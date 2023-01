La gran estafa cibernética a un jubilado de Constitución

Por Catalina Trinidad

Todo comenzó así….Carlos y su señora Gulma de Villa Constitucion , hace pocos días atrás desidieron adquirir un automóvil, dado que su señora por problemas de salud deben viajar muy seguido a la ciudad de Salto, además que tienen en la familia una nietita con Leucemia que viaja muy seguido a Montevideo la cual algunas queda internada otras veces vuelven al otro día luego de su revisión periódica.Es así que con el ahorro que tenían hasta el momento (60 mil pesos ) se comunicaron en una página que supuestamente era manejada por una escribana la cual ofrecía ventas de autos en Paysandu con las fotos de la automotora y el logo .

Don Carlos Fagundez se comunicó y luego de una extensa charla llegaron a un acuerdo donde Fagundez depósito los sesenta mil pesos y el acuerdo era de continuar con cuotas de entre 5 o 6 mil pesos .Llegó el día de ir por el vehículo, cito en la ciudad de Paysandu. En el camino ya el número no le contestaba los mensajes .Al llegar a la dirección ,grande fue su sorpresa al enterarse que había Sido un fraude , una estafa.Quien lo recibió en dicha automotora fue Ezequiel Pinto quien trabaja en la misma verificando que habían tomado fotos de la automotora ,logo y muy inteligentemente le mostraban otras marcas que incluso ellos no trabajan con los mismos. Tal es así y luego de que don Carlos Fagundez contara lo que le había pasado , Ezequiel les dijo que no eran los primeros que habían sido estafados ya que otras personas también habían caído .Ezequiel Pinto expreso que la denuncia ya estaba hecha en delitos informáticos y dónde correspondía pero que sigue la página funcionando con otros números .Fue tanta la impotencia y la angustia que sintieron no solo Fagundez y señora sino también los que trabajan para FRANCISCO AUTOMOTORES ubicado en la ciudad de Paysandu en Bulevar Artigas 1032 esquina Uruguay que luego que está parejita de jubilados se marcharon decidieron hacer algo por ellos. Fue así que surgió la idea de hacer una colecta ,publicar número de cuenta de uno de los chicos (Ezequiel) y así darlo a conocer .Muchas veces las redes hacen este tipo de daños a las personas pero en esta oportunidad sirvió para que las personas conmovidas por la historia de Carlos y Gulma ya que la filmación de lo que les había pasado fue conjuntamente con la petición de colaboración que Ezequiel lanzo tuvo sus frutos .Paysandu se conmovió, gente de Montevideo , de Artigas , Salto expresaron su solidaridad colaborando y en dos días se logró superar la cifra(85.137) .MyM automotora de Saltó también hizo una importante donacion. La automotora donó una bicicleta para que se sorteará con todas las personas donantes , una manera de agradecimiento por el sentido de solidaridad. Este

sábado Ezequiel Pinto concurrió hasta esta localidad a los efectos de cerrar está historia transfiriendo la suma de 85.137 pesos a la cuenta de Don Carlos y para realizar el sorteo .DIARIO EL PUEBLO compartió ese momento tan lindo y emotivo al ver en los ojos de esta pareja la alegría pero por sobre todo el agradecimiento hacia la automotora Francisco, a quienes de una manera u otra hicieron posible que la idea funcionará .Desde la secretaria Soledad López , al dueño de dicha automotora , el señor Francisco, que dicho sea de paso estaba vacacionando y aún así el dio el pie positivo para realizar el pedido solidario. Agradecer también a Federico Oliver , que es el mecánico, también comprometido por la causa , Jorge el papa de Francisco Automotora FRANCISCO y toda la barra que trabaja en ese lugar, las personas que compartieron la historia, todos fueron claves para afirmar y realizar el plan de Ezequiel que con tan solo 23 años levanto bandera solidaria en nombre de la juventud. De eso se trata, de contar en tu trabajo, en tu vida cotidiana , en tus amistades , en la familia con un Ezequiel..Luego de una charla entre todos se realizó el sorteo de la bicicleta habiendo resultado ganadora Dahiana González Lucero. Una historia que comenzó muy triste con un final feliz .Simplemente GRACIAS a todas las personas que de una manera u otra se comprometieron con la causa pero por sobre todo a la cara visible de la movida ,Ezequiel , este joven chico con mente de un grande. Tambien la advertencia para que no haya otro Carlos que caiga en manos de delincuentes cibernético que usando datos , fotos estafan a las personas .

…