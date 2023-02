LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

La sequía vista por un productor y asesor hortícola salteño.

Miguel Baldasini es agrónomo, es productor hortícola, es multiplicador de variedades de INIA de cebollas y frutillas; y, además asesor de un grupo de productores de su rubro. En su día a día le toma el pulso a la realidad del sector desde el corazón mismo de la chacra. Es un referente zonal en lo que hace, son años de dedicación a una labor donde se conjugan muchas variables para el logro de objetivos. En esta contingencia, la sequía, fuimos a conocer su visión de este momento, en particular su mirada a futuro, frente a este problema que enfrenta el país, la falta de lluvias. Y esto nos decía:

¿Cómo está afectando la sequía al sector hortícola salteño, en los rubros que usted maneja, mirando al futuro?

En el caso de frutillas le diría que no está afectando mucho, porque se hace el cien por ciento con riego. Y por ahora las zonas que se plantan frutilla en Salto, la mayoría de los pozos, los acuíferos que tenemos, no tienen problemas. En el caso de las cebollas ya cambia un poco, porque son mayores áreas, mayores extensiones, donde se requiere más volumen de agua, y ahí hay algunos con problemas si no llueve en el corto plazo. Vamos a entendernos, los almácigos de cebollas se empiezan ahora en marzo; y, en almácigos es donde el área es más chica. Después cuando se transplanta a los 50 o 60 días, ya estamos hablando de fines de abril, mayo, sino llegara a llover ahí se va a complicar.

Dentro del paquete de sus asesorías tiene productores que no solo producen frutilla y cebollas, hacen invernáculos y cultivos a campo ¿Qué deja esta aguda sequía que padecen?

Nos está dejando, en principio, una muy buena experiencia o un aprendizaje para los productores, para ver realmente hasta donde pueden llegar las consecuencias. Cuando las condiciones vienen bien, todo es muy sencillo, muy fácil, pero cuando las condiciones no vienen bien como en este caso, hay gente que está tomando medidas un poco mejor para el futuro. Porque esta sequia no comienza hoy, ni va a terminar hoy, se habla que esto va a seguir, en el futuro se van a volver a repetir las sequias; entonces hay muchos productores que empezaron a hacer pozos nuevos o a cuidar más el agua o a poner riegos más eficientes, a poner computadoras de riego; a medir cosas que antes no se hacían, y todo eso sirve para el futuro. No es de despilfarrar y tirar agua, regar por regar, hay que saber regar. Entonces, eso nos está dejando un muy buen aprendizaje.

Todo indica, como usted bien dice que estos fenómenos, por el cambio climático, se van a volver recurrentes, ¿la alarma de esta contingencia hace que los productores sin riego suficiente se lo tomen en serio?

En algunos casos fue suficiente, tienen los recursos, son más jóvenes; y, hay otros para los que no fue suficiente, muchos productores por falta de recursos, falta de conocimiento o por la edad, ya no quieren hacer más inversiones o no quieren hacer más mejoras a futuro; y, bueno, van a pelearla hasta cuando puedan. Sabemos que la situación cada vez va a ser más difícil, esto no empieza hoy, entonces, no creo que termine tan fácil, y que sea para todos igual. Hay productores que sí, les ha servido y están tomando medidas y hay otros que están esperando que llueva.

LA MIRADA SOBRE LA CENTRAL HORTICOLA DEL NORTE

Como asesor técnico y productor ¿qué relevancia le da al hecho de tener en el mediano plazo una central comercializadora en Salto, como la Central Hortícola del Norte?

Y, para mí, siempre la vi como algo muy positivo, para la región y para la zona de Salto. Empezando por la prolijidad, ahí ya cambia mucho, la prolijidad, el lugar, las condiciones como está armada. Pero hay que hacer otras cosas más, aparte de eso, para que funcione. Lo que esperamos es que sea un bien para todos, que funcione para todos, que sirva a todos, para los que trabajan, para los que no trabajan en ella, para la sociedad en su conjunto. Si la Central Hortícola funciona como tiene que funcionar, le va a servir a todo el sector y a toda la población. Van a tener más posibilidad de comprar, más rubros, mejores calidades, podremos traer otros rubros que hoy no se están comercializando, pueden venir acá. La oferta en Salto no es muy buena en frutas del sur, con una central se puede traer; donde haya cámaras de frio, donde haya cosas que funcionen mejor. Hay mucho para hacer.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 20 de Febrero del 2023: La actividad de la jornada se desarrolló con baja agilidad de venta debido al feriado de Carnaval y a una menor afluencia de público comprador. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, frutilla, pepino, espinaca y acelga. Hubo incrementos en los valores de zapallito y limón. Como novedad se registró el ingreso de las primeras manzanas de la zafra de la variedad Red.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 11 al 17 de Febrero del 2023

Frutas cítricas: esta semana se observó mayor interés por limón, especialmente aquellas partidas de cáscara fina, tamaño mediano y tonalidades amarillo-verdosas. Sin embargo, se observa agilidad de colocación también en los envases con limones de menor calidad. Aún se observa naranja de origen nacional, su color de cáscara presenta signos de sobre-madurez, coloraciones verdes y cáscara más gruesa en la mayoría de los casos. Además, predominan los calibres medianos y chicos. La oferta se complementa con naranjas de calidad superior correspondientes a partidas importadas, al igual que en limones.

Frutos de huerta: continúa en descenso la oferta de sandía y aunque su calidad es menor, las cotizaciones ascendieron. En melón se observa menor oferta y las cotizaciones ascendieron con respecto a la semana pasada. El descenso de la temperatura hacia el final de la semana ralentizó la colocación de ambos productos. En el caso de frutilla, continúa una situación similar a semanas anteriores con poca oferta que, en su mayor parte, presenta defectos y precios altos, lo que es habitual en esta época.

Emilio Gancedo