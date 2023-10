LA GRANJA AL DIA.

En el Mercado Central de Buenos Aires bajan los precios de las hortalizas

El Mercado Central de Buenos Aires y las diferentes cámaras de operadores y operadoras, que funcionan en el centro de abastecimiento más importante del país, se establecieron nuevos precios semanales de referencia mayorista y algunos productos bajaron. Vigente del 26/09 al 03/10.

“A este precio compra el verdulero de tu barrio”: El objetivo es que se difundan los precios de venta mayorista para que el comerciante minorista acceda a productos frutihortícolas de estación y, así, favorecer al bolsillo del consumidor final, ya que este podrá conocer el valor de referencia para evitar distorsiones en los precios a la hora de la compra.

En esta oportunidad, es importante destacar que el TOMATE, la PAPA y la CEBOLLA bajaron su precio debido a mayores ingresos de las zonas productoras y se incorpora la FRUTILLA del cordón verde de la provincia de Buenos Aires a $600 el kilo, el resto de los productos para esta semana de referencia son: PAPA NEGRA, proveniente del sudeste de Buenos Aires a $250 por kilo; CEBOLLA (variedad valencianita) de Santiago del Estero a $90 el kilo; ZANAHORIA a $100 el kilo; ZAPALLO ANCO COMÚN $90 el kilo; TOMATE REDONDO de Salta, Jujuy y Corrientes a $270 el kilo; LECHUGA CRIOLLA a $90 pesos el kilo y la ACELGA (por paquete) a $60, ambas hortalizas de hoja llegan desde el Cinturón Verde de Buenos Aires. Por último, se agregan los CÍTRICOS, provenientes del litoral, como la MANDARINA a $260 el kilo y la NARANJA de jugo a $270 el kilo.

Recuerdan que la venta dentro del predio se realiza en bulto cerrado y s encuentran en los pabellones mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires.

Las cámaras que acompañan está iniciativa son: la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (COMaFru), con su referente Fabián Zeta, la Cámara de Operadores Frutihortícolas Mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires (COMBAires) con Claudio Muollo y la Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPP) en coordinación con el equipo del Departamento de Información, Estadística y Transparencia del Mercado Central.

Son los mejores precios y la mejor calidad en frutas y verduras.

Frutas en Brasil registran un aumento en agosto tras aumento de la demanda nacional

Las buenas condiciones de oferta en los centros de abasto no impidieron que los precios subieran en el mercado mayorista

A pesar de las buenas condiciones de oferta, el precio de las principales frutas vendidas en las Centrales de Abastecimiento del país subió en agosto, según datos del Boletín HORTIGRANJEIRO difundido este lunes (25/9) por la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB). La encuesta mensual analiza los productos con mayor peso en el cálculo del índice oficial de inflación y destaca el crecimiento estacional de la demanda durante el período, caracterizado por el regreso a clases.

En promedio, hubo un aumento del 7,2% en el volumen vendido en los once Centros de Abastecimiento analizados por la encuesta. En el caso del banano, el precio promedio fue de R$ 3,61 por kilo, con aumento del 13,12%. Además del fin de las vacaciones escolares, que incrementa las compras institucionales, el aumento de la demanda también influyó.

El mismo contexto explica la apreciación de las manzanas en este período, con un promedio de R$ 7,34 por kilo, un aumento del 5,92%. “Incluso con la caída de la demanda de los consumidores a finales de mes, cuando tradicionalmente están descapitalizados, los resultados fueron bastante positivos”, señala el boletín. Con el período fuera de temporada, la previsión de la Conab es una reducción gradual de los stocks y un aumento de los precios en los próximos meses.

También hubo un aumento en los precios de las naranjas, vendidas a un precio promedio de R$ 2,20 por kilo en agosto, un aumento del 2,30%. Con las altas temperaturas, la demanda creció más allá de la disponibilidad de la fruta en el mercado, ya calentada por una mayor demanda de la industria, que busca aprovechar los altos precios del jugo en el mercado internacional.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 25 de Setiembre del 2023: La actividad de la semana, que marcó el final de las vacaciones de primavera, comenzó con mayor ingreso de público que en igual día de la semana anterior. El movimiento de compradores se percibió bastante disperso entre las naves y con un nivel de levante de mercadería asociado al último tercio del mes. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrón Amarillo, ajo, coliflor, puerro, albahaca, alcaucil y frutilla. Hubo incrementos en los valores de tomate Perita, manzana Granny Smith y mandarina Montenegrina. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de cebolla colorada procedentes del litoral norte de reciente cosecha

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 16 al 22 de Setiembre del 2023

Hortalizas de fruto: durante esta semana en la zona norte hubo varios días de humedad y nubosidad, lo que afectó negativamente la maduración de los frutos en crecimiento en los cultivos. Se observó una predominancia de partidas de morrones y tomates con coloraciones heterogéneas. También hubo una remisión mayor de partidas llamadas comúnmente como «pintones» debido a la falta de coloración roja en los frutos. A su vez, la alta humedad de estos días afectó significativamente la conservación y la vida post-cosecha de los productos, lo que permitió que sus precios no sufrieran cambios significativos. En el caso de zapallito, zucchini, pepino y berenjena las partidas mostraron calibres medianos y chicos, con problemas relacionados a las precipitaciones y la alta humedad relativa y con frutos deshidratados y con proliferación de patógenos que las deterioran rápidamente. Esta semana la oferta fue mucho menor, no obstante lo cual, debido a los factores mencionados anteriormente, los precios no experimentaron variaciones significativas.

Frutilla: la oferta esta semana se mantuvo estable. Sin embargo, como se comentó en párrafos anteriores, la alta humedad tuvo un impacto en la calidad de la fruta, y se notó una mayor proporción de partidas que se deterioran rápidamente, lo que ejerce presión bajista en sus precios.

Emilio Gancedo