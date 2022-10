La granja al dia

Otro volver a empezar de la Central Hortícola del Norte

El viernes estuvo en Salto el Ministro Mattos con una agenda intensa; y, el tema en foco fue la Central Hortícola del Norte.

La visita anterior fue con la Intendencia de anfitrión para la apertura de la licitación de los puestos de y en la mencionada Central, entre otras vueltas ministeriales.

El ministro, cito al presidente del Salto Hortícola, Aquiles Mainardi; y, acompañado por el director general de la Granja y el staff local de dicho sector, además del delegado del MGAP a la Junta de la Gobernanza, se reunieron en las dependencias del MGAP aquí en Salto. A sugerencia de la Intergremial el ministro apunto a la necesidad de dar por terminado el periodo de acciones institucionales en solitario y hacer efectivo el funcionamiento autónomo de dicha entidad público privado como tal.

Luego de ello se convocaron en la dependencia de dicho ministerio a los operadores del mercado regional. Están con personería jurídica en curso y aún no han designado representante a la Junta de la Gobernanza. Comentaron que en una amena entrevista le hicieron planteos al ministro como grupo, que también, serán encaminados a la Intendencia; y, con el compromiso de mantenerlos en confidencialidad hasta que las autoridades se expidan al respecto. Es de público conocimiento que los operadores vienen solicitando que la Intendencia emita el decreto u ordenanza municipal al respecto de la zona de exclusión, de modo tal que los operadores mayoristas deban instalarse en la Central Hortícola del Norte. Queda saber que otros planteos realiza dicha corporación, considerando que algún integrante manifestó una fuerte cohesión del grupo; y, con varios cursos de acción alternativos para la contingencia de que no sean contempladas sus aspiraciones, sin dejar de mencionar su fuerte adhesión al nuevo local comercializador.

Por último la comitiva estatal se congrego en un local en el Cordón Verde de Salto, en una reunión con productores. Siendo el anfitrión un productor y exportador local; y, con la presencia de productores referentes en el rubro. Además de haber sido convocado para la misma el presidente del Salto Hortícola por parte del dueño de casa. Y frente a la preocupación de las autoridades por el curso de los hechos, agregando a la actitud de convocar a la producción en pleno que forman parte de la Intergremial y a su presidente, además de lanzar el funcionamiento de la Junta de la Gobernanza, dieron un manifiesto espaldarazo a la convocatoria para adquirir puestos, a lo que los presentes respondieron que cada uno de ellos desde su posición estará presente en la Central; y el compromiso por parte de los delegados de la directiva de la misma a llevar adelante un plan de visitas a los productores para acceder a los servicios de la misma vía licitación.

La problemática de la licitación, el ordenamiento urbano con áreas de comercialización mayorista en el parque agroindustrial de la ciudad, las zonas de exclusión, etc.; es un shock para el colectivo donde recién se empiezan a acomodar las cosas, especialmente si comienza a operar la Junta de la Gobernanza como tal, así sea con carácter transitorio. Y si a eso se le agrega la manifiesta voluntad del sector productivo de estar en la misma es un aliciente determinante para la consolidación del proceso.

Sin lugar a dudas; y, una vez más se hace necesario operar desde la unidad, como lo ha hecho siempre el Salto Hortícola, haciendo a un lado las injusticias legales, estructurales e institucionales; y, adecuándose a la movida histórica; que comenzó en el sector productivo, un afán de casi cien años; que sensibilizo a la Intendencia; que trajo al ministerio al territorio; y, ahora, tratan de agregar a los operadores comerciales del rubro y otros; y, por último, involucrar a la región con una representación del Congreso de Intendentes. Ese es el pantallazo que nos deja la semana.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 20 de octubre del 2022: La jornada se presentó poco ágil, con una menor afluencia de público comprador y de levante de mercadería con relación al inicio de la semana. El inicio del último tercio del mes podría ser la causa de esta realidad. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomate Redondo, morrón Rojo y Verde, zapallito, pepino, berenjena, cebolla temprana, zapallo Kabutiá, arveja, brócoli, acelga, albahaca, chaucha chata, durazno y frutilla. Hubo incrementos en los valores de calabacín, chauchas alubias, tomates Cherry y perita. Como novedad se registró el ingreso a la oferta de las primeras partidas de maíz dulce provenientes de la zona Norte.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 15 al 21 de octubre del 2022

Ingresan las primeras partidas de maíz dulce

En la plaza mayorista se observó choclo de origen nacional proveniente de la zona Norte.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se constató la presencia de las primeras partidas de choclo procedentes de Salto, que son complementadas en la plaza por partidas importadas de Argentina. Continúa la abundante oferta de coliflor, brócoli, lechugas y remolacha con sobrantes al final de las jornadas comerciales, principalmente en los calibres medianos y chicos. En perejil, los ingresos de partidas de cultivos nuevos son más habituales y es posible ver calibre grande con lo que las cotizaciones continúan presionando a la baja.

En puerro es común ver partidas de tamaño grande con piezas florecidas y por otro lado partidas medianas de cultivos nuevos. Los de calibre grande y ausencia de escapo floral o “caña” son los que alcanzan las mayores cotizaciones. Es posible observar numerosas partidas de acelga con excelentes atributos de calidad y precios bajos. En apio y repollo se observa un incremento en los ingresos y esto se debe a la incidencia de floración, lo que genera la urgencia del productor de cosechar y enviar al circuito comercial. Esta situación genera la aparición de muchas partidas con diferentes niveles de calidad y calibres, lo que genera cierta dispersión de precios. Se incrementa la presencia de partidas de albahaca, tanto en sobre como en plantas, y se observaron las primeras partidas del Sur.