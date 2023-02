La F1 comienza una vez más y con 10 cambios importantes

POR NICOLÁS CAIAZZO

El mejorar las carreras de la Fórmula 1 y del automovilismo en general es uno de los grandes objetivos

de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). En vísperas de que los autos salgan a pista, la entidad

rectora informó una serie de novedades de cara a la próxima temporada que tendrá sus ensayos previos

desde este jueves hasta el sábado en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, donde el

campeonato arrancará el 5 de marzo.

Si de espectáculo se habla, uno de los puntos claves es la correcta ubicación de los sectores de DRS, que

es donde los pilotos pueden aplicar esa herramienta que les permite generar sobrepasos, aunque sean

“artificiales”. Es que cabe recordar que es una variante técnica que produce el movimiento del alerón

trasero que facilita una mejor entrada de aire y mejor tracción en el auto que viene detrás. Aunque

puede usarse en determinados sectores como las rectas u otros lugares veloces.

Luego de analizar los datos del campeonato pasado, el sitio Motorsport reveló que la FIA realizará

correcciones en estos lugares en los circuitos de Bahréin, Yeda (Arabia Saudita), Melbourne (Australia),

Bakú (Azerbaiyán) y Miami (Estados Unidos). De momento no se confirmó cuáles son los cambios

específicos, aunque pudo saberse que el trazado semipermanente del Albert Park en Melbourne tendrá

una cuarta zona de DRS.

Mejoras en los circuitos. También se informaron algunas obras tendientes a mejorar los escenarios

urbanos. Por caso, los reasfaltados de algunas zonas en Bakú, Miami; mientras que en Yeda se están

llevando a cabo arreglos para mejorar la visibilidad del circuito saudita que tiene algunas curvas

cerradas. Se harán nuevos boxes en Qatar. En tanto que en Zandvoort (Países Bajos), el espacio entre las

posiciones de parada en boxes ha aumentado en 1,5 metros.

Mensajes de radio. Se llegó a un acuerdo que permitirá una labor más relajada respecto de los mensajes

de radio que pueden enviarse entre pilotos y equipos. Esto también será una mayor atracción para el

público, que tendrá más detalles de todo lo que pasa entre los protagonistas en plena carrera.

Largadas. También se abrió el tema para que los corredores puedan practicar más las partidas durante

el fin de semana en alguna vuelta que no sea cronometrada o en la propia salida a pista antes de

disputar la carrera.

Parque cerrado. Es el sector donde quedan los autos luego de las flamantes carreras sprint de los

sábados. Se apunta a que las escuderías puedan tener más libertad para cambiar elementos que puedan

dañarse en estas competencias que son un tercio del kilometraje que las que se disputan los domingos.

Para ello se usará más el formulario en el que los equipos informan sus cambios en las seis carreras

sabatinas.

Nuevos neumáticos. Se estrenará un compuesto para lluvia que estará disponible a partir del Gran

Premio de Emilia Romaña (sexta fecha). Con ello se busca que se pueda correr con más seguridad en

carreras con piso mojado y no se retrasen o se achiquen las carreras. Además, en lugar de 13 juegos de

gomas por Gran Premio tendrán sólo 11.

Efecto suelo. Los bordes del piso estarán 15 milímetros más altos que en 2022, con el objetivo de luchar

contra el efecto rebote, algo que los equipos consiguieron con éxito en la última parte de la temporada

pasada.

Receso invernal. Durante este intervalo entre temporadas se busca que los talleres queden

completamente cerrados, tanto el de los equipos como los de los fabricantes de motores a combustión,

Ferrari, Mercedes, Renault (Alpine) y Red Bull Powertrains. Esto apunta a una reducción de presupuesto

y más paridad.

Los equipos ya están listos.

Presupuestos. Se incrementó el límite de costos de 1,2 a 1,8 millones de dólares por cada Gran Premio

que supere el límite de 21 carreras establecido en el reglamento. Este año están pautadas 23 fechas en

el calendario más largo de los 73 años de historia de la Máxima. También se apunta a que los equipos

puedan manejar mejor sus recursos en las carreras fuera de Europa, que suelen ser las más costosas.

Puntuación. Se corrigió el reglamento deportivo sobre el reparto de puntos en las carreras acortadas,

que generó una gran polémica en Japón de 2022, cuando por la lluvia se retrasó la largada y se corrieron

28 vueltas, poco más del 52 por ciento. Estas nuevas modificaciones tienen como objetivo que sólo se

entregue la totalidad de los puntos en las competencias que completen casi todo el kilometraje

pautado, más allá de eventuales pausas o retrasos, como pasó en Suzuka, que tuvo al valor agradado de

una definición del título y fue el día que Max Verstappen se alzó con el bicampeonato y cuando se bajó

de su Red Bull no estuvo seguro de haberlo conseguido. Se busca evitar otro papelón como ese.

Fue el domingo 20 de noviembre cuando terminó la temporada 2022 en Abu Dhabi. El gran circo ya está

en Sakhir y se volverán a encender los motores. Se terminaron las palabras y con los ensayos de

pretemporada se empezará a conocer qué tiene cada equipo y si alguno esconde algo en esta previa.

AUVO: hay fecha para el inicio

oCon muchas ganas y entusiasmo, la Asociación Uruguaya de Volantes y sus pilotos regresan al

autódromo “Polideportivo Ciudad de Mercedes” para comenzar allí los Campeonatos

Nacionales de Pista, los días 01 y 02 de abril.

Este año se vuelve a cristalizar la carrera de Superturismo con la presencia de pilotos

extranjeros haciendo duplas con los nuestros. El espectáculo contará también con todas las

categorías de AUVO. De esta manera se concreta el anhelo de volver a Soriano y agradecemos

muy especialmente al Sr. Intendente, Guillermo Besozzi, quien junto a un gran equipo llevan

adelante las obras de repavimentación y arreglos del Polideportivo Ciudad de Mercedes.

Será uno de los puntos altos que AUVO tiene preparado para este año. Se trabaja

intensamente en conjunto en todos los detalles que marcarán el inicio de una temporada

espectacular de AUVO.A medida que las novedades se empiecen a conocer en lo deportivo y

en lo organizativo, las mismas se informarán en tiempo y forma.