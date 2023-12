LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

Los hechos, la verdad y la crisis de confianza con la Intendencia por la CHN.

Por estos días leíamos en un matutino local con el título ¿Qué pasa con los productores hortícolas?, donde a partir de un decreto de la Junta Departamental, el 7572, se hilan una serie de reflexiones a partir de lo que se ha llama ¨Zona de exclusión¨ y se agregaban otros aspectos.

Y señala, para alarma de los lectores, que dichos productores ¨que actualmente llevan a cabo sus actividades comerciales (llámese operadores) se verán obligados a cerrar sus emprendimientos y abandonar la zona¨. Alegando de que han hecho esa actividad durante 30 años, y parecería que con ese criterio se puede dar por tierra con el cumplimiento de las normas legales existentes. De hecho la creación del referido, otrora Mercado Hortícola, venía acompañado de la normativa aun hoy vigente, que fuera ratificada en el actual decreto como ¨Zona de exclusión¨. La Intendencia lo propuso y la Junta Departamental lo autorizo, con unanimidad de votos, como una velada advertencia a la ratificación de las disposiciones ya existentes. Lo que hace que los operadores mayoristas existentes en el medio urbano deban trasladarse a otro lugar para ese fin, dentro de una política de territorialidad; y, que tiene más de 30 años con la creación del Parque Agroalimentario de la administración Malaquina. Por lo tanto, el ejercicio de esa actividad conto, un servicio para la población, con la permisividad de las autoridades municipales sucesivas en el cumplimiento de las normas, precisamente porque no se concretaba ese Mercado, además de la indulgencia de otros organismos fiscalizadores como la DGI o el BPS, in situ. Ahora sí, hay Mercado Nuevo. Pero por sobre todas las cosas, tampoco el ejercicio de esa actividad durante 30 años, un servicio a la población, no extingue el carácter de INFRACTORES de quienes lo realizaron. Enhorabuena su regularización.

Y con respecto a los productores, el lugar a donde deben trasladarse los mayoristas, la Central Hortícola del Norte, también es un instrumento de desarrollo de ¨cientos de ellos, esos sí, productores que se volverán operadores¨, con una oferta de espacios comerciales, permanentes y eventuales, en un espacio de igualdad de oportunidades en la comercialización de la producción hortifruticola o granjera de la zona y la región. Además de contar con un área con piso de cemento y electricidad, para la instalación de cámaras de frio o dejar contenedores refrigerados para la conservación de los mentados productos.

Y con respecto a los operadores del Mercado Regional de Salto, los del galpón de abajo, que son seis, aunque en la foto aparecen ocho, uno tiene el galpón afuera y el otro es comprador, también se manifestaron en un vespertino por estos días. Desde el diseño arquitectónico, hasta la realización de la obra de forma inconsulta a ellos; y, se despacharon con críticas. Y al igual que la publicación anterior a la que hacemos referencia, indican el costo como un impedimento para el traslado. Es bueno, estimado lector, saber que tener un puesto en la Central Hortícola del Norte cuesta mensualmente de gastos comunes en el entorno de los $15.000 por mes, luz, agua, servicios, espacio para vender y conexos. Hoy día aquí en Salto por ese dinero puede que no se consiga alquilar un salón para un kiosko, pero para actividades al mayoreo es ¨caro¨, donde se mueve a diario mercadería, a camión entero por puesto por lo menos.

Y llama la atención, cuando sostienen que no fueron consultados para la construcción de dicha Central, recordando cuando en setiembre del 2021 en uno de los galpones de la Expo Salto, eran recibidos por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde los volvían protagonistas por gestiones del Director de la Granja. En un despojo al sacrifico y entrega durante diez años de duro trajín para lograr ese ansiado proyecto por parte del Salto Hortícola. Y decimos despojo, porque en la mesa del Salto Hortícola siempre se dijeron representados por algún dirigente; y, siempre fue el mismo. Pero de ahí en más se iban a constituir en una personería jurídica. Y siguieron las visitas de dicho Ministerio al Mercado Regional de Salto; y, la exaltación de sus integrantes por parte de las autoridades ministeriales. Y en la ley también se les asigno una banca en la conducción, por el afán de incluirlos, como tributo a sus servicios a la comunidad, así fuera en calidad de INFRACTORES. Jamás se constituyeron como tal, jamás. Tal es así, que con la mejor intención, aun no habiendo hecho los deberes, cuando la promulgación de la ley, que vino el Ministro a anunciarlo, acepto que fueran representados por un ocasional representante. Es gratuito e infame decir que no fueron consultados, cuando aún está para ocuparse el sillón en la Junta de la Gobernanza por parte de los ¨operadores¨, el representante legítimo de una asociación de comercializadores con personería jurídica. Y por último, son varios los operadores que ya adquirieron puesto en el Central Hortícola del Norte, varios, especialmente los del galpón de arriba. De hecho la CHN ya tiene asignados, firme, con su derecho a uso 32 puestos, de un total inicial de 50. Son media docena los enconados; y en Salto hay bastante más de 400 productores hotifruticolas, y afectan como mínimo 6.500 operarios entre permanentes y eventuales, y es solo en Salto; y van a tener la posibilidad de vender en una Central, si lo desearen.

Finalizando, la Central Hortícola del Norte es un instrumento para brindar ecuanimidad comercial, con igualdad de oportunidades a todos los productores y operadores Granjeros de Salto y la región; es, fue y será el objeto de la Intergremial Salto Hortícola sin importar que los hagan despojos.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 18 de Diciembre del 2023: La actividad de la jornada se presentó más tranquila que al inicio de la semana con una afluencia similar de compradores, aunque con menor nivel de levante de mercadería. Según comentaron informantes calificados, esto se debe al anuncio de intensas precipitaciones para las próximas horas y el fin de semana, lo que seguramente afectará la venta minorista. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrón Rojo, tomates Redondo y Perita, zapallito, zucchini, chauchas, acelga, albahaca, nabo y sandía. Hubo incrementos en los valores de tomate Cherry Perita, ajo, zapallo Kabutiá, arándano, ananá, frutilla, melón, pera y limón.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 9 al 15 de Diciembre del 2023

Comienza la zafra de maíz dulce de la zona sur

Con el incremento de las temperaturas y el inminente ingreso del verano, aparecen en plaza las primeras partidas de choclos.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: Los ingresos de choclo provenientes de la zona sur comienzan a aumentar, aunque por el momento las cotizaciones se mantienen estables, dado que el producto presenta buena demanda, pero todavía los volúmenes ofertados son relativamente bajos. Las condiciones de alta humedad relativa y temperatura afectan de manera especialmente negativa a algunos productos de este grupo, como brócoli, coliflor, cebolla de verdeo y espinaca.

Emilio Gancedo