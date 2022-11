“La familia Amorim me recibió como si fuera uno más de la familia”

Hertz Ganzo, médico radiólogo

Hertz Ganso es médico radiólogo que durante 29 años trabajó en la Clínica Amorim, la que

el pasado 1° de noviembre cumplió 75 años. En la siguiente charla mantenida con EL

PUEBLO, narra su elección para especializarse en radiología y su posterior llegada a Salto

desde su Melo natal, cuando vino casi de manera accidental hasta nuestra ciudad y de

donde ya no pudo irse más. La pasión por su trabajo y el trato deferente con la gente lo

llevó a ser un profesional renombrado en nuestra sociedad.

Nos esperaba en horas cercanas al mediodía en su apacible apartamento en Los

Algarrobos, al inicio de la Costanera Sur. “Pase por acá, estoy armando mi rinconcito”, nos

dijo al ingresar a una pequeña y sobria habitación, con una biblioteca con computadora,

un sofá, dos sillas y un modular antiguo con muchos libros, con un ventanal por donde

ingresaba la luz de un sol que comenzaba a calentar.

¿Cómo fue su formación como médico radiólogo?

Es curioso, toda la vida me incliné hacia la física, hacia la radiología, que fue mi gran

pasión desde muchacho de liceo. Sin embargo, pensaba hacer ginecología, me había dado

que iba a ser ginecólogo. Me recibo en el año 67, voy a mi Melo natal, a mi casa, voy a ver

a mis parientes, tenía dos tíos, un primo, mi madre, médicos todos ellos, y me preguntan

qué iba a hacer, “ginecología”, les dije. Hasta que este primo de mi madre, Miguel Ramón

Silva Correa, que fue director del hospital mucho tiempo, me dijo “¿para qué vas a hacer

ginecología si vos querés hacer radiología?”, y no habíamos hablado ni una palabra, era un

sábado a las dos de la tarde. “Aquí precisamos radiólogos, y a vos te gusta la radiología”,

“Me encanta”, “¡Bueno muchacho!”, ahí me decidí. Llegué a mi casa y dije que iba a ser

radiólogo. ¿Por qué el cuco de no ser radiólogo? Porque el radiólogo es el primer médico

que se moría en la estadística de vida de los médicos.

Por las radiaciones moría con 50 años, y lo seguía, el cirujano y el anestesista con 52,

después venían todos los demás. Pero si uno se protege como debe, no debería tener

afecciones radioproducidas. De modo que llegué a mi casa, se acabó, no se discute más,

radiología conmigo y ahí me decidí. Me inscribí en la cátedra, me trataron muy bien,

estuve dos años y algo, y salí de allí supuestamente pensando que era radiólogo, pero me

faltaba mucho baqueteo. Fui a Melo, hice medicina y radiología, se consiguió el cargo de

médico radiólogo para el hospital, lo concursé y lo gané.

Año 1974.

¿Cómo llegó a Salto desde Melo?

De pura casualidad (risas). Mi mujer y yo pertenecimos siempre al Club de Leones desde

que llegamos a Melo, yo trabajando en Pando haciendo medicina ya estaba medio

integrado al Club de Leones. Pues bien, había una jornada en Concordia, y yo sostenía que

teníamos que ir a Salto porque estábamos promocionando al futuro Gobernador, eso lo

dije un martes en una reunión, pero me dijeron que yo estaba loco, en qué íbamos a ir, les

contesté que en mi coche, y quedó en nada. La reunión era un sábado, el viernes me llama

un íntimo amigo y compañero León, y me dice “che hermano, ¿vamos a ir o no vamos a

ir?”, “pará, el otro día me dijeron que estaba loco. ¿Por qué hay que ir?”, “porque dice

fulano que si yo voy, él va. Y dice el futuro Gobernador que si va el segundo, él también

va, y yo voy si vos vas”, o sea que todo dependía de mí. “Bueno, mañana seis de la

mañana salimos”. Y salimos. 11.15 estábamos tocando timbre en casa de Nelson Ardaix,

que fue quien se enteró luego que yo era radiólogo, el doctor Amorim había fallecido

hacía pocos días, me enteré porque pedí para saludarlo, porque tenía como norma que a

donde iba saludaba a los radiólogos de la ciudad.

Ya el domingo me estaban apurando que tenía que volver. Yo trabajaba muy bien en

Melo, y mi mujer también, ella era anestesista, estábamos bien instalados. Pero yo quería

hacer solo radiología y no podía. Si me hubiera quedado en Melo, estaría diciendo

exactamente lo que estoy diciendo ahora, quisiera hacer solo radiología y no podría.

Cuando vine acá y vi lo que era Salto, había que ser muy ganso (risas) para no venir. De

modo que cuando empezaron las conversaciones, vinimos y hablamos con la familia

Amorim, un encanto de familia, me recibieron como si yo fuera uno más de la familia.

Estuve mucho tiempo solo acá en el Hotel Los Cedros, me hicieron la vida de soltero,

como digo yo, muy grata, hasta que empezó a llegar mi gente. De ahí para acá ha sido una

vida muy linda, muy tranquila, me he sentido muy realizado, esa es la palabra.