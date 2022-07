LA GRANJA AL DÍA

De visita en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Entre pandemia y otros, no habíamos tenido oportunidad de ir a conocer la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) Este fin de semana pasado, en la madrugada del lunes estuvimos ahí, desde el vamos, acompañando una descarga en un puesto, a partir de las tres de la mañana, para empezar a vender a las cuatro..



El solo hecho de llegar por la ruta 5 y hacer el trébol para entrar a la doble vía, que en pocos metros nos lleva a la entrada, es toda una novedad. Después de tantos años de ir al viejo Mercado Modelo, entrar por Bulevar, pasar por Presidencia, para llegar a Propios y de ahí a la puerta principal por la calle Cádiz, con el reparo de la ciudad como entorno inmediato era toda una sensación. Ahora son los espacios eficazmente distribuidos con sentido pragmático, y muy holgados, para una correcta circulación, nos introduce a otro ámbito que solo veíamos cuando visitábamos al Mercado Central de Buenos Aires, por ejemplo, o alguna CEASA brasilera. Para luego entrar y ver una estructura arquitectónica similar al Central de la Avda. Riccieri.

Los puestos están cómodamente instalados, con una unidad de mercado en el entorno de los 70 metros cuadrados y un valor de arriendo mensual del orden de los $60.000. Algunos operadores tienen varias unidades de puesto. Sorpresa, la limpieza y quizás, para los que trabajamos en el viejo mercado, el olor. Decían los mercaderes viejos, que del mercado, para poder trabajar en él, necesariamente a uno debía gustarle hasta ¨el olor¨. y no era precisamente el de una fragancia francesa el que ahí había.

Es cierto, una cosa es ir a visitarlo en tren de visita y reencontrarse con los viejos operadores, changadores y empresarios de servicios conexos que aún viven y entretenerse en el dialogo nostalgioso de aquellos tiempos; a tener que ir a comprar con la lógica de buscar y comparar precios y cerrar compras. Hay que estar atléticamente en forma, sin lugar a dudas. Y el comprador tradicional era generalmente un individuo mayor de 50 años. Cambio; algunos comentarios que nos llegaron después de los que están vendiendo habla claramente de ello.

El discurso es casi el mismo de siempre, pero mucho más sentido en las dificultades, los costos particularmente. La necesidad de aumentar las ventas en volumen y dinero para solventarlos es un desafío diario. La concentración de la compra. La tasa vegetativa de crecimiento poblacional del Uruguay y el aumento de la producción en la transición de algunos rubros con miras a la exportación. Los cambios socio-culturales hacen de la actividad algo más que un negocio desafiante. La pandemia mostros que el aislamiento llevo a que la gente volviera a cocinar en casa más frecuentemente y eso movió bastante la actividad comentaban ahí.

Era un día de entrada, lunes, y había movimiento, las playas de estacionamiento estaban colmadas, pero las dimensiones del nuevo mercado no hacían ver aquel frenesí propio de un lunes o jueves desde la puerta de Cádiz a la plaza de los Chanchos en Avda. Centenario por aquella época. Toda la dinámica de los changadores volando con los carritos, las filas de los que descargaban manualmente los camiones, ahora las cargas palletizadas son movilizadas con montacargas a las rampas de descarga o directamente sacan los pallets de la caja de los camiones con las ¨gatas¨, y lo que era todo un trajin caótico, ahora son unos minutos, donde desatar los amarres de las cargas luego de haber quitado las lonas, aún lleva el mismo tiempo de ese ayer.

Sin duda que por la época del año en que estamos la presencia de producción salteña es lo frecuente de ver, además de la presencia de muchas firmas salteñas de otrora a lo largo de todas las naves, al mando de hijos, yernos, sobrinos, nietos. Y por sobre todas las cosas, con marquesinas que las identifican, además de lo que era tradicional, los cabezales de los cajones con sus nombres.

Algunas empresas familiares salteñas donde uno preguntaba por sus titulares a quienes conocíamos, que están siendo gestionadas por los sucesores más jóvenes, bromeaban diciendo ¨si lo ve en Salto dígale que le dijimos que lo corrimos¨

Los jóvenes, muy compenetrados de la actividad y con un despliegue de energía propio de su edad, nos señalaban aspectos de la gestión que han cambiado, observaciones inteligentes, fruto del diario vivir. Por ejemplo, ¨cuando vinimos los viejos pensaban que si estábamos al teléfono, estábamos haciendo cebo, porque no nos ocupábamos de los clientes que llegaban. Hoy importa más estar atento a la pantalla del celular, que a la gente que va y viene, que no es mucha. Un descuido y se pierde una venta en el Whatsapp. Ahora, los que andan aquí van y vienen, pero lo que importa es lo que se vende en el teléfono¨

Adentro de las naves el clima estaba frio, propio de la estación, aunque afuera, soplaba el viento y se hacía sentir el frio en el cuerpo.

Las distintas naves tienen servicios múltiples para los que ahí trabajan y el público en general. Los sanitarios en particular, abundan, y son de excelente calidad además de estar en condiciones óptimas para su uso. Volveremos, aunque nos quedan otras impresiones y comentarios para destacar en próximas notas.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 4 de julio del 2022: La jornada transcurrió ágil, con alta concurrencia de público comprador debido al inicio del mes. Continúa alta la demanda de los compradores por el zapallito y con mayor interés aún por el zucchini, debido a la escasez de oferta. Se registraron descensos en los precios de referencia de brócoli, puerro, morrón Amarillo y Rojo, zapallito, pomelo y naranja. Se observaron incrementos en las cotizaciones de morrón Verde, zucchini, chaucha, cebolla Colorada, cebolla de Verdeo, acelga, mandarina común y frutilla. Como novedad se registró el ingreso de arándanos provenientes del litoral Norte.

Semana del 25 de junio al 1 de julio del 2022

Frutas cítricas: se incrementa la proporción en el volumen de la oferta de mandarinas con partidas de la variedad Ellendale y Afourer en las que se mantiene un leve tenor de acidez y menor contenido de azúcar en comparación con las criollas, pero con menor contenido de semilla, características que el público comprador prefiere al momento de definir su compra. En naranjas, limones y pomelos la oferta es abundante con presión de precios a la baja

Emilio Gancedo