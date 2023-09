LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

La cebolla salteña temprana de nuevo se podrá dar en la zafra 2023-24.

Empezaron a mandar cebolla salteña, que no es buena, le falta; firmeza, color, etc., etc… Porque ningún productor, y quizás justificadamente, no le importa como se ve la cebolla si el precio de retorno lo entiende conveniente.

Esa ganancia puntual la pierde en el mediano plazo, ya que de mantenerse ese tipo de oferta, hace que las quejas de los consumidores muevan para importar de buena calidad. Y ahí, más allá de que se vuelva casi imposible vender lo nacional, ya que los precios son castigados severamente por la competencia, de nada vale la ventaja económica obtenida inicialmente.

De hecho la cebolla es excelente a pesar de su apariencia, lo único que necesita es secado, tiempo de secado, aunque al natural no es posible por cómo está el clima. Pero hay alternativas tecnológicas de bajo costo para solucionarlo.

Aunque el punto es que en Brasil, Rio Grande do Sul, perdió en el orden del 50% de su probable cosecha en esta campaña de cebollas, por las lluvias e inundaciones. Nuestro gigante vecino estará con faltante de bulbos en breve, y con aumento de precios por añadidura. Por lo menos hasta diciembre.

Quizás volvamos a tener movimiento de los mercados salteños, cebollas para la frontera, particularmente Rivera. Enhorabuena.

Curso de buenas prácticas agrícolas para mujeres del rubro hortifrutícola

La Dirección General de la Granja (DIGEGRA), en el marco del Plan Nacional de Género (PNG) en las Políticas Agropecuarias, anuncian la realización del Curso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), para mujeres rurales vinculadas a la producción hortifrutícola. El Curso Buenas Prácticas Agrícolas para mujeres del rubro Hortifrutícola, se va a realizar el 26 y 27 de Setiembre de 2023, en el local la Sociedad de Fomento Rural de Salto, Avenida Batlle 2656, Salto. Los objetivos del curso son formar sobre BPA a mujeres vinculadas a la producción hortifrutícola, con perspectiva de género y recoger insumos para la incorporación de la perspectiva de género en la política de BPA. Las destinatarias de esta propuesta son mujeres de 18 o más años, vinculadas a la producción hortifrutícola, a través de la producción propia o familiar. El cupo de participantes será de 25 personas. Las interesadas deberán inscribirse contactando a la DIGEGRA – Agencia Zonal Salto.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 21 de Setiembre del 2023: La jornada transcurrió con alta dispersión del público comprador entre las naves y con un levante enlentecido debido al anuncio de precipitaciones para el fin de semana. Como suele ocurrir en semanas de vacaciones, el movimiento en general se reduce, tanto a nivel mayorista como minorista. Se registraron descensos en los precios de referencia de zanahoria, tomate Cherry y Perita, morrón Rojo, zapallito, coliflor, apio Planta, alcaucil y frutilla. Hubo incrementos en los valores de morrón Amarillo y Verde, chauchas, ajíes catalanes y mandarinas.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 16 al 22 de Setiembre del 2023

La primavera genera buena presencia de hortalizas

Legumbres, hortalizas de hoja y alcauciles incrementan su oferta con los cambios asociados a la nueva estación

Legumbres: con la llegada de temperaturas más cálidas y el aumento en la duración del día, empiezan a aparecer en el mercado productos de este tipo. En primer lugar, se destaca el incremento en la oferta de habas, principalmente procedente del litoral norte, aunque en los últimos días también se han vuelto más frecuentes las partidas del sur. Además, se observa un mayor volumen de arvejas presentadas en cajones, lo que indica un aumento en la oferta y presiona sus precios a la baja. En el caso de las chauchas, la oferta se mantiene estable, aunque en las últimas semanas comenzó a aparecer el tipo Alubia, que antes era difícil de encontrar. No obstante, en esta última legumbre los precios no han experimentado cambios a la baja debido a la oferta limitada. Se espera que a medida que lleguen partidas de la zona sur, los precios sufran modificaciones con tendencia bajista.

Hortalizas secas: en el caso de papas, la oferta muestra una dispersión considerable en cuanto a calidad. La gran mayoría presenta problemas severos de calidad. Las blancas se manchan fácilmente y se deterioran rápidamente debido a la alta humedad en estos días, mientras que las rosadas muestran problemas asociados al final de su período de conservación, como brotes y deshidratación de los tubérculos. Esto está ejerciendo una presión alcista en los precios de referencia mayorista en el mercado. En cuanto a boniato, la oferta en el tipo Criollo está compuesta por partidas nacionales e importadas, mientras que la oferta de boniato tipo Zanahoria es principalmente de origen nacional. Los precios no variaron debido a problemas de calidad y pudrición causados por el tiempo que ya llevan de conservación. Por otro lado, en el caso de zanahorias, la oferta fue abundante esta semana, lo que genera presiones a la baja en los precios. En cuanto al zapallo, tanto el tipo Kabutiá como el calabacín, no mostraron cambios significativos ni en su oferta ni en sus precios.

Emilio Gancedo