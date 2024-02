LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

El edil del Partido nacional Eduardo Casaballe se opone al aplazamiento de la entrada en vigor de la Zona de Exclusión y al comienzo de actividades de la CHN a partir de Marzo.

La Junta Departamental esta en receso hasta marzo, lo que no impidió contactar el Edil Casaballe; y, este fue el diálogo que mantuvimos con él.

Usted nos manifiesta que es contrario al aplazamiento del decreto de la Zona de Exclusión y el comienzo de actividades de la Central Horticola del Norte ¿Por qué?

Mi posición es que la fecha, la fecha mencionada como fecha de apertura de la Central Hortícola del Norte, se sabía hace mucho tiempo y que no puede seguir dilatándose esta obra. Entendemos que es necesario asumir que desde hace mucho tiempo varias generaciones han peleado por esto para tratar de evitar el envió continuo y las pérdidas que le ha generado y ocasionado a todos los productores con las mercaderías que ellos producen; y, regresar con un alto costo que termina afectando al consumidor final. Esta fecha no puede ser movida, porque hay compromisos ya generados; y, ya fue hablado tanto políticamente, como jurídicamente, como económicamente; y, estaban todos comprometidos. Y ahora dar una marcha atrás, no es una buena señal. Nosotros entendemos que cuando votamos la Zona de Exclusión lo hicimos a conciencia y seguros de que lo que hacíamos era lo correcto.

Según versiones, los muchos que se amparan al decreto del 2009, que emplaza a los operadores mayoristas a trasladarse el 01/01/2030 al Parque Agroindustrial, ahora Central Hortícola del Norte, ¿no es tal? ¿Cómo ve esa situación?

Mi pregunta es si la bancada del Partido Nacional tomo en consideración o ¿relevo la cantidad de personas o empresas que reclaman, que piden la modificación de la entrada en vigencia del decreto de la Zona de Exclusión?, ¿Son adquirentes de puestos?, ¿Están regularizados formalmente y la Intendencia los fiscalizo, para poder dar amparo en este reclamo? ¿Se está contemplando las personas que ya son, que ya compraron, en tiempo y forma estos lugares que son entre 35 o 40? Y van a más semana a semana. Y que están esperando al primero de marzo para poder iniciar sus actividades en la Central Hortícola. Si estas personas tienen que esperar con la perdida por esa compra, hasta el 2025 o el 2030. Las personas que están haciendo el reclamo ¿Cuántas son? Si la Intendencia las fiscalizo realmente, o si detrás de esto no hay una movida política, para dilatar el progreso de Salto. Porque acá lo que se está pensando, o, lo que no se está pensando, es en el progreso de Salto. En las pérdidas que se han venido generado en generación tras generación con la centralización en Montevideo y en la zona sur, tanto en el Mercado Modelo o en la UAM, posteriormente. Y esas pérdidas, pérdidas de ingresos, de traslados, afectan y me hacen defender al consumidor final que es quien en esta cadena de producción es el más afectado. Y el productor con esas pérdidas entre el 25 y el 30%, de costos, de intermediación, de logística de transporte, ve ir su producción al sur y retornar con estos altos costos. Todo este tipo de situaciones, espero que la bancada del Partido Nacional haya tomado en consideración para que esta modificación no se efectué como tal. Entiendo que las reglas de juego ahora no se pueden cambiar, faltando quince días para el comienzo de actividades. Además, veo que hay móviles políticos, cuando la política se mete en el medio de los procesos de producción, interfiere, no soluciona. Acá lo que se está afectando es el mercado, la generación de empleo, directa e indirectamente, para la zona, el departamento, cuando en Salto tenemos los más altos índices de desempleo, más de un 15%.

Casaballe, los reclamantes en función al decreto del 2009, sostienen que tienen amparo jurídico, ¿Cuál es su posición al respecto como edil?

A mí me nace otra pregunta, ¿si estos productores o los reclamantes, son empresas legalmente constituidas, son anteriores al año 1997? Porque a partir de ahí serian infractores en base a los decretos. Si de las personas o empresas que reclaman ¿hay un listado?, entonces acá lo que falto fue fiscalización por parte de la Intendencia, del 97 a esta parte. Conocer realmente la cantidad de personas o empresas que hay con amparo. Y yo creo que la gente no tiene hoy ese listado. Al menos a este edil no se le hizo llegar ese listado. Cuando al momento de votar esa Zona de Exclusión eran muy claras las reglas de juego con las que se iba a trabajar, a partir de ahí. Y además otra cosa, quiero agregar otra cosa, vemos que esto es realizado, motivado por un sector político que ha regañadientes está buscando movidas de prensa para ir tentando a la gente porque se ve perdido electoralmente. Nosotros entendemos que esto es una movida política, que está afectando la creación de empleo, está afectando el movimiento de la producción en Salto y está afectando el futuro de los salteños. Y en eso nuestra posición es firme, nosotros votamos la Zona de Exclusión a partir del 1 de marzo del 2024; y, tenemos la tranquilidad que lo estamos haciendo por todos, por todos; y, no por unos pocos que están siendo motivados y manejados por la política.

Se puede decir que su posición es aislada dentro del Partido Nacional, que como no fue consultado está tomando un posicionamiento político, algo natural, para marcar un perfil ¿Qué puede decir al respecto?

Nuestro posicionamiento, lejos de ser totalmente político, porque acá hay una afectación a lo que es el progreso de Salto; y, es en lo que venimos trabajando hace un largo tiempo. Acá la afectación es económica, económica de los productores. Salto mueve al año más de 80 millones de dólares o más que se iban al sur, que volvían con altos costos para los productores y que terminaban ocasionándoles, muchas veces pérdidas, traslado, acopio, en el regreso de esa producción. Nosotros entendemos que cambiar las reglas de juego, dilatarle a esa gente que tiene adquiridos puestos más de 35 o 40, ¿Se les va a cambiar las reglas de juego ahora? ¿Van a esperar un año más para comenzar sus actividades comerciales? Estamos a las puertas del inicio de una nueva cosecha de producción en Salto. ¿Van a cambiar las reglas de juego? Cambiando las reglas de juego para esos trabajadores que año tras año tienen marcado una fecha de comienzo en Salto; y, lamentablemente hemos planteado esto como posición, que tienen trabajos zafrales; queremos trabajo efectivo, trabajo a largo plazo, queremos que Salto avance.

Esta pregunta la podemos trasladar a todo el sector político ¿estamos de acuerdo en generar empleo en Salto o seguir cayendo con altas tasas de desempleo? Nos parece, que si queremos lo mejor para Salto la mejor actitud que tenemos que tener es de . . . progreso; y, creo que acá no estamos hablando todos el mismo lenguaje.

Mi actitud no es disidente, mi actitud es pensativa, es a futuro, mi actitud es no ver todos los días, personas, padres de familia, que están esperando la generación de empleo en Salto. Y, que cuando ya estamos en la puerta, a 15 días de la creación de un impulso, que viene siendo además, de todos los partidos que estuvieron de acuerdo, todos aportaron para que esto fuera posible, hay una co-gobernanza de la Central Hortícola donde se contemplan todos los sectores productivos y del gobierno. O sea, cambiar las reglas de juego a 15 días, yo creo que es más una movida política, de grupos que están desesperados en el ingreso de un año electoral; y, de detener el progreso. Porque las soluciones tienen que aparecer y ahora es el momento. Salto no puede detenerse.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 19 de Febrero del 2024: La actividad de este lunes comenzó con una mayor afluencia de compradores que en igual día de la semana pasada, aunque con un levante enlentecido debido al avance del mes y a la ocurrencia de precipitaciones que afectan la venta minorista, según destacaron referentes comerciales. Hubo incrementos en los valores de papa, zanahoria, zapallito, zucchini, chauchas, remolacha, nabo, perejil, lechugas, ciboulette, apio, brócoli, sandía y melón. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, morrón Amarillo, boniatos, banana y ciruela.

EMILIO GANCEDO