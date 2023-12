LA GRANJA AL DIA- PANTALLAZO HORTICOLA

Naranjas o mandarinas, NO; no son aceptadas en EE.UU. de los productores exportadores argentinos; manzanas, SÍ.

Al revés de Uruguay, que aceptamos mandarinas argentinas, pero negamos, les prohibimos, el ingreso a las manzanas argentinas. Según informes de la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en EE.UU., la producción de manzanas Argentina capta el 4% del mercado de las manzanas frescas de los norteamericanos anualmente. Estimado lector ¿usted piensa que si las manzanas argentinas estuviesen ¨subsidiadas¨ los productores de dicho fruto no armarían escándalo en el país del norte, o alguna institución estatal que autoriza esa operativa, lo permitiría? Siendo EE.UU. el segundo productor de manzanas del mundo, después de China.

Pero las mandarinas tienen vedado el ingreso en ese país. Allá no aceptan las mandarinas por su escasa confiabilidad sanitaria. Léase el epígrafe siguiente en esta nota, por favor.

En Uruguay sí, dan AFIDIs para mandarinas argentinas, aun habiendo producción nacional. La última acotación es en referencia a la arbitrariedad, la ilegalidad del procedimiento de otorgamiento de AFIDIs bajo el falso slogan de ¨ayudar a los productores¨

Sin embargo, acá, en nuestro país, no se aceptan las manzanas argentinas, no dan AFIDIs para manzanas, porque están ¨subsidiadas¨, dígase como corresponde . . . ¡ ESTÁN BARATAS ! Así hacen su negocio un puñado de productores que aún les queda de la zafra 22-23 en cámaras, en atmosfera controlada, etc., llegando al público a $u150 el kilo de la nacional y $u170 el kilo de la que autorizan a traer de Europa, para que los referidos productores sigan haciendo su ¨PINGÜE¨ NEGOCIO. Y es ¨PINGÜE¨ NEGOCIO porque en el Carrefour de Concordia sigue valiendo entre $u35 y $u40 el kilo de manzanas rojas, dependiendo de la cueva donde cambie los pesos argentinos.

El Gobierno Federal reclamó ante la OMC la apertura del mercado de EEUU para los cítricos dulces argentinos

Las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería presentaron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), un reclamo por la demora injustificada en la apertura del mercado de Estados Unidos a los cítricos dulces de Argentina.

El Secretario Juan José Bahillo afirmó que «nuestro país ha dado todas las garantías de que no hay ningún riesgo sanitario en nuestras exportaciones y que, por ende, no hay razones válidas para seguir retrasando la apertura de un producto de vital importancia para una economía regional». Clave en nuestro país».

Cabe recordar que esta cuestión se ha planteado en numerosas ocasiones a nivel bilateral, reiterando que este producto es la prioridad número uno en las negociaciones de apertura con EEUU, y que por ser contra-estación, no representa riesgo alguno para la producción norteamericana.

El titular de la cartera agropecuaria nacional, quien encabezó el reclamo junto a su par de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; señaló que «confiamos en que a partir de este planteo, se retome rápidamente el proceso en curso y se concluya con la apertura del mercado para nuestras medidas cítricos dulces, sobre la base de la visión compartida con Estados Unidos de la importancia de adoptar sanitarias y fitosanitarias con «evidencia científica suficiente», para de esta manera fortalecer la transparencia y previsibilidad del comercio internacional». (Fuente: en base al El Heraldo – Concordia – RA)

Lluvias ayudan a la producción de naranjas en SP, señalan en Brasil.

El naranja sigue en riesgo con El Niño para la temporada 2024/25

Las lluvias de principios de octubre en el interior de São Paulo contribuyeron al desarrollo de las naranjas para la cosecha 2023/24, afectadas por un período de sequía meses antes. Según el boletín de la CONAB difundido el 21/11, las lluvias fueron abundantes en varias zonas productoras del cinturón citrícola, asegurando un buen llenado de fruta.

Con los precios internacionales al alza y una mayor demanda de la industria por la fruta, CONAB advierte que la cosecha aún está en riesgo en la actual temporada con potenciales repercusiones en la cosecha 2024/25 si El Niño provoca tormentas y granizadas en la región durante los próximos meses.

“Además, el cinturón de los cítricos se enfrenta a numerosos problemas con la plaga del GREENING, especialmente en la principal región productora y proveedora de los almacenes mayoristas, que es Limeira (SP)”, señala el boletín. En octubre, hubo una caída del 6,3% en el volumen de naranjas ofrecidas en el cinturón citrícola de São Paulo respecto a septiembre. Los precios, por su parte, se cotizaron a R$ 2,49 ($u 22,50) por kilo en octubre, un aumento del 7,81%.

SANDIAS

El fuerte calor también contribuyó al mayor consumo de sandía en octubre, elevando los precios de la fruta en medio del final de la cosecha en el norte de Goiás: el precio promedio fue de R$ 2,47 ($u22,50) por kilo, un aumento del 8,23%, según la CONAB. (Fuente: en base a GLOBO RURAL – BR)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 27 de Noviembre del 2023: La actividad en el arranque de la semana se presentó con alta afluencia de público comprador y levante ágil, a pesar de que ya se ingresó en el tramo final del mes, según comentarios de informantes calificados. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomate Cherry, morrones, zapallito, zucchini, perejil, ciruela y sandía Hubo incrementos en los valores de chauchas, melón, frutilla, espinaca, coliflor, brócoli y rúcula.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 18 al 24 de Noviembre del 2023

Fuerte incremento en la oferta de durazno

El aumento en la oferta de durazno, junto con la mejora en la calidad comercial, presiona su valor sensiblemente a la baja

Frutas de hoja caduca: la oferta de duraznos es importante y sus precios sufren una abrupta modificación a la baja. Se pueden encontrar en abundancia partidas con buen estado de madurez, buen nivel de sobrecolor, además de un aspecto con clara preferencia del público comprador, calibres grandes y extragrandes. Sin embargo, en ciruelas y pelones, la oferta de calibres grandes todavía es escasa. Variedades de ciruelas como Methley y Obil’naja, provenientes de la zona Norte, están apareciendo en la oferta con calibres medianos en su mayoría. En manzanas, la oferta nacional comienza a reducirse de manera notable y sus precios vuelven a experimentar un leve incremento. Lo mismo ocurre en el caso de peras, en la que aparecen partidas importadas para complementar la oferta y calidad, pero con precios muy por encima de las nacionales. Se espera que siga incrementándose la oferta de éstas a medida que ingresan al país.

Emilio Gancedo