La foto que prendió en el corazón de la gente

La noche del 24 de marzo de 2022 se quedará en la historia, desde el momento que Uruguay alcanzó la clasificación para el Campeonato Mundial de Qatar 2022. Es la segunda vez en la historia que la selección color cielo, avanza a un certamen universal, por cuarta vez consecutiva. Supo del tiempo aquel: 1962, 1966, 1970 y 1974. Ahora: 2010, 2014, 2018 y 2022. Cuartos en la clasificación general a falta de una fecha, con Perú ya sin poder darle captura, un gol que resolvió la encrucijada y esa polémica de final, cuando esa pelota disparada desde el lateral, pudo haber ingresado o en su totalidad en el arco de Sergio Rochet.



Pero la polémica se irá desvaneciendo al paso de los días, sobre todo porque ya el martes, se jugará la última fecha.

En tanto no faltan testimonios, videos, y determinadas fotos, que literalmente han dado vuelta al mundo y sobre todo: ESTA. La que se asocia a quienes piensa que «tiene que volver la celeste de antes», O por lo menos que no se resigne el poder de la entrega para la recuperación de la pelota o el bloqueo a la acción de un rival. Desde EL PUEBLO una manera de compartirla. No hace falta agregar nada más. La elocuencia de una imagen, es una manera de obviar las palabras.