en casa. “Fue un salto enorme y, cada vez que hay una búsqueda muy fuerte, creemos que luego viene el ‘efecto rebote’. Para nuestra sorpresa, (el sector) sigue creciendo de forma muy exuberante, fueron datos muy positivos”, valora.

Uno de los principales cambios captados en la encuesta fue una mayor conciencia sobre las empresas detrás de los productos agroecológicos. En encuestas anteriores, la gran mayoría de los encuestados no sabían nombrar ninguna marca orgánica. En la última edición del estudio, el porcentaje bajó al 56%, lo que sugiere que los consumidores comenzaron a asociar estos artículos no sólo con productos frescos, como frutas y verduras, sino también con alimentos procesados. El avance de los orgánicos también refleja un mayor esfuerzo por dar a conocer este segmento de mercado, según ORGANIS. “Orgánico es una marca que viene creciendo con mucha fuerza y, con ella, crece un significado muy importante, que es que no es solo un beneficio para la salud individual, sino un beneficio colectivo, ambiental y social. Es decir, incluso quienes no consumen productos orgánicos se benefician”, afirma Cobi. (Fuente: Patricia Feiten – Correio do Povo – Porto Alegre – BR)

La oferta de bananas debería caer en Brasil durante diciembre.

Las altas temperaturas del mes pasado aceleraron la maduración de la fruta y la recolección en noviembre

A pesar de la posible disminución del volumen, es poco probable que los precios de las bananas aumenten bruscamente

La expectativa de los productores de bananas consultados es que la oferta de la fruta se reduzca en diciembre, especialmente para la variedad Plata.

Esto se debe a que, además de la “fuera de temporada”, las altas temperaturas del último mes aceleraron la maduración de la fruta y la cosecha (aunque puntual) en noviembre.

Según una encuesta, a pesar de la posible disminución del volumen, no se espera que los precios aumenten bruscamente, ya que las vacaciones escolares y las fiestas de fin de año tienden a reducir el consumo de bananas. Los compradores dan prioridad a las frutas de temporada, como las de hueso (Fuente: en base a Globo Rural – BR)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 4 de Diciembre del 2023: La actividad de la semana comenzó con alta agilidad en las ventas y buena colocación de mercadería. Según indicaron informantes calificados, el último mes del año arrancó con muy buena venta y alta concurrencia de público comprador a pesar del anuncio de lluvias para las próximas horas. Hubo incrementos en los valores de morrones, tomates Redondo y Perita, manzana, frutilla, chauchas, acelga, brócoli, coliflor, nabo y perejil. Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallo Kabutiá, papas y melón. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de papas de la zafra de primavera, con signos de inmadurez y piel poco desarrollada, fenómeno conocido como “papas pelonas”.

Situación y perspectivas de la comercialización mayorista de frutas y hortalizas en la UAM

(Noviembre-Diciembre del 2023)

El informe aporta información comercial relevante recabada mediante la observación y el análisis del comportamiento de precios, calidades y cantidades ofertadas, enriquecida con la opinión de informantes calificados, referentes del sector comercial mayorista hortifrutícola.

Cítricos

En este grupo están surgiendo cambios de precios al alza en todos los productos. El fenómeno comenzó con la mandarina, debido a la finalización de la zafra, y esta tendencia continúa, alcanzando los máximos históricos. Ahora también se incorpora a esta tendencia la naranja Valencia, debido a problemas ambientales, como la ocurrencia de varios días continuos de lluvia y alta humedad, lo que perjudica la cosecha y, por lo tanto, afecta la oferta a nivel mayorista. Se espera que esta tendencia se detenga en la medida en que mejoren las condiciones productivas. También en el caso del limón los precios comenzaron a experimentar cambios al alza en los últimos días y se espera que continúen así debido a la baja en la oferta en la estación estival y el aumento de su consumo propio de la estación estival. Aparecen en la plaza mayorista partidas importadas de mandarina Murcott y pomelos rosados para complementar la oferta y calidad de partidas nacionales. (Fuente: en base al Observatorio Granjero)

Emilio Gancedo