«La familia es mi refugio»

Lic. Daniela Todoroff

Nuestra entrevistada de hoy, a pesar de ser joven, demuestra una tenacidad invalorable y un profesionalismo de admirar. Psicóloga, madre, esposa, hija y hermana, resalta la importancia de la familia y la vocación profesional vista como un «ayudar a otras personas», con una fuerte connotación de lo que significa el servicio desde una óptica académica, pero no por eso menos personal. Compartimos el relato efectuado a EL PUEBLO por Daniela Todoroff, para esta entrega de Al Dorso.

¿Qué la llevó a elegir la profesión de Psicóloga?

Hace muchos años, viviendo en Montevideo, como toda estudiante del interior, me dedicaba al voluntariado en la Cruz Roja Uruguaya; ahí aprendí mucho en relación a la ayuda voluntaria y la sociedad. Recorríamos los barrios más carenciados en Montevideo con médicos, enfermeros, atendiendo las policlínicas, donde muchas veces no tenían una asistencia inmediata a sus necesidades.

En ese espacio entendí y comprendí que, no sólo a esas personas les alcanzaba con una visita médica, tener un medicamento, una canasta con alimentos o ropas. Esa sociedad necesitaba algo más, «ser escuchados, comprendidos, aportar algo más a sus vidas», y de ahí surgió el elegir Psicología y comenzar a prepararme desde un área que para mí iba mucho más allá del mito «el ir a sentarse a un diván y hablar con otro», es y era para mí, en ese entonces, una profesión que abarcaba un sin fin de posibilidades para entender al otro, ayudarlo, guiarlo, con una gran variedad de alternativas que pueden ajustarse a los intereses y potenciales de cada uno.

¿Vocación?

Sí, como lo dije anteriormente, fue algo que nació al ver una necesidad en otras personas. En ese entonces, yo ya tenía mi profesión desde el área de la salud, pero no era lo que sentía hacer, me faltaba otra cosa que pudiera alcanzar mi misión y objetivo por el cual me estaba preparando personalmente y profesionalmente, por suerte, pude entender que podía colaborar y aportar algo a los demás, desde una rama muy valiosa: la Psicología.

¿Cuál es su principal expectativa en el ejercicio de la Psicología?

Creo que es una rama que, a pesar que ha avanzado, y se la mira actualmente desde otra forma, necesita ser valorada y comprendida mucho más. La Psicología es una ciencia muy valiosa, si la sabemos usar y comprender, abarca mucho, desde una atención individual, en el deporte, las organizaciones, salud, educación y un sin fin de acciones, que ésta hermosa disciplina puede aportar, mejorara y hasta solucionar.

¿Qué función cumple la terapia en el mundo actual?

En otros países ha crecido muchísimo, donde entienden el rol que ocupamos como Psicólogos; igualmente, me parece que en Uruguay falta que se reconozca aún más nuestro propósito.

¿Se han roto los mitos de someterse a la terapia?

Creo que aún no, que todavía hay lugares en que se sigue estigmatizando a la terapia y la función del Psicólogo. No entendemos, o no se quiere entender o romper ese mito que muchos lo han dicho o escuchado «el ir a Psicólogos es para locos», o que es dar respuestas a las personas que están en situación de sufrimiento. Cuando en realidad, nuestra función es variada, como importante.

¿Quiénes deberían consultar?

Creo que no hay un manual para quién debería consultar y quiénes no!!! Creo que de una u otra forma, todos necesitamos de un acompañamiento y tener una buena salud mental y emocional. El tema es que todavía se sigue pensando en consultar cuando ya se «está tocando fondo» y no cuando «nos sentimos relativamente bien».

La comunicación a través de la prensa, ¿un nuevo desafío?

Claro que si, por muchas razones. El poder plasmar en un artículo la realidad actual y que pueda ser entendida y a su vez que pueda ayudar a las personas. Brindarles un pequeño granito de arena, pero que se convierta en algo que logre los efectos que queremos en las publicaciones.

Más en esta realidad actual de Pandemia, que se habla muchas cosas, algunas ciertas y otras con errores, lo cual me parece que la salud emocional de las personas no podemos dejarlas de lado, es un foco fundamental para el día a día, sentirnos bien, animados, comprendidos, valorados.

¿Objetivos a perseguir en el futuro?

Seguir por un lado, creciendo profesionalmente, creo que siempre tenemos algo por aprender o modificar; la Psicología es una disciplina que evoluciona continuamente y debemos estar preparados.

Trabajar de lo que me gusta hacer y por lo que me he preparado durante años.

La familia

Que palabra, abarca mucho para mí; por un lado, mi primer pilar de donde viene mi esencia, mi papá, mamá y hermana, y luego la familia que he formado, donde trasmito esa esencia, mi esposo y mis hijos Santino y Pía. Por ellos vale la pena el levantarse día a día para darles todo mi amor y enseñanza. «Son mi refugio»

¿Quién es Daniela Todoroff?

Hoy una mujer luchadora y soñadora. Con dos hermoso hijos, que día a día me enseñan una hermosa profesión que no tiene manual, «ser madre»,

Nació en una familia trabajadora, que me ha dejado un gran legado, de un gran padre y madre que me enseñaron sus valores, respeto, compresión y sabiduría. Que debo luchar por mis sueños, que a pesar de las caídas debo levantarme una y otra vez, de eso se trata la vida de aprender, reaprender y seguir.