LA GRANJA AL DIA

El mal persiste, la digitación de AFIDIs o no, responde a intereses que solo las máximas autoridades del MGAP, que se arrogan la potestad ilegal de hacerlo, lo saben. Lo que si sabemos los ciudadanos, los contribuyentes, los consumidores, es que con ese instrumento hacen del contrabando una empresa que lucra extraordinariamente, también, se golpea el bolsillo de cada uno de los tres millones y medio de uruguayos con ese alevoso proceder por parte de la jerarquía pública.

El hecho de no declarar la libre importación de productos faltantes en plaza, por escasez de los mismos o precios elevados o calidad, en ventanas, provoca ese tipo de situaciones. Nefastas para la economía nacional, nefastas para el bolsillo de los compatriotas, nefasta para la variable macroeconómica llamada ¨inflación¨.

Aceptamos, sin lugar a dudas y con compromiso, defender la producción nacional cuando hay, en calidad, en volumen y en precios razonables. Cosa que respetan también, nos consta, los que tienen dentro del portafolio de negocios de sus empresas la importación de frutas y verduras.

Hoy en plaza los precios de tres productos están por encima de lo que deberían pagar los consumidores y en márgenes sustanciales, como es el caso, para empezar, de los boniatos.

Como sortearon (procedimiento arbitrario e ilegal) veinte viajes, los traen despacito. Sin proponérselo especulan con la demanda; y, los llevan a esos índices de precio de $ 1.700 la bolsa de 20 kilos, no tienen competencia, nada que los amenace, los AFIDI están dados.

Si será aberrante la situación por la arbitraria ilegalidad impuesta por la autoridad ministerial al sistema, que en su abuso nos hacen pagar U$S 44,20 ($1.700) la bolsa de boniatos importados al mayoreo, al cambio oficial. Mientras que los argentinos, con toda la tragedia económica que viven, pagan el mismo boniato importado del mismo origen que el que nosotros tenemos en la UAM, a razón de U$S 34,35 en el Mercado Central. La diferencia rompe los ojos; y, ¿saben por qué estimados lectores? porque en Argentina cualquier empresa que solicite AFIDIs, se lo otorgan, como corresponde en una república democrática con libre mercado.

Además, en origen, en Brasil, ese boniato vale R$ 50 ($u 440) la bolsa en el mayoreo, ese que aquí en la UAM vale $ 1.700 y en Buenos Aires $ 1.305. En ambos casos llega a destino con un costo del orden de los $800 por bolsa, acá o en Argentina.

La papa, la papa está en una situación parecida, vale en plaza $1.300 la bolsa, oferta oficial en la UAM, legal; y, pululan en la red mensajes de whatsapp ofertándola a $900 la bolsa de contrabando; para coordinar la entrega. La oferta de este artículo de primera necesidad, la de producción nacional, está en manos de unos pocos; y, de liberar la importación, dicen que estarían afectando sus intereses. Excepto cuando les dan a ellos la importación en forma de monopolio, como lo hicieron en abril, mayo, de este año, e incendiaron los bolsillos de tres millones de uruguayos con los precios, al igual que los zanahorieros. En grado tal que incidieron directamente en la disparada inflacionaria de esos meses.

Y por último, la manzana, ahí ya hay una maquinación donde resultan casi evidente los intereses espurios detrás del intento que se está consumando, el de la naturalización del atropello, la arbitrariedad, la ilicitud del posicionamiento del Estado. Devuelven las solicitudes de AFIDIs de importación del producto (manzanas) de la región, Argentina, Chile, . . . MERCOSUR; tiene que ser de origen de extrazona y de contra-estación; o sea de Europa, EE.UU., etc. El lector puede imaginarse los precios de ese producto puesto aquí. Sin considerar de que pocas veces se ha visto la injerencia del Estado señalándole lo que deben traer y de donde, a los particulares, empresas legalmente constituidas y al día con sus tributos.

Pero de ese modo se aseguran que no traigan; y, si la traen, lo hacen para un público extra selecto, un público top. Los compatriotas, que son los más, que son el ¨mercado nacional real¨ que coman lo que hay. Es tal la seguridad de la impunidad con que accionan, que les permite hacerlo tan bien, que no se puede acceder a productos de buena calidad de la región, que quizás no son excelentes pero son buenos; y, a precios razonables, para obligar a consumir lo que queda de producción nacional a precios exorbitantes para el consumo general; y, de bolsillos alicaídos. Hay que tener en cuenta que la oferta de lo que queda está en manos de unos pocos; y, sabemos quiénes son.

Casualmente, el funcionario informante, en los hechos el decisor, para que el Ministerio tome esas decisiones, la de autorizar o no AFIDIs y cómo, es productor de manzanas. Casualidades.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 28 de Setiembre del 2023: La jornada se presentó con un movimiento de compradores que es habitual para el último tramo del mes en que nos encontramos, con fuerte dispersión en las diferentes naves. El levante de mercadería se vio reducido debido a lo anteriormente mencionado y al anuncio de precipitaciones para el fin de semana. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomate Redondo, pepino, chauchas, habas, repollos, puerro, apios, espinaca y frutilla. Hubo incrementos en los valores de boniato tipo Criollo, arveja y zucchini.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 23 al 29 de Setiembre del 2023

Ingresan las primeras partidas de frutilla de la zona sur

El avance de la primavera y el inicio de la zafra de frutillas en la zona sur intensifican su presencia en la plaza mayorista.

Frutilla: esta semana se observaron los primeros ingresos de entidad de frutillas de la zona sur del país. Estas son elegidas por su mayor conservación, a pesar de que la mayoría de ellas presenta aún notorios signos de inmadurez. Por otro lado, las partidas provenientes de Salto presentan problemas asociados a las condiciones meteorológicas adversas en el norte del país que afectaron los productos ya desde su cosecha. Además, se suman los golpes sufridos durante la manipulación y el transporte, lo que reduce su vida post cosecha. Dada esta situación, esta semana la mayoría de las partidas de frutilla mostró una disminución de su calidad comercial, lo que generó descensos en sus cotizaciones.

