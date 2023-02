LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

La sequía y sus posibles secuelas en la producción hortifruticola.

No es un secreto en el sector productivo, especialmente en el sector hortifruticola, de donde salen las frutas y las verduras del día a día; el daño que ocasiono, ocasiona y ocasionara la sequía. De lo que no quieren hablar los productores, ni en secreto, es lo que vaticinan para el próximo invierno, especialmente en los rubros de guarda, como zapallos, cebollas, etc. Este año, esas legumbres pesadas, tuvieron su primavera de precios, aun hoy, con su supuesta zafra a pleno, se mantienen en índices que no son los normales, por lo excedido.

Días pasados medios de prensa consultaban a las autoridades al respecto y sostenían que facilitarían las importaciones, en salvaguarda de una oferta que procure satisfacer las demandas del mercado.

Esa alternativa choca con una realidad, los entendidos dirán si es por el cambio climático, La Niña, El Niño . . . o El Bebé, ya no sabemos; lo que sí sabemos es que la sequía deja secuelas en la REGION. Y se agrava como en el caso de Brasil, nuestro monumental vecino, que de cola a la sequía proliferan las lluvias de modo catastrófico en algunas regiones productoras.

Seguramente los operadores deberán afinar donde conseguir mercaderías, y de seguro que de haber, lograran traer. Las preguntas a develar son responder ¿de dónde? y ¿a qué precio?

En el correr de las semanas se ira desenrollando esa amenaza, y se irán postulando los posibles cursos de acción para paliar esa eventual contingencia de faltante de algunos productos.

La falta de lluvias hunde las expectativas de la cosecha citrícola de 2023 en Entre Ríos

«Fruta va a haber, pero habrá menos rendimiento y menos tamaño»

La sequía dejará un impacto considerable en la producción de naranjas y mandarinas argentinas esta campaña en Entre Ríos. Elvio Calgaro, productor citrícola de Chajarí y referente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en la zona, refirió que “la nueva cosecha de cítricos dulces en la costa del Río Uruguay comenzará a finales de marzo y principios de abril. Hace falta normalizar las lluvias. Es el segundo año consecutivo con sequía. Tenemos temperaturas de 37 grados y las últimas tormentas pasaron de largo. Por ello, las expectativas de rendimiento para la próxima zafra de citrus dulces son malas en Entre Ríos. Solamente contamos con un 30% de riego, y el 70% restante las plantas están muy deterioradas y sufren estrés por falta de agua. Esto va a complicar mucho la calidad de la fruta, y sobre todo el tamaño para la próxima zafra. Fruta va a haber, pero habrá menos rendimiento, menos tamaño y entrará más fruta en el cajón”, explicó Calgaro.

“Hoy lo que buscamos en las fincas es calidad, y por ello raleamos fruta más de lo normal. Es decir, se le saca fruta al árbol para que la fruta que queda más arriba sea de mejor tamaño. Pero con esto el rendimiento de la planta va a ser menor, y vamos a tener menos fruta. A menor producción, van a subir los precios en las góndolas”.

Además, añadió, “la falta de calidad lleva a vender a la industria que paga $20 por kilo. En el mercado, la fruta aumentó mucho más pero depende de la oferta y la demanda. Durante el último año, fue malo el precio para el productor citrícola. Hoy está muy por debajo de lo que son los costos de producción. Hoy dependemos del mercado interno, y la fruta en fresco se pagó a $4.000 por el cajón grande de 300 kilos. Creo que va a seguir aumentando porque queda muy poco de la última zafra”, expresó Calgaro. (Fuente: INFOBAE – RA)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 13 de Febrero del 2023: La jornada transcurrió ágil, con muy buena afluencia de público comprador y alto nivel de venta minorista. La zona Este del país sigue generando muy buen movimiento de ventas, según comentarios de compradores referentes. Se registraron descensos en los precios de referencia de calabacín, zapallo Kabutiá, tomate Cherry y uva. Hubo incrementos en los valores de tomate Redondo y Perita, pepino, zapallito, zucchini, ajíes catalanes, chauchas, berenjena, cebolla de Verdeo, espinaca, lechugas, sandía, melón, y frutilla.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 4 al 10 de Febrero del 2023

Frutas cítricas: disminuye significativamente la oferta de naranjas y limones. En el caso de estos últimos los precios se incrementaron días pasados, sin embargo, en naranja se mantuvieron los valores anteriores. De todas formas, en esta semana los precios sufrieron una suba importante debido a los problemas asociadas al déficit hídrico y a la diminución de la oferta dado también de que se trata de un producto estacional. Se mantiene la oferta de pomelo y mandarinas de origen extranjero, a la que se suman también naranjas y limones importados, debido al bajo nivel de oferta y calidad de las partidas nacionales.

Hortalizas de fruto: en tomates la oferta comienza a disminuir principalmente por defectos de calidad debido a las altas temperaturas como consecuencia de la cual los frutos se ablandan rápidamente y son descartados ya desde la producción. La oferta del Norte es casi nula. En morrones la oferta es estable prácticamente sin cambios bruscos en sus valores, con buena oferta tanto de Rojo como de Verde provenientes principalmente de la zona Sur con buena calidad. En zucchini, pepino y chaucha la oferta es algo menor y la demanda continúa siendo alta, con presión alcista en sus valores en esta semana. En berenjena la oferta de partidas de campo es abundante y al tener algunos defectos leves de calidad como rameado y menor calibre se produce una presión a la baja de sus precios.

INIA Salto Grande

Situación actual del HLB y su vector Diaphorina Citri: acciones y perspectivas

​El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) lleva adelante la actividad destacada:

​«Situación actual del HLB y su vector Diaphorina Citri: acciones y perspectivas»

El HLB es reconocida como la enfermedad más destructiva de los cítricos actualmente a nivel mundial. En la actividad se actualizará cual es la situación global y nacional de la enfermedad y su vector, se repasarán las acciones que se están implementando en Uruguay para mitigar el impacto de la enfermedad, los nuevos conocimientos y tecnologías disponibles para abordar esta problemática.

La actividad se realizará los días 20 y 21 de abril en Salto, Uruguay, en colaboración con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Unión de Productores y exportadores frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY).

