LA GRANJA AL DIA. El derrotero de la Central Hortícola del Norte vista por Aquiles Mainardi, Presidente de la Integremial Salto Hortícola

El viernes, en nuestra ciudad, se reunió el Intendente y el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto a sus equipos y finiquitaron el destino de la Central Hortícola del Norte. Convinieron que terminados los detalles, cerramientos metálicos y otros, la Central podría comenzar su operativa. A los efectos de limar asperezas, habiendo convocado al grupo de operadores del Mercado Regional y los representantes de la Intergremial Salto Hortícola, el Intendente anuncio el aplazamiento del decreto de la zona de exclusión hasta el 30 de junio del 2025. Un decreto que prohíbe la actividad comercial mayorista en el medio urbano, aprobado por unanimidad en la Junta Departamental en diciembre del 2023.

Consultamos al Presidente del Salto Hortícola, Aquiles Mainardi, sobre esa tenida y esto nos decía:

¨Le digo que capaz estoy con algunas sensaciones medio encontradas, fíjese que la fecha de extensión del plazo, que marcaría una fecha límite, no es la que esperábamos. Extenderlo hasta junio del próximo año, no es lo que pretendíamos. Hubiésemos querido que en cuanto las obras se terminaran la Central iniciara¨.

¿Es esa la situación? No dijo el Ministro en la conferencia de prensa que terminada la obra en los detalles que faltaban, las cortinas metálicas y alguna otra cosa, se podía echar a andar la Central.

A ver, que la obra esté en condiciones de iniciar, no quiere decir que esté operativa, es lo que yo entendí. Hay otras cuestiones que van a jugar ahí. No es solo la obra, me parece. Es una sensación personal. Lo que sí, a mi como directivo del Salto Hortícola me reconforta; y, un poco era la preocupación, el malestar que podíamos haber tenido, es que nadie discute el proyecto, nadie discute la necesidad de la Central. Después podremos estar en desacuerdo, si la cortina va más arriba o más abajo, el techo más alto o más bajo; y, la chapa me gusta más o me gusta menos, como en toda obra que uno va a construir, pero el proyecto como tal nadie lo discute. Y la necesidad para que el proyecto sea viable, y contemple a todos, eso va por un lado. Después por otro lado, la sensación de que perdimos dos años de haber avanzado en un montón de cuestiones. Porque en definitiva la solicitud de quien hablo por los operadores del Mercado Regional, que tuvo la representación, porque nadie lo contrario y estaban todos, la gran mayoría, el señor Gustavo Blanco, a quien conozco de hace mucho tiempo, planteo como solución concreta instalar una mesa de dialogo. Lo cual nosotros tratamos de construir a partir, si mal no recuerdo, a partir del 7 de setiembre del 2021, cuando el Ministro designa que los operadores sean parte de la mesa de la Gobernanza. Los convocan para que nombren un delegado. Esa mesa estaba instalada.

Algo que no nos queda claro. Una mesa de dialogo con los operadores del Mercado Regional, que se los espera por voluntad del Ministro desde el 7 de setiembre del 2021, así lo manifestó el mismo, y con un sillón en la Junta de la Gobernanza por ley para ellos, que estaban representados por el señor Blanco ¿son adquirentes de puestos en la Central Hortícola del Norte? Para ser más claro ¿compraron puesto en la CHN?

Del Mercado Regional, creo que hay tres empresas que adquirieron. Esa es otra de las cosas que desde el Salto Hortícola hemos dicho, está bien la mesa de dialogo, está bien extender el plazo si eso contribuye a que la Central el día que abra sus puertas contemple a todos; pero nos parece que es momento de empezar a asumir compromisos. Y los compromisos se manifiestan como lo han hecho las 33 empresas que pusieron su firma para estar allá con un puesto en la Central.

Ayer cuando nos tocó hacer una intervención, fuimos muy claros. Pareció un error, talvez involuntario, que cuando hablamos de que estaban todos los actores, nos pareció que faltaba el actor más importante de este último proceso, las 33 empresas que ya adquirieron puesto. Fue un planteo que como Presidente del Salto Hortícola hicimos frente al Ministro, al Intendente y todos los que ahí estaban. Que nos parecía un error que no hubiesen sido convocados a esa reunión, quienes apostaron, quienes pusieron su firma para que la Central Hortícola fuera posible. Quienes se la jugaron. Ayer no fueron invitados.

Bueno. A algunos de esos 33 ausentes consultamos; y, nos decían, un número importante de ellos, que no importaba el aplazamiento del decreto de la zona de exclusión, que quieren que la abran cuando coloquen las cortinas, porque quieren vender su producción, entran en zafra en abril, mayo para eso compraron puestos. Productores que tiran producción porque no tienen donde venderla. Importadores con cadenas de distribuidores que se van a instalar en la Central tienen detenidos sus planes de compra y venta de vegetales. Están pidiendo a gritos que no aplacen más la apertura para empezar a trabajar y generar trabajo a terceros. Con o sin decreto de zona de exclusión, quieren trabajar, echar a andar a sus empresas.

Tengo una opinión personal de cómo se deberían haberse dado las cosas . . .

Mainardi, la gente, los adquirentes, los que compraron para trabajar, como algún integrante de su familia, ya no están afín de escuchar de cómo se debería . . . no quieren que le expliquen nada. Quieren que les digan que terminamos en abril, en mayo, en junio y arrancamos. Porque quieren llevar la producción para venderla ahí. Quieren un lugar, un mercado publico, para trabajar

Lo tengo muy claro, muy claro. El gran error de esta jornada fue que a los que no están comprometidos se los escucho. Y a los que están comprometidos no se los incluyo. Se siguen contemplando personas, empresas, que queremos que estén, pero que aún no asumieron compromisos. Y no se consultó aquellos que si tienen el compromiso con la Central. Eso nos pareció un gran error y lo marcamos.

Nosotros como gremial lo único que podemos hacer es manifestarlo. Lo hemos dicho más de una vez, hoy los que deciden son los que han puesto el dinero. Nosotros participamos de reuniones, promovemos social y sectorialmente, pero a la hora de la toma de decisiones, desde la promulgación de la ley a esta parte, es el gobierno departamental y el gobierno central a través del Ministerio de Ganadería, los que deciden los destinos del Central. Y no se puede molestar nadie. Las decisiones pasan por los ámbitos públicos, las instituciones públicas, porque aportaron el dinero.

EMILIO GANCEDO