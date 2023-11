La Fiesta Playa del Lago no se realizará en su edición número 27 en enero 2024

La edición 2024 de la Fiesta Playa Del Lago se canceló.Cuando todo un pueblo esperaba desde ya novedades de esta próxima Fiesta Del Lago en su edición número 27 se comunicó desde el Municipio local que se suspendía su edición.

DIARIO EL PUEBLO fue en busca de la palabra de el alcalde Carlos «Tito» Souto quien nos explico las causas que obligaban a qué la fiesta fuera suspendida. Expresó que el comienzo de obras de parte de la empresa Cujó para el lado del escenario Julián Piriz Santana imposibilita la realización de la misma en el lugar ya que estaría la zona en pleno trabajo. También se charlo con los diferentes concejales. La bancada del parti-do Nacional nos explicó que la comisión está en una etapa de «investigación”. En este punto debemos recordar que en la edición pasada surgió la «desaparición» de dinero, hecho que está en plena investigación judicial, en manos de fiscalía. Tanto es así que la bancada Nacional expreso que sería imposible conformar una sub comisión paralela cuando algunos concejales y el mismo alcalde forman parte de esa investi-gación.

También es loable recordar que hace muchos años la Fiesta pertenece al municipio como únicos responsables más allá que haya trabajando una sub comisión (que también están siendo investigadas por el faltante de dinero) de ayuda para la realización de la misma. Teniendo esta charla con el representante del partido Nacional, fuimos al acta de la sección donde se debatió este tema . La bancada del partido colorado dijo lo mismo, haciendo referencia que la Fiesta no podría realizarse por la in-vestigación que está en curso recordando que el apoyo recibido de instituciones públicas para la anterior fiesta,

¿Que se le puede decir? Se

pregunto Cañete ¿Cómo explicar lo que se hizo con el dinero que se recibió como colaboración? Nuestra ban-cada cuando se tuvo que pedir lo hicimos a CARU .¿Que se le puede decir o dar explicación de lo que paso con ese dinero? También está el comienzo de obras. Nuestra bancada propone para la próxima fiesta edición 2025 tercerizar. Sería lo más loable, que desde el municipio se realice un llamado .Sin embargo el concejal Giménez por su parte exclamó en la sección de acta número 187 que lo del comienzo de obras no era argumento para suspender la fiesta, expresando que es una Fiesta tradicional, que no se debería dejar de realizar.

Dijo: venimos desanimados por lo que pasó con el faltante de dinero pero más desanimados si no lo hacemos. Debe haber otro predio donde se pueda realizar .Estamos dando argumentos indicando que no tenemos la « capacidad» suficiente para solucionar problemas y darle la fiesta a los pobladores que tanto se merecen .Contamos con el predio de la cancha de fútbol donde se puede montar un escenario y se puede realizar actividad por la noche . Finalmente por unanimidad se resolvió realizar una fiesta pero de un día en Plaza Joaquín Suárez como para « tapar» la falta de la Fiesta Playa Del Lago y que la población en verano tenga una di-versión como deseaban algunos concejales pero con la duración de un solo día la cual podría llevar como nombre, fiesta del aniversario de Constitución. Dicho esto se da por finalizado el tema de la Fiesta Playa del Lago, la cual no se realizara en su edición número 27 en éste próximo enero 2024.

Por Catalina Trinidad