LA GRANJA AL DIA

PRORROGA PARA LA RECEPCION DE LAS OFERTAS DE LA LICITACION DE LA CENTRAL HORTICOLA DEL NORTE

JUEVES 8 DE DICIEMBRE DEL 2022

A sabiendas de la reunión de la dirigencia de la Central Hortícola del Norte por tercera vez, este martes pasado, consultamos a la Directora Municipal y delegada a dicha Junta, Soledad Marazzano, sobre los motivos y resoluciones de la misma. Esto nos decía la economista al respecto:

¨Ayer estuvimos reunidos por la Junta de la Gobernanza Provisoria con todos los integrantes; y estuvimos resolviendo, habida cuenta de la cantidad de consultas, de dudas, que se hicieron los últimos días con interesados en presentarse al llamado a licitación; y, nos dimos cuenta que iba a ser necesario dar un tiempo más. O sea, prorrogar el plazo de la recepción de las ofertas, eso fue lo que definimos.

Porque, además, en otras oportunidades a algunos productores no les había llegado la información, no estaban enterados, falto difusión o llegada al propio productor de acá de Salto. Y, además con eso de que hay que cumplir con los requisitos del pliego, y varios de esos requisitos, es juntar documentación que tienen que presentar; y, eso se le había hecho o se había dejado para último momento, por muchos; y, nos manifestaron que no llegaban con los tiempos. Y, bueno, dijimos, acá lo importante es que se puedan presentar, la importancia es tener oferentes, y cumpliríamos igual con los plazos, mas acotados; y, si es necesario ampliamos un poco el momento de definir a quien se le adjudica.

Entonces el plazo era en un principio el 18 de noviembre, este viernes que viene; y, ya hay una resolución por parte del intendente, en acuerdo con el resto de los referentes de esta gobernanza, que se pasa para el 8 de diciembre, que es un jueves.

Jueves 8 de diciembre.

Estamos todos de acuerdo, el ministerio también, los productores, todas las partes; y, eso fue lo que decidimos¨.

¿Son muchas las consultas de las que han sido objeto, han visto un movimiento importante al respecto de la licitación, que expectativa hay?

Por suerte sí, estamos constantemente, diariamente, recibiendo consultas no solamente de productores de Salto, sino de otros lugares del país. Eso, es verdad que nos genera una expectativa importante, estamos satisfechos con eso; igual, lo vamos a conocer cuando cierre el llamado, ahí vamos a conocer la verdad de todo esto, cuántos son los oferentes que se presentan. Pero, si, venimos respondiendo una cantidad de dudas, por otro lado sabemos de productores que van a las gestorías a pedir apoyo técnico y de esas cosas tenemos la información.

¿Están licitando en primera instancia 50 puestos, cuantos oferentes ya hay?

Son cincuenta puestos, no podría decirle la cantidad que en este momento existen. De muchos sabemos, pero de muchos no, no los conocemos tampoco. Hoy por ejemplo estuvo gente de Concordia, un ejemplo, no quiere decir que se vayan a presentar, pero hasta había intenciones del intendente de Concordia, Cresto, de que Concordia este de alguna forma, comprando un puesto o licitando. Presentándose, para los pequeños productores de ahí, de la zona. O sea van apareciendo situaciones, por otro lado estuvieron en algún momento, también, ediles de Artigas, y ellos veían que podía ser que hasta el gobierno departamental adquiriera algún puesto para los pequeños productores. Van surgiendo posibilidades u oportunidades que ni siquiera las habíamos pensado. Y eso también nos genera una expectativa importante.

¿Es un poco ¨caminante no hay caminos, se hace camino al andar¨?

Exactamente, exactamente, vamos haciendo camino a medida que vamos conociendo uno u otro interesado en esto. No dejamos de estar continuamente acercándonos a productores, en el caso de algunas zonas que nos piden, como los otros días en Corralito, que fuimos al establecimiento de un productor, que invito a otro, porque querían saber más de la temática. Y, estamos para sacar dudas, estamos para hablar de como va a ser la operativa. Y este es el momento para que no queden dudas, para que todo el mundo pueda conocer en detalle de que se trata esta licitación y la posterior gestión de la Central Hortícola.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 14 de Noviembre del 2022: La jornada se presentó medianamente ágil, con una menor concurrencia de público comprador en comparación con el inicio de la semana pasada, debido a las precipitaciones del fin de semana que afectaron las ventas a nivel minorista. Se registraron descensos en los precios de referencia de lechuga, ajíes catalanes, cebolla, morrones, tomate Redondo, zapallito, zucchini, durazno, ciruela, pelón y melón. Hubo incrementos en los valores de zapallo Kabutiá, boniato tipo Zanahoria, pepino, acelga, brócoli, cebolla de verdeo y banana.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 5 al 11 de Noviembre del 2022

Hortalizas secas: ingresan a la plaza mayorista las primeras partidas de ajo nacionales provenientes de la zona Sur. Estos son plantados a partir de las primeras cabezas que fueron importadas provenientes de china provocando un ciclo productivo más corto, lo que permite entrar temprano con ajos de buena calidad y calibre grande alcanzando los precios máximos de venta. También dentro de la oferta quedan partidas de origen chino, pero que evidencian problemas de deshidratación en los dientes y en algunos casos hasta se observa el brote sobresalir de los dientes, dado los meses que ya tienen de cosechados. En boniato y zapallos la oferta continúa siendo estable con partidas provenientes de la región y también de origen nacional igualándose los precios de venta. En calabacín se registraron desde la semana pasada partidas de reciente cosecha con severos signos de inmadurez, aunque son precios altos, dentro de la oferta estos alcanzan el mínimo. En cebolla se incrementa la oferta con presiones de precios a la baja, se destaca dentro de la oferta aquellas partidas de calibres grandes ya que son las de menor volumen y por lo tanto logran mantenerse alrededor de $50 por kilo. Las partidas del Sur se observan mayormente con calibres medianos a chicos y las del Norte generalmente alcanzan tamaños extra-grandes.

Emilio Gancedo