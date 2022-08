LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA+

Los operadores del Mercado Regional de Salto encaminan su Personería Jurídica.

Para completar los cargos de la junta de la gobernanza de la Central Hortícola del Norte, los operadores del Mercado Regional de Salto llevan adelante gestiones para tener personería jurídica y legitimarse a los efectos de ocupar su lugar en la conducción de dicha Central, como establece la ley de creación.

Para ello consultamos a Miguel Villaroel, productor, dirigente de la agremiación de Parada Viña, una de las organizaciones de base del Salto Hortícola, comercializador y pionero del Mercado Regional de Salto; y, también integro desde los comienzos de la Central Hortícola del Norte su trayecto. Con el mantuvimos el dialogo siguiente:

¿Cuál es la situación del trasiego del Mercado Regional a la central hortícola del Norte?

Nosotros hemos estado reuniéndonos con los operadores, yo creo que somos los hacedores del mercado, con los clientes que se contactan y se ha ganado una confianza a lo largo de los años; y nos dan un bienestar al vendedor o a quien sea. Pero el mercado, yo lo digo como un slogan, puede existir debajo de una carpa igual si el relacionamiento entre el cliente y el vendedor es serio; el lugar puede ser en cualquier lugar y lo que más manda es esa confianza que ha habido en años. Nosotros llevamos más de veinticinco años de fundado de nuestro mercado a hoy; y, es eso. Entonces nosotros estamos un poco, haber, los operadores nunca tuvieron una opinión, nunca fueron consultados, aunque hay gente que dice que fueron consultados, eso no es así. Que son los que realmente saben cómo debería ser el mercado, como debería ser todo, o por lo menos gran parte, podemos agregarle algo porque ya hay un camino muy grande recorrido; y, haber estado ajeno a eso, desde mi punto de vista, lo dije siempre, fue un grave error. Pero bueno hoy los operadores tienen su lugar, pero todavía no nos han citado a una reunión, no hemos podido dar nuestra opinion en la gobernanza. Si nos hemos reunido los operadores y estamos iniciando una personería jurídica.

¿Están gestionando una personería jurídica?

Sí, estamos gestionando una personería jurídica . . .

¿Asociación, agremiación, . . . ?

Una asociación civil. Con el fin de ser alguien, porque si bien somos, no somos legitimados. Somos un grupo de personas que no estamos bajo nada, y con la personería jurídica tendríamos eso. Y después, capaz soy un poco vanidoso con lo que voy a decir, cuando hagan las reuniones de cuatro patas o cinco como existen, expondremos nuestro punto de vista, que sea acorde. Porque de arranque, nosotros vemos que el modelo ideal de mercado, lo discutiremos; y, vamos a pedir permiso para recorrerlo bien. Nosotros en esencia vamos a luchar a muerte para estar dentro de la Central. Pero si las condiciones no se dan, bueno, no sé cuál es el camino que vamos a buscar, pero vamos a intentar buscar otro camino. Vamos a agotar todos los recursos de poder estar ahí. Y si podemos, contribuir a que se mejore algo, desde el punto de vista nuestro que no esté bien. Y si las condiciones son las que los operadores queremos, por supuesto que estaremos ahí. No sé cómo nos ira ahí.

Algo que no entiendo, de hecho se crea la Central a través de una ley, con aportes públicos, y la gobernanza está constituida por cinco delegados, ustedes son uno de ellos, están dentro del paquete.

En si nosotros estamos adentro, es un tema complejo y no quiero ahondar mucho todavía. Lo que digo en principio, los operadores se sumo a la gobernanza pero nunca tuvieron oportunidad de opinar de como podría ser el mercado. Y los operadores vemos por lo menos en principio, que no son las condiciones adecuadas para entrar ahí. Faltan cosas.

Por ejemplo, algo concreto, porque seguramente lo van a plantear a través de su delegado en la junta de la gobernanza

Por supuesto, por supuesto. Queremos antes de dar una opinión firme, queremos recorrerla bien. Verla en un día de calor, un día de frio, un día de lluvia. En principio se ven espacios chicos, no se ven espacios para guardar vacíos. El tema de frio, tenemos que ver como es, porque estar en un mercado en Salto, sin frio, yo creo que es inaudito. Lo primero que tenes que tener en un mercado de frutas y verduras y en Salto todavía, es frio. Prever todo eso, antes de decir que si o que no, nosotros queremos informarnos bien que se nos va a ofrecer. En definitiva no sabemos lo que se nos va a ofrecer a los operadores. Un puesto, bueno, cuánto va a costar, donde apilo los vacíos, donde apilo el stock de mercaderías, hay muchas cosas que no están en claro todavía.

Oficiosamente se escucha que son cosas que se irán resolviendo desde la junta de la gobernanza

Por eso, por eso, si las condiciones, a eso es a lo que voy, si las condiciones se dan todas, que sea un lugar accesible para trabajar, es lo que piden los operadores, un lugar que tenga los espacios suficientes, es eso. Indiscutido que sí, se tiene la mejor voluntad, la mejor voluntad, pero como que a ciencia cierta, es medio raro, porque usted es el que va a vivir en esa casa y ni siquiera sabe, no sabe las reglas de entrar a esa casa, no sabe cómo es.

Bueno, pero para eso se está constituyendo la gobernanza, para generar ese espacio, ordenarlo, reglamentarlo. Sino están ustedes . . . no tiene sentido el trayecto.

Claro que no. Ahora la construcción si hay algo mal, a usted no le parece que debía haber sido mucho antes la participación de los operadores?

Todo proceso es perfectible, el hecho de tener construida una Central, un espacio definido con las obras civiles terminadas pero no definitivas, para operar como mercado, es un sueño centenario para el sector hortícola salteño.

Yo fui el primero que estuvo con la construcción de la Central

Nos consta. Desde la Colonia Viñar, una de las bases del Salto Hortícola

Y esta bueno dejarlo bien claro, yo estuve en la participación de la Central, pero los operadores no, no participaron nunca.

Pero ahora están participando, por ley, están creando una personería jurídica ¿Cuántos las componen?

La idea es que la compongamos todos, se invitó a todos los operadores.

Cuantos son todos

Y tal vez veintiséis, va andar la cosa por ahí.

Y va haber 70 puestos en el mercado

Setenta puestos, no setenta puesteros. O usted dice setenta puesteros?

No. No. Setenta espacios. Con 26 de base que son ustedes

Hay veintiséis de base

No es poca cosa, es un tercio de los espacios

No, no, por eso nosotros, si las condiciones se dan dijimos estar en la gobernanza, por eso vamos a hacer la personería jurídica. La idea es luchar por estar en la Central.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 8 de Agosto del 2022: Transcurrido el primer fin de semana del mes, las ventas a nivel minorista se incrementaron este lunes, según comentarios de referentes comerciales. Esta situación se trasladó a nivel mayorista, generando una mayor agilidad especialmente concentrada hacia el final de la jornada. Se registraron descensos en los precios de referencia de albahaca, arveja y berenjena. Se observaron incrementos en las cotizaciones de zapallito, cebollas, morrón Verde y Rojo, calabacín, zanahoria, chauchas, tomate Redondo y Cherrys, brócoli, coliflor, perejil y frutilla Se registró el ingreso de las primeras partidas de mandarina Orri.

Emilio Gancedo