LA GRANJA AL DIA

Juan Grasso encargado de la División de Protección Agrícola de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP, que es un cargo a nivel nacional, aunque para el caso de la citricultura semanalmente está en nuestra ciudad, ya que es el epicentro de la mencionada producción. De hecho es la persona que tiene la responsabilidad operativa de manejar la contingencia del foco de HBL. Con el dialogamos en la tarde del miércoles al respecto, y esto nos manifestó:

¿Usted es el responsable de operaciones en la contingencia de la aparición del HLB en unas plantas de algunos solares en la ciudad de Bella Unión?

Si. El positivo recientemente encontrado en la ciudad de Bella Unión confirmado por el laboratorio de la Dirección General de los Servicios Agrícolas, fue detectado mediante la inspección del Departamento de Vigilancia Fitosanitaria, de nuestra División, sí.

Cual es realmente la situación, ¿es un caso aislado, ya han hecho algún monitoreo mayor?

Esto se hizo durante la vigilancia de rutina que se hace. Fueron casos que se encontraron en diciembre, ahora, sobre fin de diciembre, se reconfirmo, y ahora se da la noticia al público en general; y se están diagramando las acciones a seguir. En el corto plazo se van a inspeccionar, la idea es el 100% de un área de cuarentena en torno de la ciudad de Bella Unión. Se van a recorrer todas las casas y todos los patios con la colaboración de los vecinos para poder ver bien en que situación estamos. Por ahora es solo una planta confirmada y un positivo de una muestra de vectores que transmite la bacteria del HLB.

En el portal del MGAP hablan de tres plantas con HLB

En realidad es una planta positiva y dos muestras positivo con diaforina, que es el vector

Lo que no quiere decir que la planta este infectada de la bacteria

Claro, encontramos muestras de tejidos vegetal negativo, pero dos plantas con diaforina positiva; y con la colaboración del vecino logramos hacer el corte de la planta, porque es la medida preventiva más urgente para resolverlo.

Esto salió ayer, en una reunión que tuvimos con varios actores que estamos involucrados en este tema. Hoy estuvimos en Bella Unión para dar a conocimiento de la opinión pública de la situación de la enfermedad, transmitir que esto no genera alarma para la población, que el HLB no se transmite al ser humano , no le representa ningún riesgo; pero si es un riesgo muy importante para las plantas de cítricos y para el sector citrícola en general. Por eso las acciones que en corto plazo estaremos tomando.

Así que deben estar coordinando peinar la ciudad de Bella Unión a los efectos de buscar otros posibles casos

Exactamente, eso se está diagramando; el plan para darle la pelea la HLB se firmó en octubre del 2021, ya está vigente por resolución ministerial. Y lo que dice el plan que una vez detectado un caso positivo como paso ahora en Bella Unión; Se conforma un grupo interdisciplinario por la academia, facultad de Agronomía, el INIA, INASE, la DGSA, técnicos del sector privado, UPEFRUY, etc., para ver como se encara la enfermedad. Ese comité asesor se está conformando en estos momentos y mañana se reúne para delinear las primeras acciones a seguir. Pero una de las que ya está prevista, como usted dice, es peinar la ciudad de Bella Unión

¿Ya debe estar con una cortina cuarentenaria?

Si, esa es la idea. Se esta emitiendo una resolución por parte de la Dirección de Servicios Agrícolas ahora, creo que sale ahora o mañana, donde la idea es reforzar los controles para que no se disperse material, sobre todos plantas, varetas, desde esa zona al resto del país, como medida preventiva.

Deben estar considerando las grandes áreas nuevas de plantaciones de la zona, también

Exactamente, ahí hay una empresa de gran envergadura, que tiene cultivos en esa zona. El fruto quizás tenga que tener un traslado bajo malla y esas cosas. En general la idea es autorizar a través de la Dirección General los movimientos de material para que no se disperse la enfermedad. Pero el foco, la zona en si, es la ciudad de Bella Unión y un circulo concéntrico de unos 10 km en torno a la ciudad. Ese es el foco principal donde tomamos las acciones inmediatas.

MGAP declara emergencia sanitaria por presencia de HLB en Bella Unión

Durante la rueda de prensa ofrecida por el ministro Mattos este martes, el mandatario informó que se ha declarado la Emergencia Sanitaria debido a un caso puntual de HLB detectado en una planta de citrus en Bella Unión. «La enfermedad bacteriana, destruye la planta y no tiene cura pero aunque no afecta la salud del consumidor si es muy destructiva para el sector de los citrus», agregó.

El ministro explicó que la detección se dio en el marco de los controles y análisis de riesgo que realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

«Esta enfermedad hace años que está presente en Argentina, Brasil y Paraguay; aquí en Uruguay fue encontrada en una planta de traspatio, por lo tanto mañana estaremos en Bella Unión solicitando el apoyo de la población para poder ingresar a los recintos y hacer el seguimiento epidemiológico para conocer el grado de incidencia alcanzado y así evitar que llegue a los sistemas productivos».

La Academia, el INIA, la Unión de Productores y Exportadores de Frutas (UPEFRUY) y el MGAP trabajan de manera conjunta en la prevención de este flagelo, subrayó Mattos e incluso «contamos con un sistema de control biológico muy efectivo desarrollado por INIA Salto Grande con apoyo del sector privado». (Fuente: MGAP)

Autoridades del MGAP dialogaron con vecinos de Bella Unión

En el marco de la recorrida que autoridades del MGAP están realizando por diferentes puntos del país en apoyo a los productores ante el grave nivel de sequía imperante, el ministro Mattos recibió a trabajadores del sector en Bella Unión. Además del titular del ministerio están participando el subsecretario Ignacio Buffa, el director de Descentralización, Luis Carresse y el director de los Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, quienes fueron recibidos por la intendenta de Artigas, Elita Volpi y la alcaldesa Fabiana García.

El encuentro contó con la participación activa pobladores de la zona que le manifestaron al ministro su preocupación frente a la situación de seca en sus predios. Carresse explicó que se está articulando y coordinando junto a toda la institucionalidad para buscar soluciones y ofrecer una pronta respuesta a los vecinos.

Sumado a este tema, en Bella Unión además se constató un caso de HUANGLONGBING de los cítricos (HLB) por lo que se declaró la emergencia sanitaria. Las autoridades trabajan sobre la implementación de esta y otras medidas para el eficiente control de la situación.

Mattos detalló la situación constatada en donde se detectaron 3 plantas en 2 traspatios linderos portadoras de la enfermedad. De acuerdo a la Resolución ministerial, la Emergencia Sanitaria abarca 10 km a la redonda desde la zona afectada. El ministro hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y destacó la importancia de la articulación público privada para la respuesta eficaz. (Fuente: MGAP)