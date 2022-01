La generosa versión y lejos de aquel Uruguay gris: 1-0

Los tres puntos de la escala.

Más allá del Uruguay que ganó 1 a 0 en Asunción con gol del salteño Luis Suárez, en la primera de las cuatro fechas finales de la eliminatoria con el pasaje pendiente para Qatar 2022, trascendió en Uruguay la renovada versión de su fútbol. La mejorada sintonía general del equipo, lejos de aquel Uruguay gris de los últimos partidos, hundido en la decepción de tantos.

LUIS SUÁREZ- La impecable definición del salteño, cuando iba naciendo el segundo tiempo. Los tres puntos de visitante. Una manera de ir recuperando la credibilidad extraviada.



Cuando transcurrían 5 minutos del segundo tiempo, la definición de Suárez fue letal, arrinconando la pelota sobre el palo izquierdo del arco paraguayo. Ya en el primer tiempo la selección de Diego Alonso había patentado mayor credibilidad general, por el sentido colectivo que reinó, porque fue sólido defendiendo y en la medida que tomó por asalto la ofensiva, no fue parte de un repertorio repetido. Las saludables prédicas de Alonso,el haber inyectando sangre nueva como en los casos de Matías Olivera, Facundo Pellistri y Darwin Núñez, mientras por la marca del lateral derecho lució un pleno Ronald Araújo.En el segundo tiempo, variantes que no faltaron y una de ellas, factor de suma: Agustín Canobbio. Paraguay fue impotente. Derramó más lágrimas en un ciclo tortuoso, con solo 13 puntos en la tabla y condenado a la nada. Para colmo en la próxima fecha, con Brasil de visita.Uruguay fue ganador sin cuestionamiento. Hasta debió apuntarse una diferencia mayor. Fue noche de victoria y de actitud refrescante, como para ir obligando a creer después del desflecado último tiempo bajo el entonces tibio e inconsistente mando de Tabaréz.El estreno de Diego Alonso, a la medida de lo buscado. Un confiable equipo, de válida respuesta. Tres puntos para la escala y el martes ante Venezuela jugando de local. El mañana, va clareando. Y ello no deja de ser una recompensa puntual.