LA FUERZA DE LO HECHO, FUERZA LOS HECHOS

PANTALLAZO HORTICOLA

Venimos comunicando síntesis de hechos, opiniones y reflexiones de muchos y variados protagonistas, e instituciones, que interaccionan con el sector hortifruticola zonal y regional. Es nuestra respuesta a la inquietud de muchos interlocutores, que nos señalan que ¨los que conocemos este proceso, como ustedes los del diario, sabemos cómo es, pero la mayoría de la gente no, y no le dan la importancia que se merece, no saben lo que está pasando y opinan sin saber; y lo que estamos haciendo es para todos¨.

Para el caso, el epicentro de la mirada gira en torno a la Central Hortícola del Norte, que esta pronta, para empezar a funcionar en breve. Además, por una primera licitación, ya tiene ocho ocupantes firmes; y, está en vísperas a un segundo llamado, para el que ya hay compromisos de más puesteros.

La mirada está asociada a espacios de tiempos, que conforman ciclos o procesos, donde los diferentes hechos de fuerza sumados determinan el presente; con una Central moderna para colmar distintos objetivos, productivos, económicos, sanitarios, sociales, etc..

El criterio para compendiar y comprender; es que la verdad está asociada a los hechos, objetivamente, hechos de fuerza.

Por eso, el deseo casi centenario del sector de tener un ¨mercado¨, tuvo varios empujes. El más cercano en el tiempo fue el desarrollo del Esc. Malaquina, era un hacedor y no lo logro. Pero le lego a la ciudad el Parque Agroindustrial, con ese fin; y, muchas ordenanzas para el mismo, como el traslado de todas las actividades mayoristashortifruticolas de la ciudad a ese polígono, donde hoy está la CHN.

Esta CHN, la de hoy, tiene un primer ciclo claramente definido. Comienza en el 2011, cuando se incorpora un delegado gremial de la Asociación de Granjeros de Salto al Área de Desarrollo de la Intendencia Municipal de Salto, para aglutinar las fuerzas vivas y gremiales; y encaminar la creación de un proyecto de una Central comercializadora, en rigor, en esa época se pensaba en un galpón.

Y se juntaron las siete gremiales de base del sector hortícola salteño; y nació el SALTO HORTICOLA, como una organización de segundo grado. Eso, es un hecho de fuerza.

Todo el periplo de la creación de la CHN, que va desde esa instancia hasta la presentación del borrador del anteproyecto de ley, para la creación de la Central, en el 2021, es el primer ciclo. Ahí se consolida la base asociativista, se hace el proyecto, el proyecto arquitectónico, se gestiona la personería jurídica y se interacciona con múltiples entidades locales y nacionales (OPP, ANDE, UDELAR, INIA, Centro Comercial e Industrial de Salto, etc., etc.) y se consiguen recursos. A fines del 2019, U$S 1: de OPP, y la DIGEGRA, compromete otro U$S 1: del Fondo Nacional de la Granja; al que el Ministro Urioste le agrega U$S 800: más en el 2021. Se calculan U$S 750: de la venta de puestos y lo restante lo aporta la Intendencia de Salto, de los FDI, hasta completar unos U$S 5,4 millones de dólares. La obra está ejecutada, esta pronta.

Todo ese trayecto lo hizo el SALTO HORTICOLA, con sus dirigentes y una contrapartida de la Intendencia de Salto. Eso, es un hecho de fuerza

Ese párrafo anterior donde se detalla lo que hicieron en ese ciclo, y aún siguen trabajando en la gremial a pesar de los pesares, a la fecha doce años, donde es incalculable las horas hombres, o cuantificar las reuniones todas las semanas, con viajes a cada rato, abandonando sus trabajos en las chacras, abandonando a sus familias por el compromiso con la gremial, poniendo de su bolsillo, combustible, comida, hoteles, eso . . . no tuvo precio, no tuvo costo, lo hicieron los integrantes del SALTO HORTICOLA . . . para todos. Eso, es un hecho de fuerza.

El compromiso de aportes y la canalización de dineros públicos de la mano de Apezteguia en OPP, eso es un hecho de fuerza.

El compromiso y la canalización de dineros públicos por parte de la Intendencia es otro hecho de fuerza.

El compromiso de dineros públicos por medio de la DIGEGRA y el MGAP; por parte de Gabard y Urioste, eso, es otro hecho de fuerza.

En la primavera del 2021, llega a Salto el actual Ministro del MGAP, y el Director de DIGEGRA, es su primer contacto con el territorio del proyecto en discusión. Y debutan en el Hipódromo, en la Expo Salto en una reunión con el SALTO HORTICOLA. En el mismo lugar; y, a continuación de la misma aparecen los comercializadores del Mercado Regional de Salto, en masa, convocatoria hecha previamente con contactos del Director de DIGEGRA, y los acompaña un integrante del SALTO HORTICOLA, que había estado en la reunión previa; y que a su vez encabezaba a los puesteros. A partir de ahí, nace la figura que luego pasa a integrar la ley de creación de la CHN, como los OPERADORES. Eso, es un hecho de fuerza.

Meses después, cerrando el borrador del anteproyecto de ley, cuando se hace la matriz de poder de la conducción de la CHN, el Ministro insiste en poner a los OPERADORES, oficiosamente sabemos que el área jurídica de la Intendencia señalo la inconsistencia de la figura, no tenían, y no nos consta que tengan aún personería jurídica alguna, no existen, pero a solicitud del Ministro lo aceptaron.

Y en la previa de ese borrador eran dos delegado del SALTO HORTICOLA, y ahora uno de los OPERADORES, uno de la Intendencia; y, uno del MGAP. A lo que el Ministro, saco también un delegado del SALTO HORTICOLA, era inadmisible una asimetría de poder de esa naturaleza, tenía que haber paridad. Y fueron dos por las empresas públicas y dos por los privados. Eso, es un hecho de fuerza.

Bien, aquí vemos en este primer ciclo un ordenamiento en el tiempo de los hechos de fuerza, que no son más que verdades . . .cristalinas verdades. Que se pueden sintetizar en dos conclusiones muy nítidas, la primera es que la Central Hortícola del Norte, es una empresa público privada financiada con dineros públicos; y la segunda, es que si no hubiera existido el SALTO HORTICOLA . . . no hubiera existido la Central Hortícola del Norte. Y esas verdades no admiten controversia alguna.

En la próxima nota nos referiremos al segundo ciclo, el que va del borrador, la promulgación de la ley y las vísperas de esta segunda licitación.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 9 de Marzo del 2023: La actividad de hoy transcurrió en forma medianamente ágil con alta afluencia de público comprador, pero con un levante enlentecido ya que a nivel minorista las ventas en las calles se frenaron, según comentarios de referentes comerciantes. Se registraron descensos en los precios de referencia de lechugas, berenjenas, morrón Rojo y membrillo. Hubo incrementos en los valores de tomate Cherryy Perita, chaucha alubia Verde, zanahoria de origen importado, papa Blanca, cebolla Roja, apios, ciruela, frutilla, manzana Red Delicious, sandía Baby, limón y uva.

Emilio Gancedo