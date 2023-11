LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

Unanimidad en la votación de la zona de exclusión en la junta departamental.

El jueves pasado se efectuó la misma, por parte de los curules en la junta. Hubo algún cruce con los créditos de la concreción de la Central Hortícola de Salto, que también fue objeto de buenos oficios de algunos ediles para llegar a la unanimidad. Primo el sentido de responsabilidad institucional para una rápida decisión y salir del paso.

Hace algunas semanas divulgábamos a partir de consultas a un veterano profesional de nuestro medio en legislación territorial; y, como señaláramos en ese momento, a partir de la normativa vigente entendía que era innecesario la mentada disposición, más allá del golpe de efecto a los destinatarios que estaban en situación irregular. Ahora quedo reglamentada, y más fuertemente reglamentada para una eficaz FISCALIZACION a los posibles infractores. Se acabó.

Una humilde reflexión sobre los cruces en la junta departamental

Los mismos se refirieron a instituciones, a quienes hicieron los aportes para la CHN, con alguna consideración a las fuerzas vivas, muy tangencial y genéricamente, gremiales, etc. Pero el meollo en definitiva era el aporte de capital ¨plata¨, gobierno, intendencia, OPP. En definitiva es todo dinero público. Es ¨plata¨ de todos.

Sin necesidad de referirnos a las reivindicaciones históricas y las expectativas de desarrollo, de mejora de la calidad de vida para el sector y de toda la comunidad, que pueda inspirar y que es el objeto de la obra, verlo en ¨plata¨ en ¨níquel¨, institucionalmente, la junta departamental, llama a la reflexión. Y en Salto, particularmente en Salto.

Nos viene al recuerdo el Comité Popular Pro Salto Grande, en aquella época Salto y Concordia, las caravanas, la gente en la calle, empujados por esa organización, el trabajo denodado de Don Ramón Vinci, de Juancito Echeverry; y, otros más, pero sobre la base de una organización social. Las mil y una, para que con un importante número de buenos salarios Salto agregara siete barrios a su centro urbano.

Casi en forma concomitante, en nuestra niñez, los sábados a la mañana con latitas como alcancías, en las esquinas, cual Teletón, juntando moneditas para el Comité Pro Universidad del Norte, hoy convertido en Fundación Universitaria Regional Norte a partir del 85, liderada socialmente por su secretario José Boada y don José A. Varela como presidente. Y tener hoy la UDELAR Regional Norte. La gente, nosotros, los niños de la época . . . de a monedita; y le ganamos a Paysandú, la Universidad esta acá.

Y ahora, la Central Hortícola del Norte, la mayor obra de descentralización del interior del país, de quien sabe cuántos años atrás.

Las fuerzas vivas de Salto, sí, sí. Acompañaron desde 2011 ese proceso, si, si, en especial esos 400 y tantos productores, que se constituyeron en organizaciones de base, de primer grado; y, que la siguen peleando.

Pero hay un grupo de ellos, los que aglutinan las siete organizaciones de base. Que rotan en su representatividad, esos individuos que son ¨organización¨ no hicieron caravanas, no juntaron de a moneditas para construir la Central. Son horticultores en su mayoría, tienen un agobiador día como productores para ganarse el sustento y llevarle el pan a la mesa a su familia, además de una alta dosis de templanza cuando las cosas van mal, el tiempo . . . sabe estimado lector, los precios, etc., etc.

No pueden hacer caravanas, no pueden juntar moneditas, tienen que trabajar y duramente para sobrevivir.

Pero aun así, le quitaron horas, días, semanas de trabajo, a cualquier riesgo, para reuniones, asambleas, viajes financiados por su propio bolsillo; o quizás ahí, hacían una colecta para mandar a uno, en representación de todos. Les quitaban tiempo a sus familias, padres ausentes, que después son objeto, quizás justificadamente, de reclamo por sus esposas y sus hijos.

Es un incalculable caudal de horas hombre, para movilizarse, por capacitaciones, documentos, proyectos, con rabietas, decepciones, amarguras, etc., etc.. y tener que justificarlo ante su gente con un . . . ES POR NOSOTROS, ES POR TODOS, ES POR EL BIEN COMUN, en especial explicarlo en años difíciles para la horticultura.

Ese sacrificio sobrehumano por sí mismo y por todos, también es capital, para los que vivimos en Salto desde la infancia y tuvimos las experiencias que reseñábamos párrafos atrás. Pero es capital que no se pondera en ¨plata¨, pero es capital, CAPITAL HUMANO. La célula de la economía solidaria, asociativa, que en el interior del Uruguay nace en Salto a comienzos del siglo pasado, en la primera sociedad rural, la de Sopas.

Ahora, en la Central Hortícola del Norte, la que le costó U$S 5.400.000 al erario público, tengan la certeza que esta con el balance superavitario, porque como mínimo, se le agrega el equivalente y seguramente más en CAPITAL HUMANO.

Y para los que no lo saben, ese CAPITAL HUMANO se nuclea en un conjunto de dirigentes-productores que rotan en la dirigencia democráticamente. Y tiene nombre, hoy se puede gritar, la obra se concretó, la Central esta lista, y ahora se echa a andar cual 14 turbinas, es una organización de segundo grado, y se llama . . . ¡¡¡ SALTO HORTICOLA !!!

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 16 de Noviembre del 2023: La jornada transcurrió con buena afluencia de público comprador, pero con un reducido levante de mercadería en relación con el inicio de la semana. Según comentarios de informantes calificados, los problemas de la humedad reinante y el anuncio de precipitaciones para el fin de semana llevan a que los compradores prefieran cargar menos volumen de mercadería. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrones, tomate Perita, zapallito, zucchini, cebollas, albahaca, brócoli, ciboulette, coliflor, lechuga, espinaca, remolacha, repollos, ciruela, durazno, frutilla y melón. Hubo incrementos en los valores de papas, limón, y naranja.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 11 al 17 de Noviembre del 2023

Se verifica importante oferta de remolacha

Dentro de las hortalizas de hojas se destaca la remolacha con abundancia y una excelente calidad de sus partidas, lo que presiona sus precios a la baja

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: debido al descenso de las temperaturas y a la ocurrencia de precipitaciones la semana pasada, la oferta de los productos que integran este grupo se incrementó notablemente, especialmente remolacha. En este último caso, tanto las batatas o raíces como sus hojas presentan un excelente estado, haciéndolas aptas para el consumo.

EMILIO GANCEDO