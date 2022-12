La granja al dia

Sigue bajando de la canasta hortifruticola nacional.

El Valor Kilogramo Canasta del mes de noviembre descendió 4,5% con respecto a Octubre, al pasar de 41,7 a 39,8 pesos/kg. Comparado con el valor promedio de noviembre de los últimos cinco años se ubica 7,0% por debajo. Comparado con Noviembre del 2021, se ubica 14 % por encima.

Sopapo de despedida de zafra a los horticultores con el viento del viernes a la noche.

La zafra está en sus últimos días y el viernes a la noche, después de una tarde calurosa y con una fuerte depresión, previo a algunas gotas, encontró los paños de invernáculos débiles y los vientos los mandaron al suelo en muchos lugares.

De hecho, productivamente, no afecta en gran medida la cola de zafra; pero el daño grande es la erogación para el productor por las reparaciones, cuando tiene que esperar hasta marzo para volver a producir en cantidad.

Nos llegan versiones de que fueron muchas las áreas en el cordón verde, Granja Santana, Barrio Albisu, Colonia 18 de Julio y más, que fueron afectados por las ráfagas de vientos, según alguinos del orden de 80 km/h.

Mañana lunes empieza a empujar la zafra de sandias desde Rivera, que no será mucha.

Nos comunicamos con Andrés Latour, comercializador de frutas y verduras de larga data en Tacuarembó, ahora productor, comisionista y operador de la UAM, también, quien nos señalaba algunos aspectos importantes de la incipiente zafra de sandias.

¿Cómo viene la zafra en volumen y calidad de sandias, ahí en tu región, Andrés?

Hay menos hectáreas plantadas, hay menos volumen por la sequía. Aborto mucho la planta, va a haber poca fruta por planta. Por eso los precios se siguen manteniendo. Por ahora no da para surtir la plaza, entonces por ahora el precio sigue firme.

¿Esta situación se va a mantener a lo largo de la zafra?

Por lo menos Diciembre, si. Y puede ser que para adelante también, como ya le dije, la planta produjo poco, aborto mucho, entonces en enero me parece que va a faltar también. Para cargar camión con zorra tiene que ser una chacra bastante grande, sino no carga camión con zorra, porque hay poca fruta madura.

¿La producción está en Tranqueras?

En Rivera.

¿Aparte de sandias es productor de Kabutia y de calabacín?

Sí señor. También.

¿Ya está cosechando?

No, esas mercaderías no. Pero en estos días sale.

¿Porque los precios están en un nivel óptimo para los productores?

Si, la parte de zapallo hay más plantado, pero vamos a ver cómo responde con la sequía, el zapallo sin agua produce muy poco ¿no? Y acá arriba hay muy poco riego, la mercadería es a base de lluvias.

¿Anoche hubo vientos ahí?

Si, hubo, pero no mucho.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 8 de diciembre del 2022: La jornada se presentó medianamente ágil. Según comentarios de informantes calificados, la afluencia de compradores fue menor con respecto al inicio de la semana y las ventas se concentraron principalmente a primera hora de la jornada comercial. Se registraron descensos en los precios de referencia de calabacín, zapallo Kabutiá, morrón Amarillo, banana, damasco, ciruela, sandía y rabanito. Hubo incrementos en los valores de tomate Redondo de calidad superior, zapallito, chauchas, berenjena, boniatos, acelga, brócoli, lechuga, nabo, perejil, remolacha, arándano, manzana Granny Smith, limón y naranja. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de higos y uva de la zafra.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 3 al 9 de diciembre del 2022

Arranca la zafra en la Plaza de Sandías

Los productores de Rivera comenzaron a instalarse en la UAM y llegan las primeras partidas de esa zona del país.

Frutos de huerta: como se mencionó en el informe de la semana anterior, el fin de semana se constató el ingreso de las primeras partidas de sandía de la zona de Tranqueras. Su calidad es superior a las que ya estaban presentes provenientes de Salto, con mejor coloración y madurez. En melón continúan los problemas de calidad en la oferta mayorista a pesar de encontrarnos en plena zafra. Las altas temperaturas y el traslado desde del Norte del país afectan de manera negativa y provocan severas pudriciones. Dado este panorama, sus precios suben de manera significativa haciendo atractiva la cosecha temprana de las partidas del Sur que aún se encuentran inmaduras. La frutilla también se ve afectada por las temperaturas extremas observándose en plaza severos problemas de sobre madurez y pudriciones, no solo en partidas del Norte – en las que ya se venían registrando estos problemas – sino también en las del Sur, con presión alcista de precios, especialmente en las partidas que aún mantienen buena calidad comercial y con un adecuado potencial de vida post cosecha.

Hortalizas de fruto: semana a semana se incrementan las partidas provenientes de la zona Sur en este grupo, provocando una leve presión a la baja en sus valores debido al incremento en la oferta. Igualmente se genera una dispersión dentro de los valores ya que aquellas hortalizas que provienen del Norte, y tienen un largo viaje, se exponen más tiempo a las altas temperaturas y por lo tanto llegan con mayores problemas de calidad y su vida post cosecha es menor en relación a las partidas del Sur, que tienen menor exposición a las altas temperaturas, ya recorren distancias muchos más cortas y por lo tanto logran mantenerse firmes, turgentes y con aspecto más fresco por mayor tiempo en el punto de venta, y por lo tanto logrando alcanzar los precios máximos a nivel mayorista. Estas son las partidas de mayor preferencia por el público comprador en esta época del año. Esta situación se da principalmente en zapallitos, pepinos, zucchini, tomates y morrón Verde. Y en menor medida debido a que la oferta del Sur aun es baja en morrón Rojo, diferenciándose principalmente en sus defectos de calidad y forma prismática.

Frutas cítricas: desciende la oferta en este grupo de frutas y aumentan sus problemas de calidad. En limón, se observan partidas con menor presencia de jugo, de cascara gruesa y manchadas; en naranjas predominancia de calibres medianos a chicos y problemas de inmadurez. Aparecen las primeras partidas de naranja Valencia de la zona Sur, aún con signos de inmadurez y debido a estos factores los valores de referencia de precios mayorista tienen presiones alcistas en ambas frutas. En mandarina la oferta es escasa y aparecen partidas importadas de la variedad Murcott de origen argentino, las que alcanzan precios similares a las partidas nacionales.

Emilio Gancedo