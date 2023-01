LA GRANJA AL DIA

La primera impresión de un puestero de la UAM, que compro puesto en la Central Hortícola del Norte.

El domingo a la mañana fuimos de visita a la Central Hortícola del Norte. Y nos encontramos con algunos productores del Salto Hortícola, lo que motivo una charla interesante, con miradas sobre el momento de la Intergremial Salto Hortícola, y quedamos en conocimiento de nuevas y fundadas propuestas a partir de instrumentos financieros que se consiguieron recientemente, que permitirían a una masa mayor de productores y aspirantes a operadores, a acceder a los puestos para este ciclo que se inicia con el segundo llamado.



Sobre el final del encuentro apareció un señor; entro y comenzó a filmar las instalaciones con su celular. Uno de los que estaba ahí, lo abordo; y, el desconocido resulto ser Luis Rosano, uno de los oferentes compradores, uno de los ocho primeros que se instalaran en la Central, desde su inauguración. Menuda sorpresa. Luis Rosano, proviene de una familia italiana dedicada, desde siempre, a la importación y maduración de bananas en el viejo Mercado Modelo. Ahora está en la UNIDAD AGROALIMETARIA METROPOLITANA, con un puesto, como importador; y en ciernes de presentar un proyecto de ampliación del mismo, de servicios conexos a la comercialización. Estaba de paseo en Salto, vino a visitar familiares y cuando cruzo por la Central entro.

La oportunidad se prestó para intercambiar opiniones, con una óptica distinta, que resultó muy enriquecedora para él, por el ida y vuelta; y, de los que ahí estábamos. Luego recorrió las instalaciones y en la retirada nos brindó la nota que transcribimos.



¿Tiene puesto en la UAM?

Si, en la nave E

¿Cuál es su giro insignia?

Nuestro carro jefe hoy es la importación de frutas y verduras en general, y tenemos locales de venta al público en Montevideo.

¿Qué producto es el más importante de su oferta?

Hoy el principal volumen es la banana.

¿Actualmente es uno de los ocho ofertantes de la licitación de puestos de la CHN?

Si, exactamente, exactamente.

Entonces se va instalar en Salto, ¿con una sucursal de su empresa? ¿Cuál es el objetivo de instalarse acá?

Si. Mi objetivo es posicionar mi marca, posicionar mis empresas.

¿Cuál es su marca?

MUNDO FRESCO. Y, además, generar negocios de ida y vuelta. Es nuestra meta.

¿Hace cuánto que tiene como objetivo instalarse en Salto?

Hace bastante tiempo.

¿Hoy es su primera visita a la Central?

Hoy es mi primera visita, sí señor, sí señor.

¿Que se lleva de esta primera impresión?

Ah, una impresión super positiva, no me lo esperaba, porque los comentarios eran muy negativos; y, la verdad que pare en la ruta y mire, y me dije no, no puede ser esto, y me anime a entrar, ya que estaba abierto. Y la verdad, el lugar esta fantástico. La promesa es que sea un buen negocio a futuro.

¿Lo va a promocionar entre sus colegas que están en desconocimiento de este suceso?

Sí, sí, claro, por supuesto. Es una buena apuesta.

¿Cuáles son las expectativas en lo inmediato? ¿arranca desde el vamos? ¿O es un proyecto a mediano plazo?

No, no, la idea es acompañar desde el vamos.

Además del espacio de venta, también necesita espacios conexos para el manejo de post cosecha de los productos que maneja

Si, por supuesto.

¿Cómo lo prevé solucionar?

La idea es construir en espacios, cámaras frigoríficas. Ver un poco con la dirección de la Central cuales son las posibilidades para eso.

¿Con su oferta va a trabajar con minoristas de Salto?

Por supuesto. Probablemente abriremos una sucursal en la ciudad de Salto.

¿Cómo los puestos callejeros que tienen en Montevideo?

Si, si, y de muy buen nivel, Salto se lo merece. Y desde mi punto de vista hoy no los tiene. Siempre con la marca MUNDO FRESCO.

¿Cuánto personal afectara su emprendimiento en la Central y otros?

Una vez que el proyecto este caminando, en general, habrá unas treinta a cuarenta personas trabajando.

¿Operativamente como comienza?

Vamos a empezar con un colega, que me invito a lanzarnos al proyecto ahora; y vamos a ir probando en un plazo de seis meses; y, en ese tiempo tratar de estar instalados al cien por ciento.

Emilio Gancedo