LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

Uruguay: Se espera una buena cosecha de mandarinas en 2024

En el hemisferio sur, los productores se están preparando ya para la próxima cosecha de cítricos, que arrancará a mediados de marzo. Las estimaciones de cultivo en Sudáfrica se esperan para finales de marzo o principios de abril. Un productor de Sudáfrica señala que los volúmenes de mandarina aumentan cada año y que esperan que la tendencia continúe esta temporada. Las mandarinas disponibles en este momento provienen de Marruecos. Se espera que las clementinas lleguen alrededor de la semana 13, seguidas por la Nova y la Leanri en un mes. La campaña de las mandarinas tardías llegará a su apogeo en Sudáfrica en la semana 21/22. Uruguay se está recuperando de la sequía con unas beneficiosas lluvias que se espera que permitan una buena cosecha en la temporada de 2024. Los árboles están llenos de fruta, así que los exportadores están ya ansiosos por comenzar la temporada, que arrancará con el envío de clementinas a EE. UU. a finales de marzo o principios de abril. (Fuente: en base a FRESHPLAZZ-ES)

Uruguay espera un aumento del 35% en las exportaciones de cítricos para la campaña 2024

Las expectativas de Uruguay para la próxima campaña citrícola 2024 apuntan a un aumento de alrededor del 35% sobre los volúmenes del año pasado. «Nos estamos recuperando después de las sequías. En general, para naranjas, mandarinas y limones, esperamos un aumento en la calidad de exportación de entre un 30 y un 35% con respecto a 2023», manifiesta Marta Bentancur, de la Unión de Productores y Exportadores de Frutas del Uruguay (Upefruy).

Betancour habla de una buena temporada de lluvias estivales que, probablemente, se traducirán en frutas de buen tamaño. «Ha estado lloviendo últimamente y el tamaño de la fruta hoy es prometedor. Tendremos frutas de buena calidad y tamaño medio», afirma. Las exportaciones de limones uruguayos el año pasado se situaron en 8.416 toneladas, mientras que las exportaciones de naranjas fueron de 26.059 toneladas. Las exportaciones de mandarinas ascendieron a 33.840 toneladas. En total, se exportaron 68.315 toneladas de cítricos.

Buenas primeras previsiones«En cuanto a la demanda de mandarinas y naranjas, todo pinta muy bien, con buena demanda en EE. UU. y Europa también. Los precios también son prometedores por ahora, para poder llegar a nuestros principales mercados con frutas muy buenas. EE. UU. se presenta excelente para mandarinas y naranjas, y Europa tiene una gran demanda de naranjas. Las mandarinas en la UE y el Reino Unido tienen un arancel del 16%».

Los mercados para los limones son otra historia. Los líderes en exportación, Argentina y Sudáfrica, son los países a observar, dice Bentancur. «En el caso de los limones, aunque tuvimos una temporada muy buena el año pasado, por ahora la palabra es ‘incertidumbre’. Tendremos que esperar y ver cómo se comportan Argentina y Sudáfrica para ver cómo gestionar la temporada. Ahora mismo, los precios de tonelada de todos los cítricos se muestran satisfactorios».

Sin efectos directos del canal de Panamá o del mar RojoBentancur dice que, aunque no están afectados directamente por los retrasos del canal de Panamá o los desafíos del mar Rojo, sí pueden verse afectados de forma indirecta. «El canal de Panamá no es un problema para nosotros directamente, ya que vamos a EE. UU. por el Atlántico hasta Filadelfia. En cuanto al mar Rojo, exportamos poco a esa región. Lo que sucede es que si otros proveedores como Sudáfrica o incluso Perú no pueden enviar fruta a través del canal, se dirigirán a EE. UU. o enviarán más a otros mercados que nosotros abastecemos. Así que, al final, los problemas de los canales de Suez y Panamá nos afectarán a todos, directa o indirectamente», explica Bentancur.

Los productores uruguayos dicen que sus árboles están bonitos y cargados, y que la fruta se está desarrollando bien en tamaño y color, por lo que están ansiosos por comenzar pronto la temporada. «Los exportadores ya están ansiosos por comenzar la temporada y seguramente lo harán con clementinas para EE. UU. Queremos comenzar la campaña de cítricos de 2024 a finales de marzo o principios de abril», concluye Bentancur. (Fuente: en base a UPEFRUY)

Los precios de la naranja siguen subiendo en Brasil

Las lluvias en las zonas productoras del interior de São Paulo han sido beneficiosas para la cosecha 2024/25

La demanda de naranjas ha aumentado en los últimos días favorecida por las altas temperaturas

El mes de marzo comenzó con una oferta aún más restringida de naranjas, lo que apoyó el movimiento alcista de los precios, informa el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea) de la Esalq/USP.

Al mismo tiempo, la demanda de la fruta ha aumentado en los últimos días, favorecida por las altas temperaturas, lo que refuerza las valoraciones.

En el parcial de esta semana (de lunes a jueves), el precio medio de las naranjas en el estado de São Paulo es de R$ 93,17 por caja de 40,8 kg, un aumento del 1,59% respecto al período anterior.

Desde mediados de febrero, las lluvias en las zonas productoras de naranjas del interior de São Paulo han sido beneficiosas para la cosecha 2024/25.

La mayor humedad favorece el crecimiento de la fruta, permitiendo adelantar la recolección de algunos volúmenes de variedades más tempranas, que, a su vez, comenzaron a ofrecerse en el mercado de mesa en febrero, y deberían ganar más ritmo en este mes. (Fuente: en base a GLOBO RURAL – BR)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Lunes 11 de Marzo del 2024: La actividad de la semana comenzó con características similares a la anterior, con alta concurrencia de compradores y agilidad de venta en la primera hora de la jornada. Se mantiene el interés por hortalizas secas, sin cambios significativos de precios en virtud de la abundancia en la oferta. Fueron observados incrementos significativos en cotizaciones de tomates, zapallito, pepino, berenjena, zanahoria, papa Rosada, rabanito, perejil, lechugas, choclo, acelga y pelón. Se registraron descensos en los valores de referencia de boniatos, morrones y sandía.

EMILIO GANCEDO