La fiesta Playa del Lago de Constitución contó con habilitaciones exigidas

Por Catalina Trinidad

Cómo ya es de público conocimiento durante la realización de la Fiesta Playa Del Lago , en su último día subsistió un episodio lamentable que tuvo como protagonista a un doctor que atiende en Villa Constitución y que de paso era el que estaba de guardia habiendo intentado atender a una persona que sufrió un ataque en plena fiesta pero que éste médico llegó al predio alcoholizado habiendo incluso demorado en llegar por su estado de ebriedad. Dicho esto Diario El Pueblo se comunicó con referentes de la comisión y con el alcalde de esta localidad Carlos Tito Souto para saber de primera mano acerca de las documentaciones y permisos para lo que era la cobertura de ambulancia y médico para tales días durante el desarrollo de la Fiesta .

Carlos Souto esto expresó: _» La cobertura estaba a cargo de ASSE, con una distancia de 100 metros del predio. El llamando fue rápido y fluida, la guardia estaba .Estaba la ambulancia , el chófer , la enfermera. Se demoró a causa de que el doctor se encontraba ebrio y ahí fue la demora .No estaba en condiciones de prestar una asistencia a nadie .La falla fue ahí. No fue mala disposición de ASSE ni otra cosa .Esto es clarito, el que falló fue el doctor. Si el estuviera en la guardia de manera responsable cubriendo un evento a 100 metros de su casa ,otro hubiera sido el final , aunque hablando con la familia se cree que fue un ataque complicado pero eso no quita que con la atención del médico podría tener otro final» .Esas fueron las declaraciones del alcalde , quién nos entrego amablemente la documentación correspondiente de los permisos para que dicha fiesta estuviera cubierta con atención de ambulancia a 100 metros instalada y el médico que resultó con todo lo dicho anteriormente . Cabe señalar algo muy importante y no menor que las autoridades (ministro Cipriani) y autoridades de ASSE ,tenían de primera mano el conocimiento de que el médico era alcohólico y atendía de manera ebria a los pacientes .No solo sabía sino que se le había enviado a través de su secretario (al ministro)todas las documentaciones de denuncias de diferentes personas que sufrieron la mala atención de médico además firmada por parte de la población las denuncias e inquietudes. La responsable de esta nota fue quien les envío la documentaciones de denuncias conjuntamente con una vecina Ana Camara que realizó la movida de las firmas y denuncias Entonces si las autoridades sabían lo que pasaba , enviaron una ambulancia prometida pero se les escapó algo muy importante, un detalle muy importante que no es menor y fue RESOLVER de manera inmediata el problema con el doctor dónde la población quedaba en manos de una persona que claramente está enferma y necesitaba y necesita atención de profesionales por su adición. Ahora ante una situación donde un vecino muy querido de nuestra localidad pierde la vida en sus manos y frente a más de dos mil espectadores tomaron carta en el asunto .Querían pruebas ….Desde nuestro trabajo les enviamos a toda la familia y amigos de Abel Ramirez, quien falleció en la fiesta, nuestras condolencias