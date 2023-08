LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

La lista inteligente de frutas y verduras de la UAM para las próximas dos semanas.

Diego Romero, encargado de información comercial de la UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA, explicó cómo se conforma la lista.

Se dio a conocer una nueva lista inteligente de frutas y verduras, desde la UAM recomiendan el consumo de algunos productos por calidad y precios.

La lista inteligente vigente desde el 22 de agosto hasta el 4 de setiembre presenta frutas y verduras de estación.

Acelga, arándano, cebolla de verdeo, lechuga, limón, mandarina, nabo, zanahoria y zapallo kabutiá, son los productos recomendados: por variedad, por calidad y precio.

“Lo que se tiene más en cuenta es la relación precio calidad. Son productos que generalmente están en estación o por alguna otra razón hay buena oferta y están con un precio accesible”, dijo.

También hay productos que no son tan accesibles en precio, pero que están puntualmente en una temporada, por lo que se recomienda consumirlos. “Capaz no es la fruta más barata, pero es la única época del año que la vas a encontrar”. Esto sucede actualmente con el arándano.

En cuanto a la producción más perjudicada por las lluvias recientes, Romero explicó que las hojas son las más vulnerables.

“Lo que podría pasar es que alguno de estos productos tenga algún problema de calidad y sobre todo viendo esta temperatura. Después si empieza a refrescar no es tan grave el hecho de la humedad”, explicó.

Sobre los productos menos convenientes en esta época, Romero dijo lo siguiente:

“Capaz que en los productos más masivos lo que está más complicada la situación es en manzana, por ejemplo, que tenemos como resultado de esta sequía una cosecha más chica, magra”.

También mencionó boniatos, por no haber tanto producto como en años anteriores. Aunque hay variedades que llegan mejor en conservación. (Fuente: SUBRAYADO)

Se afirma el precio; y, arrastra a la suba a la cebolla nacional.

De $u 30 el kilo de cebollas nacionales al mayoreo la semana pasada, por estos días se reposiciono a $u 40 el kilo según indica el listado de la UAM. Los comentarios en la plaza es que es probable que no haya sido suficiente la ventana de importaciones; y, se especula con que la importada no va a alcanzar para atender la demanda. Lo que hace que se afirmen los precios; y, con tendencia a la suba. No se escuchan rumores de otra ventana de importaciones, por lo que seguramente va a valer en los próximos días, de mantenerse estas condiciones.

Fuentes del mercado brasilero, uno de los orígenes de la cebolla ofertada en la UAM, nos dicen que los precios se reducen en el vecino país, con una oferta más alta.

La semana pasada, del 14 al 18 de agosto, São José do Rio Pardo (SP) registró un aumento en la oferta de cebollas. Según referentes de mercado, la región de São Paulo debe tener su ventana de máxima cosecha entre la segunda quincena de agosto y la primera quincena de septiembre y, por eso, ya ha habido un mayor volumen de bulbos en los últimos días, presionando las cotizaciones un 22%, con valores medios de R$ 1,15 ($u 8,95) por kilo.

Además, los productores alegaron lluvias concentradas, pero solo en ciertas localidades, lo que afectó algunos cultivos, perjudicando la calidad de los productos.

Pretenden endurecer los controles fitosanitarias para los cítricos importados por Europa

Piden al ministro español, Planas, que actúe para frenar la expansión de plagas en cítricos importados

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para trasladarle su preocupación y la de todo el sector por la detección de plagas y enfermedades en productos vegetales importados de países terceros durante el mes de julio.

En su carta, Aguirre reclama una revisión de los requisitos fitosanitarios de importación para frenar y prevenir la expansión de plagas, así como revisar los acuerdos comerciales entre la Unión Europea (UE) y países y áreas económico-comerciales como Brasil, dentro de Mercosur, o Sudáfrica.

Falsa polilla en cítricosEn concreto, advierte de los primeros casos de la plaga de cuarentena de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en pomelos y mandarinas de Sudáfrica, cítricos que no cuentan con la obligatoriedad del tratamiento en frío de las naranjas, pero que “a la vista de los resultados, habría que plantear su obligatoriedad”.

Mancha negraOtro asunto que “preocupa especialmente” es la introducción de la mancha negra Phyllosticta citricarpa en cítricos procedentes de países como Egipto, “no solo por tratarse del segundo país de la cuenca mediterránea en la que se ha detectado esta terrible enfermedad” sino porque “ha quedado en evidencia” la aportación de declaraciones fitosanitarias de exportación a la UE de frutos libres de esta plaga.

“Urge revisar las condiciones en que la UE está permitiendo la masiva importación de cítricos de países del hemisferio sur y vigilar el nuevo y creciente desafío fitosanitario que significa la importación, en aumento, de cítricos procedentes de determinados países mediterráneos no libres de esta enfermedad”.

Las importaciones de naranjas de Sudáfrica en la UE aumentan en julio

Los envíos registran un crecimiento de un 81,25% respecto al mismo mes del año pasado

Es el nuevo informe de Seguimiento Reforzado de las Importaciones de Cítricos por la UE, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actualiza las cifras acumuladas hasta el mes de julio.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 21 de Agosto del 2023: La actividad de la semana comenzó con menor ingreso de público comprador en comparación con la semana pasada. Informantes calificados destacaron que el nivel de levante de mercadería se mantuvo sin cambios, pese a que ya se ingresó en el último tercio del mes. Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallito, zucchini, pepino, berenjena, ajo, frutilla, apio hoja, espinaca, rúcula y puerro de calibre chico. Hubo incrementos en los valores de rabanito, papa Blanca y chaucha.

