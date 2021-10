La fuerza de las mujeres, patrimonio de la cerveza uruguaya

EFE).- El interés por la cerveza artesanal y la necesidad de visibilizar a las mujeres dentro de ese mundo como conocedoras y como consumidoras fueron dos de los motivos que impulsaron al nacimiento de ‘La Fuerza’.

Bajo ese nombre, un colectivo formado por cuatro emprendedoras uruguayas comenzó a cocinar y a comercializar tres estilos de esta bebida, que durante el fin de semana también encontró su lugar en el tradicional Día del Patrimonio que se celebra en el país suramericano.

Mientras se preparan para dar una demostración de su trabajo ante el público, reciben a Efe para dialogar sobre un proyecto que tiene mujeres en cada eslabón de su cadena de proceso.

«La mujer fue la responsable de cocinar la cerveza desde un principio en toda la historia. Después, por distintos hechos que se fueron dando, se les quitó ese lugar», dice María Pérez, quien agrega que de allí viene la relación entre esa tarea y las brujas.

Por esto, subraya lo «irónico» de que mucha gente al verlas en acción se sorprende y encuentra en ello algo innovador, aunque remarca que eso es «secundario».

Para ella, lo prioritario es fabricar una bebida de «excelente calidad» y reivindicar «el lugar de la mujer dentro del proceso cervecero».



LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Con esa idea, se formó un colectivo que tomó la especialidad de cada una de sus integrantes para que todas juntas pudieran llevar adelante el proyecto.

Así comenzaron a trabajar Pérez, Noela González, Inés Sosa y Malena Conde, quienes en un año pasaron de no conocerse a tener un vínculo muy cercano.

«Queríamos generar eso, que la unión hace la fuerza», puntualiza Pérez.

Además, cuenta como esa palabra llegó a darle nombre a su cerveza. Asegura que aunque muchas veces la gente la interpreta como algo masculino, la fuerza es «claramente una palabra femenina».

Por ello, fue la elegida para ocupar el frente de los envases en los que actualmente el colectivo comercializa tres tipos de cerveza: Ipa, Neipa y Pastry Stout.

«Tratamos de hacer estilos que realmente disfrutemos nosotras», resalta González.

Sosa, por su parte, asegura que las tres son «buenísimas» y no descarta que en algún momento puedan sumar alguna otra.

No obstante, aclara que esto sucederá siempre y cuando aparezca una cerveza que pueda tener «su propia identidad diferencial» y que pueda «sumar a la variedad» que hay en el mercado Uruguay, donde para ella la cerveza está «a la par» del mate.



UN PASO IMPORTANTE

Luego de un poco más año de trabajo con una pandemia de por medio, Conde resalta el «buen posicionamiento» que lograron y asegura que están «muy contentas» por cómo vienen creciendo.

«Fuimos entrando en pila de lugares, lugares donde la gente se acerca para consumir una buena cerveza», asegura y añade que aunque muchas veces la gente se sorprende porque todas son mujeres, igualmente siempre las reciben «muy bien».

Este fin de semana, el colectivo formó parte de las actividades del Día del Patrimonio, una jornada en la que miles de personas salen a las calles a recorrer cientos de sitios históricos del país y que este año estuvo centrada en la figura del escritor José Enrique Rodó, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años en 2021.

En el Mercado Ferrando de Montevideo, un lugar que reúne diferentes locales gastronómicos, ‘La Fuerza’ llevó a cabo una muestra de su actividad, precedida de dos espectáculos en vivo.

Esta fue una de las tantas propuestas de una jornada en la que los uruguayos pudieron disfrutar de exposiciones, paseos en autobuses antiguos y visitas guiadas.

Además, los visitantes tuvieron la posibilidad de ingresar a lugares como el Palacio Legislativo, la Residencia Presidencial, la Suprema Corte de Justicia, diferentes museos y sedes de distintas entidades públicas y privadas.

Santiago Carbone