LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

El Intendente Lima con el foco en la segunda licitación de la Central Hortícola del Norte

Entrevistamos al Intendente Lima sobre el momento que transita su administración con la Central; y, esto nos decía:

¨Sí, yo creo que todo lo que contribuya a fortalecer la Central Hortícola, la producción hortícola del departamento, bienvenido sea. Ahora lo más cercano es el nuevo llamado que se está realizando, en donde se dan otras opciones. Además de la posibilidad de la adquisición durante 30 años de los puestos de la Central. En el primer llamado que se hizo se dio esta posibilidad de adquirir puestos a 30 años por un valor de U$S 15.000. Allí ocho productores adquirieron puestos en la Central en estas condiciones, a 30 años por U$S 15.000. En este segundo llamado que se está realizando se están dando otras opciones, otras posibilidades, como es el arrendamiento con opción a compra o directamente el arrendamiento de los puestos. De alguna manera también, en este segundo llamado, se están contemplando propuestas planteadas por los propios operadores, por los propios productores. Además de que con este llamado se intenta convocar además de los productores del departamento y de la región; a los productores y operadores del sur del país, que tengan interés en instalarse en CHN. Que la comunidad también tome conciencia de lo que significa y de la importancia que tiene para el desarrollo de Salto la CHN. El objetivo es poder canalizar, poder concentrar la comercialización de las frutas y verduras a través de la CHN, generar un vínculo más fluido con el sur del país, generar también un vínculo más fluido desde lo institucional y de la propia operativa de la CHN y la UAM. En ese proceso estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, cada paso que se está dando es en coordinación con el Ministerio de Ganadería. Ahí hay un trabajo permanente con Andrés Treglia, el coordinador del MGAP en Salto; con Leonardo Verme, que de alguna manera es nuestra cara más visible, en esta cuestión de la CHN junto con Soledad Marazzano. Venimos trabajando, venimos trabajando, sabemos que no es una construcción que se va a concretar de un día para el otro; pero lo cierto es que se van dando pasos, pasos concretos, pasos seguros, pasos firmes. Satisfecho de que de apoco se vaya generando esa conciencia, en los productores, en los operadores, en la comunidad de la importancia y la trascendencia que tiene para Salto y la región¨.

Aún no este designado el delegado del Congreso de Intendentes, a los efectos de poder conformar y dejar operativo el funcionamiento de la CHN. ¿Está en conocimiento de algo al respecto?

Sé que hay interés de parte de algunas intendencias de ser parte en la conducción de la Central, ser parte de la Junta Directiva.

De hecho, por ley esta generado el espacio

Si, también, es cierto que hasta el día de hoy lo que tenemos es una conducción provisoria, tenemos una especie de Junta Directiva provisoria. Luego de los llamados que se están realizando, llegara el momento, llegara la instancia, habrá que proceder a la designación de los miembros definitivos de la Junta Directiva. Pero bueno, creo que hoy la prioridad son los llamados a licitación, la prioridad pasa por generar los compromisos de parte de productores y operadores en sumarse a la CHN. Y bueno, al momento que se proceda a la inauguración de la CHN con la presencia del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos departamentales de la región, para ese momento tienen que estar designados, tiene que esta nombrada la Gobernanza y la Junta Directiva, no provisoria, sino ya definitiva. Pero es una instancia que se va a dar en su momento. Hoy lo prioritario para la Intendencia, más que saber quién es el quinto miembro, más que saber quién será el delegado de los gobiernos departamentales, ubicados al norte del Río Negro, lo que más nos importa, lo que más nos interesa; es que el llamado tenga una buena receptividad, que se presenten el mayor número posible de operadores y de productores, que eso garantice un funcionamiento acorde de la CHN como todos pretendemos. Esa es hoy la prioridad del Gobierno departamental. Ya llegara el momento de designar el quinto miembro, hoy tenemos representante del Ministerio, de la Intendencia, de los productores, de los operadores, va quedando ese miembro, el representante del Congreso de Intendentes. Llegará, llegara en su momento. Pero hoy la prioridad, por lo menos de la Intendencia, pasa por otro lado.

Como está viendo el clima para esta segunda licitación. ¿Qué le consta de las gestiones que se vienen realizando a los efectos de la adhesión por parte de esos operadores meta o productores meta para ocupar espacios en la CHN como puesteros?

Debería haber una buena respuesta en la medida que las características de este segundo llamado se hacen tomando en cuenta planteos de los propios productores y de los propios operadores; que pedían además de la opción de adquirir por 30 años puestos en la CHN, que se abrieran estas otras opciones. Por tanto entendemos que como parte de los propios interesados la posibilidad de estas otras variantes para trabajar en la Central, esto debería traducirse en una presentación de un número mayor de productores y operadores, en comparación con la licitación anterior. Por lo menos es la expectativa que uno tiene. Además de que se está haciendo saber, haciendo conocer a nivel país, las características de este segundo llamado para que, también, haya productores de otras regiones, productores y operadores de otros departamentos, que también tengan la posibilidad, la chance, el interés de ser parte de la operativa de la Central y que se presenten a este segundo llamado.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 23 de Marzo del 2023: La actividad de la jornada se presentó en forma medianamente ágil, manteniéndose el ambiente de principio de la semana en el que la colocación de mercadería sigue enlentecida. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, boniato tipo criollo, remolacha Hubo incrementos en los valores de morrones, zucchini, zapallito de calidad superior, apio Hoja, nabo, zapallo Kabutiá de calidad superior, arándano y uva. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de la zafra de manzana de la variedad Fuji.

Emilio Gancedo