La fiscal Alicia Ghione denunció penalmente a Nacho Álvarez: entiende que incurrió en «eventual extorsión»

(Uypress)- La fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione, denunció al periodista Ignacio Álvarez por extorsión, informó diario El País. La noticia trascendió después de que Romina Celeste Papasso denunciara al conductor de radio y televisión por “violencia psicológica”.

Según informa, a su vez, Montevideo Portal, Ghione pidió varios audios a la militante del Partido Nacional para tener como elementos de la denuncia contra Álvarez.

El periodista habría presionado a Papasso para que le diera información sobre la causa, con el fin de interferir con el trabajo de Ghione, afirmaron las fuentes: «Pasame información, le quiero arruinar la investigación es una feminazis (sic)», afirman que dijo Álvarez a Papasso en referencia a la fiscal.

La denuncia de Papasso

La militante del Partido Nacional denunció al conductor de Santo y seña alegando que él quería pasar en el programa audios de una conversación que tuvieron sobre la causa del caso Penadés sin su «autorización».

De acuerdo con Papasso, Álvarez le dijo que, si no pasaba esos audios, ella iba a «ir en cana».

En la denuncia, a la que accedió MontevideoPortal, Papasso señala: «Hace alrededor de una semana me llamaba, me mandaba mensajes, me mandaba audios de forma extorsiva y amenazadora diciéndome que si no [se emitían los audios] voy a ir en cana, ya que él conduce un programa de televisión y conduce una radio también».

«El día domingo 22/10/2023 puso en su programa videos de mí en redes sociales; también pone videos sin mi autorización. Me ha ejercido violencia psicológica. Aporto audio», agrega la declaración de Papasso en la denuncia.

El descargo de Álvarez

El periodista negó la acusación de Papasso. «¿Yo incité al odio a Romina Celeste? Búscame a ver dónde incité al odio», exclamó el conductor en La pecera.

En respuesta a la denuncia de la militante blanca, Álvarez dijo: «Esto no es la palabra de uno contra la del otro, hay que mostrar las pruebas. Yo tengo las pruebas, tengo toda la documentación, los chats, las conversaciones telefónicas y las fechas en las que cada uno se comunicó con el otro.

El conductor de Santo y seña contradijo a Papasso y aseguró que el último contacto que tuvo con la militante blanca fue el jueves a las 13:45, antes de su programa de televisión. De acuerdo con Álvarez, no atendió la llamada de la militante porque estaba por «dormir la siesta». En tanto, Papasso insistió y le escribió que era «urgente».

Según el periodista, la denunciante en la causa por explotación sexual del caso Penadés y su abogado le consultaron acerca de los chats falsos, por los que Papasso fue denunciada penalmente por la defensa del ex legislador. El conductor aseguró que la militante blanca admitió que estuvo detrás de las conversaciones falsas, aunque después culpó a un «amigo/novio» que le robó sus cosas.

Álvarez, además apuntó contra Ghione y su labor en la causa penal. El periodista aseguró que tiene información que compromete a la fiscal.

El estudio de Santo y Seña en Canal 4 fue revisado por amenazas de bomba

El programa conducido por Nacho Álvarez tuvo una interrupción en la noche de este domingo y bomberos ingresaron a inspeccionar el set.

“ATENCIÓN: acabamos de recibir una amenaza de bomba en Canal 4 mientras Ignacio Álvarez desarrolla el informe sobre Romina Celeste y el caso Penadés. Van a revisar el estudio y seguiremos con el informe”, tuiteó el periodista integrante del programa de televisión Santo y Seña, Pablo Fernández.

Al aire, en la trasmisión Álvarez no dudó en exponer: “Me están diciendo: tenemos que ir a una tanda, hay que desalojar el canal porque hay una amenaza de bomba”, empezó el periodista de Canal 4.

A continuación agregó: «Esto pasó mientras pasábamos el adelanto del programa. Yo a los gritos le dije a la producción: ‘yo de acá no me muevo, la tanda no sale, el que se quiera ir que se vaya’. No hay ninguna bomba. ¡Pero mirá a dónde están llegando en la desesperación! Ni en pedo voy a cortar el programa, que explote la bomba que tenemos acá, no la bomba que vos decís que hay que no existe», expresó el conductor.

De todas maneras, Fernández compartió otro posteo en la red social X (ex Twitter). Esta vez fue un video de un bombero ingresando al set del programa. “Efectivos de Bomberos y Policía revisan el estudio de Santo y Seña en Canal 4 por una amenaza de bomba durante el informe de sobre el caso Romina Celeste, Penades, Mastropierro y la Fiscal Alicia Ghione”, describió.

Algunos minutos después, y con las revisiones ya realizadas, el panelista del programa volvió a actualizar: “Las autoridades policiales y de bomberos ya revisaron el estudio de Santo y Seña y no encontraron ningún artefacto sospechoso. De todos modos mantiene los trabajos en el Canal 4 La amenaza llegó a través del 911”.

