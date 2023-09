LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

¿Porque saben lo que hacen con esto? Fomentar el CONTRABANDO.

Fernando Perdomo es un importante operador e importador independiente de la UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA (UAM) y de toda una vida como comercializador. Hace público y manifiesto que el MGAP favorece el contrabando dando permisos de importación – AFIDIs – ¨digitados¨.

Circulan desde ayer la reproducción de las entrevistas a dicho empresario por diferentes canales y radios capitalinas; y son escuchados con sorpresa por la indignación que trasuntan sus dichos; sobre la situación actual que viven los empresarios de ese sector como consecuencia de las medidas gubernamentales. En el entendido que el Ministro y el Vice-Ministro se habían comprometido con los empresarios del sector a llevar adelante una política de atender con ¨ventanas de libre importación¨ el faltante de productos de buena calidad o los aumentos de precios desmedidos. Es manifiesto su disgusto; y es generalizado, por las arbitrariedades en curso por parte del MGAP a través de la Dirección General de la Granja. Y señala los perjuicios a toda la cadena, desde el productor al consumidor final, quedando nítidamente esclarecido en dicha alocución. Pero por sobre todas las cosas, esa suerte de franquicia al contrabando es lo más terrorífico del momento. Perdomo es independiente, no está agremiado, y manifiesta su enojo ante el reiterado atropello.

Al respecto, y para este fin de mes decía:

¨Una venta muy retraída, siempre con precios bastante bajos, salvo algún producto que está faltando, que demanda un poco de interés. Que hoy día es el boniato de la variedad zanahoria. Por la seca que sufrimos en el verano no hubo calidad; y, de Salto que viene el volumen mayor se está terminando, por lo tanto calculamos que hay que importar. De hecho ya, como siempre, el mal manejo del Ministerio de Ganadería y Agricultura, con el tema de los permisos, que prometió el Ministro mismo, ventana para que haya producto para importar para la población. Y hoy día nos están diciendo los despachantes que van a sortear 20 permisos. Esos sorteos ya fue, es histórico, porque eso da lugar a hacer comercio con los permisos, da lugar a encarecer los productos, por ende va a ser mucho más caro al consumidor final; y eso no está bueno para la sociedad. La verdad, por una vez que lo entiendan, si hay alguien que los convenza, al gobierno, yo tengo alguna persona allegada al gobierno, se lo he hecho saber, de repente ha hecho algo. Pero a veces por temas políticos no se meten tampoco y no hacen nada. Pero está muy mal manejado. Sabemos, por ejemplo, que este producto, boniatos, específicamente, hasta fines de diciembre no hay, no vamos a tener oferta. Entonces no entiendo el lio, porque hacen eso, de encarecer el producto, haciendo comercializar los permisos. Volvemos a lo mismo de antes, estamos retrocediendo en el tiempo. Lamentablemente el MGAP tiene mucho que ver en cuanto a cuando los precios se disparan.

¿Desde tu óptica cual es la forma correcta de hacer esto?

Y como se habló con el Ministro y con Chiesa, que son a los que les competen los permisos. Y dando ventanas; y, no digitando los permisos, como los están digitando. Porque es lamentable, la población paga esto. Hoy es boniato, mañana puede ser cebollas, anteriormente fue zanahorias, digitando los permisos es cuando vienen los problemas y los precios se disparan. Si sabemos que no hay, yo soy el primero en defender al productor, porque yo vivo del productor todo el año, pero si el productor no tiene, que vamos a hacer, ¿qué estamos generando? Un comercio ILEGAL. Y obviamente lo que están haciendo es ILEGAL. Porque por el famoso acuerdo del MERCOSUR, lo que están haciendo así, es ILEGAL. Esta perfecto que se defienda el productor nacional; y, apoyo eso. Pero cuando no tenemos el producto, que se dejen de joder, ordinariamente, que habran ventanas y que el pueblo pueda comer. ¿Porque saben lo que hacen con esto? Fomentar el CONTRABANDO, porque ellos no saben, se sientan atrás de un escritorio y no saben nada. Porque vienen acá y ya hoy, ayer, antes de ayer, hace un mes, hay boniato de CONTRABANDO en el mercado. Es lo que se fomenta. ESTO FOMENTA EL CONTRABANDO, lamentablemente.

¿De donde está ingresando, de Argentina o de Brasil?

De Brasil, la frontera con agua no es lo mismo. Todo el mundo lo hace; y, está perfecto que sea así, porque la gente tiene que comer. No estoy contra el contrabando, no lo favorezco, pero ¿porque no lo hacemos legal?, no me pongo contra, pero yo soy de la parte legal. Que se hagan las cosas como tiene que ser. Por culpa del Ministerio de Ganadería y Agricultura es lo que pasa, FOMENTAN EL CONTRABANDO, es lamentable.

Pasando a otra cosa, las cebollas importadas que se trajeron hay diferencia de precios entre buena calidad y mala calidad. El que trajo mala calidad tuvo que apurar la venta, tuvo que bajar el precio, hoy estamos con el precio de antes. Ya entro alguna cebolla salteña, bastante mal, les falta, sabemos. La cebolla salteña para que venga bien tenemos que hablar de mediados de octubre. Aceptables va haber; y, se pueden vender a otro valor.

Agrego sobre la baja de los precios en el ajo, con el importado y de mucha mejor calidad; y otros comentarios. Lo nodal fue lo descrito.

Los importadores agrupados en la Cámara encaminan la anulación jurídica de la autorización de AFIDIs de boniatos y manzanas.

Ayer el área jurídica de la Cámara Uruguaya de Importadores de Productos Agroalimentarios (CUIPA), acciono, una vez más, los mecanismos jurídicos frente a la ilegalidad de la que son objeto por parte del MGAP.

Es la consecuencia de no haber cumplido el compromiso, el Ministro y el Vice-Ministro, de no autorizar la importación a través de ¨ventanas de libre importación¨ de los productos hortifruticolas, que estuvieran faltando o que no fueran de calidad o sus precios pudieran dispararse. Compromiso asumido por las autoridades del Ministerio luego de las gestiones, por la misma situación, en la autorización de la importación de ajos.

Una vez más los importadores en general son objeto de arbitrariedades e ilegalidades por parte de los jerarcas de dicho Ministerio. Al igual que los consumidores finales; y, especialmente, los senadores de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado; que habiéndolos convocados por estos atropellos, se desmarcaron sosteniendo que fueron errores esos sucesos, prometiendo las enmiendas del caso; y, los vuelven a repetir, tomándolos como un grupo de . . .

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 28 de Agosto del 2023: La semana comenzó con un buen nivel de ventas, a pesar de la cercanía del fin de mes que siempre trae aparejada una retracción de la actividad comercial. Según referentes comerciales en la plaza mayorista, esto se debió principalmente a que los puntos de venta tuvieron que recargar mercadería luego del fin de semana largo. Se registraron aumentos en los valores de morrón, zapallito, zucchini y frutilla. Hubo descensos significativos en los valores de coliflor y zanahoria.

Emilio Gancedo