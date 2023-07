La prueba Informa es una evaluación diagnóstica sobre las competencias en comprensión lectora y producción escrita, de carácter censal a los estudiantes que ingresan por primera vez a todas las carreras y especialidades de la formación en educación. La prueba fue desarrollada e implementada por el Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN de la ANEP. Informa es un instrumento de evaluación que aporta insumos para guiar la labor docente y para que los Institutos y Centros de formación en educación planifiquen acciones locales con base en los resultados de la prueba. Por lo tanto, el principal objetivo de Informa es la elaboración de un diagnóstico de las competencias comunicativas con las que cuentan los estudiantes al ingreso de su formación y a partir de la evidencia que se obtiene desarrollar acciones que permitan intervenir directamente para la mejora de la competencia referida.

Informa es un dispositivo de evaluación que aporta evidencia fundamental sobre los desempeños de los estudiantes al inicio de su carrera de formación en educación en el ámbito de su competencia en comunicación. En efecto, el desarrollo de la competencia comunicativa es un componente central del Marco Curricular Nacional y constituye una competencia estructurante a todas las orientaciones de la formación en educación. Además Informa permite identificar y cuantificar a los estudiantes que al inicio de la carrera docente requieren apoyos específicos para poder cursar la carrera y ser docentes solventes. En este primer ciclo de evaluación un número importante de estudiantes realizó las pruebas mostrando desempeños heterogéneos, producto de sus diferentes orígenes socioeconómicos y culturales y en virtud de las distintas trayectorias educativas con las que dan comienzo a este nivel educativo. La experiencia regional de enseñanza terciaria muestra, la creciente importancia de la enseñanza de la lengua en los primeros años de las carreras. El CFE está decidido a actuar para revertir esta situación bien identificada y generar las oportunidades y los acompañamientos necesarios para asegurar la continuidad educativa y la trayectoria oportuna de sus estudiantes. En definitiva, el aprovechamiento de la evidencia que generan las evaluaciones diagnósticas se basa en la necesaria articulación entre acciones centrales, sistemáticas y de orientación general junto a los apoyos específicos a los estudiantes que no alcanzan los desempeños esperados. Para el éxito de esta estrategia es fundamental que en cada centro educativo, y 5 en coordinación con sus equipos docentes, se promueva localmente la implementación de las acciones necesarias para potenciar los aprendizajes de los estudiantes lo que será especialmente establecido por parte del Consejo de Formación en Educación ya que la evidencia generada así lo determina.

En términos acumulados, el 38.3% de los estudiantes que rindieron la prueba de comprensión lectora y el 55.8% de aquellos que realizaron la prueba de producción escrita se encuentran por debajo del Nivel 3, establecido como el punto a partir del cual los estudiantes evidenciaron un buen desempeño en la prueba

Magisterio y profesorado:

Alumnos de Formación Docente también opinan…

A seis alumnos de Formación Docente, tres de Magisterio y tres de Profesorado, consultó EL PUEBLO sobre el nivel académico (en general, aunque con énfasis en Lengua y Matemática) que perciben en los estudiantes de sus respectivas carreras, tanto al momento de ingresar a cursarlas como en el desarrollo de estas. Aquí una síntesis de lo expresado por cada uno, con la aclaración que los nombres son apócrifos, como lo acordamos con ellos, en tanto es real la carrera y el grado que cursan:

-Rita (Magisterio, 3er. año): “Veo un nivel pésimo en Lengua, muchas faltas de ortografía así como grandes problemas en la pronunciación de palabras, mala acentuación de los verbos por darle un ejemplo. Además problemas en coherencia y cohesión, muy pocos saben redactar un párrafo coherente y sin faltas de ortografía…Le digo más, incluso en textos que escriben en computadora, la computadora marca los errores y a veces ni así se dan cuenta y así entregan los trabajos, evaluaciones incluso, esto refleja una falta de conciencia ortográfica”. En cuanto a Matemática: “Veo como un problema grave que no saben dividir, a veces se cambia un término y ya no entienden. Hay que aclarar que depende mucho del Bachillerato que hayan hecho. Hay diferencias entre los que vienen formados en Biológica o Científica y los que vienen de Humanística, Derecho…Se nota por ejemplo que hay alumnos muy bien formados en Biología y otras ciencias pero muy carentes en las otras áreas, sobre todo Lengua”. Respecto a cómo se evoluciona a lo largo de la carrera sostuvo: “Depende el docente que te toque…Hay algunos que se preocupan mucho, otros no. Hay gente muy comprometida con enseñar su asignatura, otros no, depende la preocupación de cada docente. Ocurre también que algunos docentes elevan mucho su nivel, dando por hecho que todos entienden, y no es así, ese también es un problema, algunos parten de una base que no existe”.

-Florencia (Magisterio, 1er. año): “La verdad que se ingresa con un nivel bajo, me parece. No sabría decir si peor que años anteriores o no. Durante la carrera se trabaja sí para mejorar, para superar ese nivel, pero no sé si es suficiente, tal vez no”. Respecto a determinadas áreas en particular, razona: “lo que pasa que Matemática y Lengua para mí es lo más complicado, porque son conocimientos que los encontrás también en las otras asignaturas; es lo básico, si no tenés buen nivel ahí, no te va bien en lo demás…Y me parece que por eso los peores resultados se ven ahí”.

-Olivia (Magisterio, 2do. año): “Es complicado, es complicado…Creo que si tenemos buena autocrítica tenemos que decir que es bajo el nivel con que se entra y con que se sigue estudiando, eso es verdad…Pero también veo mucha gente que compara resultados y datos con otras épocas y no piensa que todo es diferente, todo cambió. No soy especialista pero habría que ver si en todas las épocas no se habló de bajos niveles…No sé. Porque además, ¿bajos niveles comparados con qué? ¿con años anteriores que estábamos en pandemia? Y sí, no se puede negar que hubo un antes y un después de la pandemia…Pero creo que es un tema muy complicado, no me animo a decir algo con mucha seguridad…Me gusta hablar más de dificultades que de carencias o de resultados negativos…”.

-Francisco (Profesorado de Química, 2do. año): “Sin dudas que el nivel en algunas cosas básicas como escribir sin faltas, redactar un texto largo y cosas así, es bajo, me parece que cada vez más bajo…Me pongo yo mismo como ejemplo, siempre me gustó la Química, pero no le di mucha importancia a escribir bien, no escribo bien, para nada…Y ojo que en esta carrera no aprendés a escribir bien, a las pruebas me remito, hay profesores egresados, y capaz que en todas las materias, que no saben escribir bien o no comprenden bien un texto”.

-Marcela (Profesorado de Historia, 2do. año): “Creo que hay un nivel bastante descendido en líneas generales, no en un área u otra específicamente. Pero habría que ver también cuál es el mundo en que vivimos y cuáles son las necesidades que hay. Porque yo pregunto, ¿será necesario memorizar fechas de acontecimientos históricos? Yo creo que es más importante comprender la esencia de esos hechos. entonces hay gente que critica que no se conocen las fechas, pero no dice que quizás se comprende más, aunque no sepa de memoria la fecha. Igual, repito que para mí hay un descenso en los niveles sí. A mí me cuesta escribir algo extenso, creo que es también porque estamos acostumbrados a la brevedad, y quienes nos forman también son parte de este mundo moderno, tal vez tienen las mismas carencias que nosotros. Carencias en realidad le llama la gente, habría que ver si es tan así, por eso digo que habría que ver en relación a qué, ¿al mundo de hace 50 años atrás o a este en que nos tocó vivir?”

-Juan (Profesorado de Idioma Español, 3er. año): “Sin dudas que se ingresa con un nivel más descendido que en otros tiempos, pero no solo a cursar un profesorado, eso no hay que perderlo de vista, también se ingresa así al liceo o a la escuela mismo, ni que hablar a una Facultad…Cuando me hablan de bajo nivel en Lengua, que es en lo que estoy yo particularmente, siempre digo: ¿y el contexto? Es decir, no va a tener las mismas habilidades quien solo contaba con papel y lápiz que quien escribe en una máquina, celular, computadora…Es obvio, y todo eso entra en juego. No digo que no estemos en un nivel bajo, seguramente es así, pero hay que ver toda la realidad, por eso decía la importancia del contexto, no solo datos aislados”.

Mtra. Silvia Jaureche, Directora del I.F.D: “No considero un retroceso, sino una realidad distinta”

“La dificultad para comprender y producir textos, procesos íntimamente relacionados, era una situación constatada en nuestra institución. Si bien no teníamos números estadísticos globales, más allá de datos a nivel institucional, estábamos al tanto de la problemática y trabajando para modificarla desde hace muchos años”, con estas palabras comenzaba expresándose Silvia Jaureche, Directora del Instituto de Formación Docente (IFD), al ser consultada por EL PUEBLO sobre el tema de este informe. Sin embargo, agregaba que “durante la carrera se va notando progreso en el dominio de la competencia de la comprensión y producción de textos, gracias al trabajo de asignaturas específicas como Lengua, Seminario de Producción Intelectual y Estilos de Comunicación, Taller de Profundización en Lengua y Literatura, pero también de las demás asignaturas…”.

-¿Causas de esa problemática?

Varios factores…Por un lado, la cultura de lo audiovisual ha relegado al texto escrito. En los hogares ya no se lee tanto en libros, no hay tantas ni tan nutridas bibliotecas. La forma de lectura es otra, más global, hipertextual y multimodal. Hoy hablamos de lenguajes, pues no se trata solo de lo verbal, sino de lo audiovisual, informático, expresivo, y otros. Hay menor énfasis en aspectos gramaticales y lexicales desde las actividades de enseñanza de la lengua, producto de un aparente o falso cuidado de lo expresivo. Digo falso pues es imposible cuidar o proteger bien lo expresivo si no se tiene una base gramatical y lexical adecuada. Si no conozco suficiente vocabulario y no sé usarlo adecuadamente, empleando las reglas gramaticales, no podré expresar claramente lo que deseo para que otro lo entienda a cabalidad.

-¿Sobre las estadísticas recientes qué piensa?

Los números estadísticos aislados son indicadores a nivel macro que es necesario tener en cuenta. Lo fundamental es considerarlos a la luz del contexto, de la situación de cada centro educativo en particular, para analizar las causas y actuar en consecuencia. No nos pueden paralizar ni debemos usarlos para justificar realidades, mucho menos para elaborar una cadena de culpabilidades, sino que debemos asumir el desafío, partiendo de las fortalezas con que contamos. Al tratarse de una institución educativa, de por sí es un contexto positivo, con muchas posibilidades. Se está en contacto con profesionales de la educación que tienen buen dominio de la competencia comunicativa, en muchos casos expertos en el área, se accede a recursos y materiales que aportan a la mejora del desempeño de dicha competencia, se participa de instancias para vivenciar y poner en juego la misma. Hay oportunidades…Es un proceso complejo y lento, que nunca acaba y exige mucha voluntad personal. Las principales dificultades halladas refieren, en concordancia con lo que plantea Giammatteo (muestra un documento y explica): Perspectiva léxica: los estudiantes dominan un sentido general de las palabras básicamente relacionado al ámbito coloquial, pero tiene dificultades para distinguir matices semánticos más precisos, relativos a contextos específicos, o para discriminar entre términos próximos. Nivel contextual: no han sido entrenados para extraer información del contexto ni para hacer inferencias para descubrir el significado de las palabras que no conocen o que adquieren valores determinados en determinado contexto. Suelen proceder, mediante una lectura lineal, interpretando las palabras en su contexto local, sin integrarlas en una lectura global que permita entender su significación en función del sentido total del texto. Dominio conceptual: muchas veces no poseen el marco teórico para interpretar las piezas léxicas. Consideran las palabras aisladas, sin insertarlas en una red cognitiva más amplia.

-¿Hay un retroceso en los niveles o no?

No considero un retroceso, sino una realidad distinta, con muchas más posibilidades y con ciertos desplazamientos en los énfasis que es necesario resignificar. No podemos renunciar a leer, a leer bien, a aumentar nuestro acervo lingüístico, a expresar las ideas con pertinencia y claridad para evitar que se comprometa su comprensión. En la rica historia de este IFD hemos sido testigos del positivo avance a lo largo del transcurso de la carrera que evidenciaron estudiantes que iniciaron la misma con serias dificultades en lectura, comprensión lectora y producción de textos. Lo importante es que no haya deserciones; es fundamental proteger las trayectorias. No olvidemos que todo enseña, un diálogo, una publicación, un folleto, un medio de prensa oral o escrito. Acompañar esos procesos es la tarea y la razón de ser de las instituciones educativas. Nunca negarles el ingreso y la posibilidad de superación. De otra manera, ¿dónde podrán hacerlo?

-¿Y cómo mejorar?

Con lectura, a partir de textos relevantes y motivantes, que atiendan el interés y las necesidades de los estudiantes y que permitan el disfrute y el placer; devolviendo a la gramática el lugar preponderante que debe tener como estructuradora del pensamiento; abordando el lenguaje desde el enfoque socio-discursivo y procesando textos a partir de un epistémico-semiótico de la lectura…

LA ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA

En este sentido, dijo que en el IFD hace dos años se viene realizando el curso “La alfabetización académica en la formación docente desde la producción a la edición”, destinado a estudiantes y docentes que sientan deseo por avanzar en el proceso de escritura académica, así como para aquellos que quieran perfeccionar su dominio con vista a publicar sus producciones y difundirlas. Es homologado por el Consejo de Formación en Educación con tres créditos académicos. En él se aborda: Producción de textos académicos, Estructura del informe de investigación, Proceso de construcción del texto narrativo desde un abordaje de la metodología cualitativa, Estructura de la monografía, Revisar lo escrito: pautas de corrección académica, La sistematización de experiencias: aprender y construir conocimiento desde la práctica.

Indicó además que ahora “se han planificado dos propuestas…Una denominada Acompañamiento en Lengua Española, tiene como objetivo mejorar las competencias en lectura y escritura y está destinada a aquellos estudiantes que registraron los niveles más descendidos en la evaluación realizada en el mes de marzo. Otra, para continuar reforzando las competencias necesarias, es un Taller de Escritura obligatorio y presencial a realizarse entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024.

MÁS CARGA HORARIA EN LENGUA

“A nivel del diseño curricular el Plan 2023 -prosiguió- aumentó la carga horaria de Lengua en la Formación de Maestros. En el curso que se está desarrollando para los docentes de 1er. Año de dicho plan, directores y mentores, se incluyó especialmente el trabajo en torno a la competencia comunicacional, para ser abordada en forma transversal a lo largo del curso. Avanzar en el dominio de habilidades básicas de la comprensión y la producción de textos, es asegurar el derecho a una educación de calidad, trabajando para la justicia social, especialmente de los más desfavorecidos y vulnerables. El lenguaje permite pensar y abre puertas. Poder hacerlo bien, amplía el horizonte, y es la tarea irrenunciable de la educación”.+

Profesor Fabián Téliz, Encargado de Dirección del CERP Litoral Salto

“Hay un buen clima de trabajo, mucho compromiso de los profesores, de los estudiantes y de los funcionarios”

El Profesor Fabián Téliz es el encargado de Dirección del Centro Regional de Profesores (CERP) del Litoral sede Salto desde el pasado 17 de marzo, con quien dialogó EL PUEBLO sobre el trabajo que se viene realizando en dicho centro de estudios, donde además se avanza en el nuevo Plan de estudios que incluye la Transformación Educativa impulsada desde la ANEP.

– ¿Cómo se encuentra el CERP en materia de formación docente?

– Este año comenzó la implementación del Plan 2023 en el marco de la Transformación Educativa que lleva adelante la ANEP en general y el CFE (Consejo de Formación en Educación) en particular. Tenemos entonces el Plan 2023 para los primeros años de todas las especialidades de la carrera de profesorado tanto en modalidad presencial como semi presencial, y para los primeros años de la carrera de Maestro Técnico en modalidad presencial. Después 2°, 3° y 4° año continúan con el Plan 2008, y para 2° año también tenemos la oferta en modalidad presencial y semi presencial.

– Estudiantes que se encuentran en el Plan 2008, ¿pueden pasarse al Plan 2023?

– Sí, hay casos de algunos estudiantes que han solicitado el cambio de Plan para cursar este año, y hay estudiantes que continúan en el Plan 2008. El estudiante tiene derecho de que una vez que inicia un plan, mantenerse en el mismo. Dada la situación académica de algunos, pueden hacer la opción de modificar la oferta que venían haciendo.

– ¿Qué diferencias hay entre el Plan 2023 con el 2008?

– El Plan 2023 mantiene los tres ejes estructurales de la formación en educación, el eje de lo que era antiguamente Ciencias de la Educación, que es el trayecto de formación equivalente para educadores, el trayecto de Formación Específica y el de Didáctica Práctica, y le agrega el trayecto de Lenguajes Diversos, que tiene que ver con toda la parte de comunicación, de informática, de segundas lenguas. La gran diferencia son los cursos semestralizados, tenemos cursos anuales y algunos semestrales. El primer semestre finalizó antes del receso de julio, y reinicia el próximo lunes.

– ¿Cuántos estudiantes cursan hoy en el CERP de Salto?

– Actualmente la matrícula es de 1319 estudiantes, tenemos además 189 funcionarios entre docentes y no docentes.

– ¿Cuáles serían los profesorados más solicitados?

– Los que tienen mayor matrícula son Matemática, Historia, Lengua y Literatura y Biología, que son las especialidades donde más alumnos tenemos. Y las que menos estudiantes tienen son las históricas de Física, Química, Inglés y Comunicación Visual, estás dos últimas son las que tienen prueba de ingreso eliminatorio.

– ¿Aproximadamente cuantos estudiantes egresan por año?

– Entre setenta y ochenta, más o menos.

– ¿Cómo quedó institucionalmente el CERP de Salto luego de la pandemia?

– El Centro ya tenía una tradición de trabajo en plataforma que se había iniciado en 2006 en un proyecto de cooperación que tenía el Centro con la Universidad de Salamanca. Entonces, como había un camino recorrido, fue muy importante durante la pandemia el trabajo que hizo el equipo de Dirección de ese entonces con el equipo de docentes orientadores en tecnología, donde se fue tratando de ir sorteando las dificultades que se iban presentando. Creo que la experiencia fue valiosa, se pudo capitalizar importantes aprendizajes que hoy nos permiten sostener la modalidad semi presencial que antiguamente estaba radicada en el sector de modalidad semi presencial de Montevideo y que ahora está distribuido en los Centros del país de forma regionalizada. Así que esa experiencia de la pandemia hoy nos permite disfrutar de algunos aprendizajes que reconocen que esa modalidad de formación fluya con mayor dinamismo.

– ¿Cómo se ha venido desarrollando este año en los cursos que se vienen dictando?

– El primer semestre se desarrolló con total normalidad, pudimos cubrir los cursos sin dificultad, los profesores vienen haciendo una serie de actividades que se han publicado y difundido oportunamente, actividades tanto de profesores con los estudiantes como invitando a profesionales de otros centros a participar de experiencias. No hemos tenido grandes dificultades, y se viene aprendiendo de la implementación del nuevo Plan que obviamente requiere un proceso de ajuste de lo que veníamos haciendo y estábamos acostumbrados, pero hay un buen clima de trabajo, mucho compromiso de parte de los profesores, de los estudiantes y de los funcionarios en general.

Aunque no está de acuerdo con realizar pruebas eliminatorias de ingreso

La Prof. Cecilia Arbiza dice que hay “cuestiones preocupantes”, como alumnos de Magisterio que “no saben dividir o no recuerdan las tablas de multiplicar”

Al momento de redactar este informe, EL PUEBLO fue también tras la palabra de una docente con varios años de experiencia en Formación Docente (Magisterio), y en un área específica en la que los resultados arrojados en recientes estudios de evaluación, indican que el nivel no es para nada bueno. Cecilia Arbiza, profesora de Matemática con casi 20 años de trabajo en el Instituto de Formación Docente, así conversaba con este diario:

-¿Qué diría sobre el nivel en Matemáticas con que ingresan los alumnos a estudiar Magisterio? Quiero decir: ¿es lo esperable?, ¿o más bajo?

En los alumnos que ingresan a Magisterio el nivel de los conocimientos matemáticos es bajo. Los que eligen esta carrera en su gran mayoría provienen de bachillerato con opción Humanística, por lo que no han tenido mucha carga horaria de esta asignatura en el liceo y el nivel de profundización en la misma es básico. En todos estos años que trabajo en Formación Docente, desde el 2004, me encuentro con muchos alumnos que no saben dividir o no recuerdan de memoria las tablas de multiplicar, algo que les insisto que deben aprender porque no van a poder enseñar a los niños en la escuela si ellos no lo saben. Además los futuros maestros tienen que adquirir los conocimientos aritméticos que se ponen en juego en las operaciones, sus propiedades, etcétera. Lo mismo ocurre con los conocimientos geométricos. Deben “saber Matemática para poder enseñar Matemática”. Este año en particular al trabajar con números racionales, es decir fracciones y expresiones decimales, me encontré con una alumna por ejemplo que en un problema decía “la mitad” y no sabía que se expresaba por 1/2. Estas cuestiones son preocupantes…

-¿Y en cuanto a cultura general, por ejemplo en la comprensión lectora o cuestiones similares qué observa?

Se observa en los alumnos cuando se plantea un problema la falta de comprensión lectora, en la interpretación de la letra, ya sea porque no conocen el significado de las palabras o porque no entienden qué se le está preguntando y no saben elaborar la respuesta. Lo mismo sucede cuando en la letra de un problema hay datos numéricos que son distractores, es decir que no se utilizan para la resolución, que tratan de incluirlos sin razonar.

-Ahora bien, el tema es cómo se podría mejorar…¿Qué piensa?

Para mejorar se podrían organizar cursos de nivelación previos al comienzo de los cursos con sugerencias bibliográficas…

-¿Y qué es lo que se hace para mejorar?

Se hace un curso introductorio general de 15 días al comienzo de las clases, pero que involucran todas las unidades curriculares, y ahí se realiza un diagnóstico del nivel pero estaría bueno en el caso de Lengua y Matemática poder hacer algo más específico con más carga horaria. Lo que hacemos durante todo el año es el trabajo en tutorías, que es algo que ayuda a los alumnos porque pueden concurrir al Instituto en un horario especial y así el profesor puede trabajar más personalmente con ellos evacuando dudas, sugiriendo bibliografía , etcétera, pero por distintas causas no siempre asisten.

-¿Está de acuerdo con que vuelva a implementarse, como hubo alguna vez, pruebas eliminatorias de ingreso, que funcionarían como un filtro?

No, porque quedarían muchos estudiantes sin posibilidades de acceder al estudio de esta carrera. En este momento muchos de nuestros alumnos proceden de diferentes lugares del interior de Salto y de zonas aledañas y vienen con muchas carencias sociales, culturales y económicas y el Instituto ha sido un lugar para educarse, superarse y lograr un título que le permita tener un trabajo digno. Me inclino por la realización de cursos de nivel y de apoyo.

La vocación se construye peldaño a peldaño con las experiencias de vida y la inforamción que recibe

Alice Zunini Lic.en Sicología

Alice Zunini es Licenciada en Sicología por la Universidad de la República, Magister en Educación, realizó cursos de Planeamiento Educativo en la UNESCO de Buenos Aires, y París.

Su incio fue en Magisterio de Salto en Sicología Evolutiva de Primer año, concursó posteriormente en la ANEP y fue Coordinadora Nacional del Departamento de Sicología en Formación Docente , teniendo a cargo todos los institutos de Formación Docente y algunos que también tenían Profesorado , con un total de 180 Profesores.

Con la profesional hablamos sobre la vocación en la formación de Maestros y Profesores .

Para empezar creo que hay distintas creencias , si realmente con la vocación docente uno nace o se hace. Si consideramos la vida como un largo viaje podríamos ver que la vocación es algo que se construye peldaño a peldaño con las experiencias de vida , con la información que uno recibe .

Creo que es importante detectar , sobre todo para Magisterio y Profesorado, las habilidades y competencias que cada uno de nosotros tiene y ver qué es lo que uno debe desarrollar como habilidad o competencia para el ejercicio de la docencia.

A veces el estudiar magisterio en algún tiempo tuvo que ver con tener una cultura general, y ahí hay que ver si lo que te gusta es leer para formarte y tener una cultura general, o realmente te gusta compartir ese conocimiento o te gusta atender a otros en esto de indagar y conocer el mundo, son cosas distintas.

Una cosa es estudiar Sicología para desarrollarse como Sicólogo y otra cosa es enseñar la asignatura Sicología Evolutiva o Sicología de la Educación. Yo entré a trabajar en Formación Docente en Sicología Evolutiva pero después pude concursar en Sicología de la Educación y fui y quede´efectiva que me pareción que me interesaba más ese campo, entonces uno va descubriendo cosas en la medida que de la teoría pasas a la práctica y ahí te vas dando cuenta realmente .

Test vocacional

Yo creo que los test vocacionales son importantes, son una ayuda .Una ayuda para redescubrirse uno como persona . No digo que el test vocacional sea un mandato del Sicólogo al estudiante . Yo creo que ahí el rol del Sicólogo es acompañar a descubrir esas competencias y habilidades necesarias para funcionar y tener una vida stisfactoria y estar muy conforme con lo que uno transita.

Cuando yo empecé a dar clase en Profesorado nunca pensé en la cantidad de oportunidades que te puede dar la educación. Pude concursar por la efectividad en Sicología de la Educación, eso me abrió puertas para poder seguir estudiando . Pude ir a la UNESCO de Buenos Aires, pude hacer la práctica en Chile eso nunca me lo plantié , y como me fue bien en ese curso pude hacer otro en la UNESCO de París. Eso uno no lo plantea , son puertas que se van abriendo en la medida que uno se va comprometiendo con el estudio y la población estudiantil.

Después pude acceder a cursos en la Universidad de Salamanca y de ahí , del grupo de estudiantes que trabajé con docentes de Colombia que iban a hacer un curso sobre didáctica universitaria , también fui docente universitaria en la Facultad de Enfermería en la Cátedra de Salud Mental. Eso también te abre la cabeza y permite integrar cosas. He estado en Colombia a seminarios y talleres y proximamente vuevo. Es eso, comenzar a transitar y darse cuenta que se abren posibilidades.

La ANEP siempre tiene necesidades, hay llamados y eso permite ir creciendo y compartiendo experiencias con otros docentes.

Otras consideraciones

En el caso de la Formación Docente de Magisterio y Profesorado creo que es muy importante esto del vínculo humano , identificarse con el otro, no ser el modelo sino el compañero de ruta, el que ayuda a descubrir . Y también es muy interesante en el rol docente no perder la capacidad de asombro , frente a la naturaleza, a lo que propone un estudiante, a lo que hacen, esto de trabajar en proyectos es muy interesante.

Creo que es fundamental para ambas profesiones , Maestros y Profesores, una actitud humanizadora , tratar de brindarse al otro. La Dra. Graciela Frigerio que es argentina decía que lo importante en la docencia es trasmitir la herencia cultural a otros sin pedir nada a cambio. Y hay que ser muy honesto, tratar de brindar la mejor información y la mayor actualización en formación docente para que luego el estudiante pueda ir formando su bibliografía predilecta y que pueda ir formando también cuales va a ser sus referentes válidos.

Yo creo que el objetivo fundamental en formación docente es eso, brindar la mayor información , actualización y conocimiento de las distintas teorías que tiene que ver con lo pedagógico-didáctico. De esa forma los estudiantes van a ir buscando sus faros y puntos de referencia para construir sus propios marcos teóricos.

Por último quisiera señalar que el tema del respeto mutuo es fundamental en este tipo de formación, generar un buen clima de aula , de confianza y de respeto mutuo eso es lo que permite transitar los meses del curso y va generando confianza.

Quiero destacar la recomendación que han hecho en el año 2017 más de 15 mil científicos en relación a la educación .Ellos plantean un cambio de paradigma que es llevar a los niños a educarse en la naturaleza saliento de la estructura del aula y eso refuerza en vínculo humano con la naturaleza para lo cual el Maestro y el profesor tienen que seguir estudiando. Esto de seguir pensando en un trabajo integrado es lo más saludable.

“Más de la mitad de mi carrera estuve formando a maestros”

Maestro, director e inspector de escuelas, cargos obtenidos por concurso. Además de dedicar 36 años de su vida a la Educación, 25 de ellos los dedicó a formar a formadores, experiencia que compartió con EL PUEBLO en un intenso resumen de su vida como docente.

“En 1966 entré a Magisterio –comenzó dicien-do Martínez-, me recibí en el año 1971 y co-mencé a trabajar en 1972. Nuestra formación era muy académica en el sentido que tenía-mos que cumplir horarios, luego íbamos a las escuelas de práctica en 2° y en 3°, eran cuatro años la carrera. En 1972 comencé a concur-sar, en el año 1975 me efectivicé en Paso de las Piedras de Arerunguá, en aquel entonces había que irse para campaña porque era di-fícil dar un concurso y obtener un cargo en la ciudad. Estuve allí dos años”.



“Luego me trasladé a Valentín, y desde allí comencé una carrera bastante sacrifica-da porque antes para llegar a escuelas de práctica tenías que ir al Instituto Magisterial Superior (IMS) en Montevideo un año entero, te pagaban el sueldo pero tenías que vivir allá en Montevideo y mantener la familia acá, eso era lo sacrificado. Hice el curso de director, luego di el concurso, me efectivicé, estuve en la Escuela 64 y allí comencé también a formar maestros como profesor de Didáctica en el Instituto de Formación Docente (IFD) y en la escuela, donde los preparábamos a los practican-tes con las lecciones de análisis donde se fijaba una actividad a desarrollar y luego íbamos todos, observábamos a quien trabajaba, posteriormente se hacía una críti

ca por parte de los compañeros a quien ha-bía dado la actividad y cerraba el maestro director de la escuela a cargo”.

“Seguí en la Escuela 2 como director de prác-tica, y ya en el año 1992 fui al IMS para hacer en un año entero que había que estar en Mon-tevideo el curso de Inspector. A partir de 1993 estuve un año en Durazno donde elegí la efec-tividad, luego me trasladé a Salto, siempre trabajando a la vez en el IFD como profesor de Didáctica General, después Especial. También di clases formando maestros que trabajaban en UTU, que tenían que hacer las materias pedagógicas a los efectos de mejorar su pro-puesta en las aulas. Fue una experiencia muy interesante, ellos hacían ese curso y salían como Maestros Técnicos, en su especialidad tenían profesores, pero nosotros le dábamos la parte de sociología, pedagogía, didáctica”.

“En el año 1998 hicieron un llamado en Montevideo, estaba Germán Rama, donde nos presentamos muchos del interior para ser formadores de formadores en lengua materna. Yo había dado durante muchos años clases de lectura y de escritura en Formación Docente, y a partir de allí desarrollamos en distintos departamentos, y acá en Salto también, jornadas con los maestros donde los preparábamos. En mi caso particular, trabajábamos desde Inicial a 3° año y luego desde 4° a 6° año trabajando con la parte de lectura, escritura, lengua, sintaxis, ortografía, gramática, todo”.

“Fue una etapa muy interesante de mi vida, porque más de la mitad de mi carrera estuve formando a maestros. Primero me formé yo, y luego a través del estudio y la formación personal me fui dedicando a ayudar a nuestros compañeros a mejorar la tarea docente”.