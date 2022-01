La Granja al día

Los precios de sandias en Brasil en el campo alcanzan máximo histórico, con oferta limitada Valor aumenta más del doble en la semana

Durante esta semana (17 al 21/01), la oferta de sandía, que ya era baja a nivel nacional, se redujo aún más. Las altas temperaturas en el estado de Rio Grande do Sul, actualmente el principal proveedor, comprometieron parte de los cultivos, impactando el volumen disponible. Este factor, aliado al final de la cosecha en BA y SP, hizo que los precios subieran significativamente. En Rio Grande do Sul, la sandía (>12 kg) registró un aumento del 124% frente a la semana anterior, vendiéndose a R$ 1,62 ($u 14,60) por kilo. Este valor es un récord histórico nominal para toda la serie iniciada en 2014. En el comercio mayorista, aun con demanda estable, la baja oferta también elevó los precios: la

sandía del mismo calibre se negoció a R$ 2,17($u 19,50) por kilo, aumentando 35,4%en la misma comparación. ¿Cómo va la cosecha de cebollas brasileras 2021/ 22?

La región sur es el principal proveedor

El inicio de este año ha estado marcado por la baja demanda de cebolla, principalmente en las regiones de Ituporanga (SC) y Guarapuava (PR).

Según referentes, esta caída de la demanda es un reflejo de la semana de Navidad, cuando había mucha demanda y las plazas estaban abastecidas.

El escenario de mercado más débil se extendió a ambos estados en la segunda semana del año. La única diferencia es que, del 10/01 al 14/01, Rio Grande do Sul terminó ofreciendo cebolla a un precio más bajo, dificultando aún más las ventas para los productores de Ituporanga y Guarapuava.

La razón de los valores más bajos de la plaza Rio Grande do Sul es que la cosecha se acerca al final y no hay capacidad de almacena-miento, lo que aumenta la

necesidad de salida en la región.

En cuanto a la producción, según referentes, la productividad en Paraná cayó debido a las lluvias diarias de principios de mes, que terminaron impidiendo la cosecha de algunos productores de cebolla. En el Nordeste, las regiones de Vale do São Francisco (PE/BA) y Mossoró (RN) también tienen condiciones climáticas desfavorables, ya que la gran cantidad de lluvia terminó afectando la cosecha y, en consecuencia, la calidad de las cebollas.

El estado de Santa Catarina presenta un escenario diferente en relación a la calidad, debido al clima seco. Desde finales de octubre, el clima ha sido favorable, especialmente en las zonas altas del estado. En Ituporanga (SC) y Lebon Régis (SC), la cosecha ha sido satisfactoria, así como el almacenamiento de los bulbos.

En ese contexto, la tendencia es que los mercados de Santa Catarina tengan un buen resultado y ofrezcan cebollas de calidad hasta mayo, debido al almacenamiento y

la situación climática favo-rable. El Sur es el principal proveedor y abastece a las demás regiones del país, escenario que se observará hasta mayo, las importa-ciones deberían comenzar a mediados de febrero y el volumen dependerá de la oferta interna.

Mercado.

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoris-tas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber: Jueves 20 de Enero del 2022:

La operativa transcurrió de manera poco ágil. la ocurrencia de precipitaciones y la segunda quincena del mes afectaron las ventas a nivel minorista según informantes clasificados. Descendieron los valores de morrón Amarillo y Rojo, tomate, zapallito, berenjena, zucchini, melón, durazno, frutilla y pera.

Se registraron aumentos en los precios de referencia de zapallo Kabutiá, cebolla, chaucha, morrón Verde, uva, pelón, ciruela, espinaca, acelga, brócoli, coliflor, nabo, puerro, perejil, rabanito, repollo y remolacha

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 15 al 21 de Enero del 2022

Ingresan las primeras partidas de pera William´s de la zafra.

Fruta de hoja caduca: en esta semana se incrementa el volumen en los ingresos las partidas de pera de la nueva zafra. La semana anterior ingresaban peras de variedades temprana como Favorita, Santa María y Carmen. En estos días se registran ingresos de William´s con la madurez adecuada y de calibres medianos a grandes. También en manzana ya se observa un aumento en los ingresos de variedades del grupo Gala de reciente cosecha, manteniéndose el nivel de oferta de la zafra pasada y con tendencia de precios a la baja.

En durazno las variedades de estación como Dixiland y Rey del Monte se apoderan de la plaza, incrementándose los volúmenes y con precios a la baja. A su vez, son variedades que no logran un sobrecolor rojo intenso, lo que enlentece su colocación debido a las preferencias de los compradores por frutas con coloraciones rojizas muy maracadas. En pelones desciende paulatinamente la oferta y esto presiona sus precios al alza, mientras que en ciruela la oferta se incrementa apareciendo volúmenes importantes de la variedad Leticia con calibres grandes, pero aún con signos de inmadurez, apreciándose coloraciones amarillento pálido. En uva la oferta es mayormente de variedades rosadas y Moscatel, mantiene la baja la oferta de variedades blancas; los precios en general se presentan sin cambios significativos. Frutas de huerta: se incrementa de manera significativa la oferta de melones debido a las altas temperatura de la semana pasada que aceleró la maduración de los frutos. A su vez, la alta humedad de estos días afectó su perecibilidad, acortando su vida poscosecha, siendo común observar partidas con signos de hongos sobre la zona de apoyo de la fruta. Esta situación generó una presión a la baja en sus precios que se colocó cerca del 40%por debajo de la semana pasada. En frutilla la oferta se mantiene estable, pero los problemas de calidad se agravaron debido a la alta humedad relativa de estos días. Se encentran gran parte de las partidas con frutas muy deterioradas lo que genera tendencias de precios a la baja. En sandía se espera que los precios continúen al alza debido al déficit hídrico que sufrieron los cultivos al ser instalados. La mayoría de las plantas no crecieron ni se desarrollaron de la mejor manera, reduciendo los rendimientos de producción. Debido a esto se verificó una reducción del volumen en los ingresos al mercado mayorista, provocando la suba de los precios en una época no esperada. Esta escalada de precios comenzó ya desde la anterior semana, cuando la demanda se incrementó significativa-mente debido a las altas temperaturas y la presencia de días soleados.