La Granja al Día

Última chace para las propuestas a la licitación de la Central, 23 de diciembre

El viernes de la semana pasada con la presencia del ministro en Salto y el Intendente Lima por video, junto a sus equipos se reunieron a evaluar el desarrollo de la convocatoria a la licitación de los primeros 50 puestos de la Central Hortícola del Norte. Los trascendidos daban como muy fuerte la posición de las autoridades de aplazar el plazo de presentación de los pliegos, ya que eran muchas las consultas, y como siempre el tiempo es tirano, además de faltar en el discurso y la gestión, posicionamientos decididos sobre el futuro del rol de dicha Central.

El martes a la tarde en una situación inversa, el ministro por Zoom y el Intendente desde Salto, en un video que difundieron, comunicaron el aplazamiento del plazo hasta el 23 de diciembre, por los motivos esgrimidos anteriormente. El punto fuerte le correspondió al Intendente Lima, que fue enfático, en su exposición de motivos señalando que en Salto no habrá lugar para dos centrales hortícolas, un mensaje que dejo de ser sibilino para tomar fuerza, vigor y rigor; e, indicar que el epitafio del Mercado Regional, entre otros, está pronto.

También, entre líneas, un mensaje a las intendencias vecinas a los efectos de la difusión de este emprendimiento, considerando las fortalezas que aporta a la región para el desarrollo hortifruticola, señalando en particular las visitas a productores y especialmente en la zona de Bella Unión, por su impronta productiva en la mencionada área, que es histórica.

Y por sobre todas las cosas, la designación formal, de una vez, del delegado del Congreso de Intendentes, que se da por hecho la proposición de que sea Alejandro Berton, director de Desarrollo de la Intendencia de Rivera, acuerdo fruto de las negociaciones de la Ley de Creación de dicha Central, en el Palacio Legislativo.

Por último, la directora Marazzano, al responder consultas del periodista presente, indico con respecto a la exclusión, que es un trabajo que se viene elaborando en el territorio desde hace un buen tiempo, así y todo, quedo muy claro por parte del Intendente lo de una sola Central Mayorista en Salto.

De hecho se señalaba que las obras están completadas en más de un 95%, y se espera poder empezar las actividades formalmente el otoño próximo. Lo que el aplazamiento de la presentación de propuestas no es limitante a ese objetivo.

La declaración maximizo los esfuerzos de los equipos que vienen trabajando en la difusión en otros ámbitos, como en el sur del país, productores y operadores que operan en la UAM por ejemplo, de la mano del ministerio.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 5 de diciembre del 2022: La jornada se presentó ágil, con buena concurrencia de público comprador. El inicio del mes y las altas temperaturas reinantes potencian la zafra de ventas y se hace notar a nivel mayorista una mejor colocación de mercadería, según comentarios de informantes calificados. Se registraron descensos en los precios de referencia de choclo, ajo, chauchas, damasco, sandía y apio. Hubo incrementos en los valores de morrones, berenjena, boniato tipo Zanahoria, acelga, brócoli, coliflor, nabo, rúcula, frutilla, duraznos de calibre superior, melón y naranja. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de sandías provenientes de Rivera

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Semana del 25 de noviembre al 2 de diciembre del 2022

Hortalizas de fruto: en tomate, tanto Redondo como Cherry, se mantuvieron las cotizaciones y se observan excedentes en plaza. El público comprador se inclina hacia productos con menor grado de maduración y las partidas que ya viraron a color rojo presentan mayor dificultad de colocación. El riesgo de descarte por sobremadurez y podredumbre explica este comportamiento. El tomate perita continúa con menores ingresos y precios más altos que los tomates redondos, aunque ya se observan más partidas de tamaño mediano de la zona Sur. Con respecto a morrón Rojo se observó mayor agilidad de colocación y cotizaciones que tendieron al alza conforme avanzó la semana. La mayoría de las partidas presenta defectos como podredumbres, deformaciones, deshidratación o ablandamiento. Se destacan en sus cotizaciones los cajones con morrones de forma prismática o cuadrada (que presentan cuatro puntas), de color brillante y firmes al tacto. Contrariamente, en el caso de morrón Verde, el escenario se mantiene estable con mucha presencia de calibres medianos. En zapallito se intensifican los ingresos provenientes de la zona Sur y sus cotizaciones bajan nuevamente alcanzando promedios de 10 pesos por kilo. Las partidas del litoral Norte presentan mayor dificultad de colocación y comienzan a mermar sus ingresos. En zucchini, berenjena y pepino la situación es similar, con abundancia de mercadería y precios muy bajos. En chauchas, especialmente redondas, la zafra se atrasó y aún los ingresos continúan siendo bajos con cotizaciones que se mantienen.

Frutos de huerta: la demanda de melones, así como sus cotizaciones, aumentó hacia el fin de semana. Esto se relaciona con el menor volumen de ingresos y la menor calidad comercial observada. Hacia el final de la semana se observaron las primeras partidas de melón de la zona Sur, aunque son aún testimoniales. Con respecto a sandía es posible observar mayor número de partidas provenientes de Salto, mayormente de calibre mediano y chico. Es de esperar que la semana entrante ingresen las primeras partidas provenientes de Rivera, según comentarios de informantes calificados, lo que iniciaría una tendencia bajista de sus precios. En frutilla se observó un escenario estable en el que las partidas provenientes del litoral Norte presentan graves problemas de calidad y los ingresos de la zona Sur no son numerosos en comparación con años anteriores, presionando sus precios a la suba.

Bananas: esta semana las partidas procedentes de Ecuador presentaron un incremento en sus cotizaciones, mientras que las de Brasil se mantuvieron en precios altos pero estables. Completa la oferta de banana la proveniente de Paraguay, que constituye una opción relativamente nueva que ha ganado espacio en la plaza mayorista en los últimos años.

Emilio Gancedo