La exvicepresidenta Lucía Topolansky deja su banca en el Senado uruguayo

(EFE).- La exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky dejó este miércoles su escaño en el Senado por medio de una carta que fue leída en una sesión a la que no acudió y en la que resaltó las dificultades que le generó llevar a cabo el trabajo durante la pandemia.

«He trabajado con toda la dedicación que pude en estos años, con un despacho de puertas abiertas. Hace dos años mi trabajo es intermitente y mi despacho no pudo recibir como antes. No pude adaptarme al trabajo por Zoom», resaltó en la misiva.



De esta forma Topolansky, quien será reemplazada por Sebastián ‘Tati’ Sabini, del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es el principal de la oposición, deja su banca antes de que finalice el período legislativo, como hicieron en octubre de 2020 los expresidentes José Mujica (2010-2015) -su esposo- y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Luego de la lectura de la carta, Alejandro Sánchez, quien reemplazó como senador a Mujica, brindó un corto discurso en el que resaltó el trabajo llevado a cabo por Topolansky, que había ingresado por primera vez a la Cámara Alta en 2005.

«Para nosotros no es una despedida porque Lucía, la militante, seguirá caminando junto a nosotros como lo ha hecho desde muy joven», dijo.

Agregó que es una «trabajadora incansable» que deja «una mochila muy pesada» para quien debe reemplazarla en un momento complicado para su sector político, después del fallecimiento, el pasado 20 de febrero, del senador Eduardo Bonomi, otro de sus referentes.

Sánchez finalizó recordando que los jóvenes aportarán a la lucha lo que siempre les aconsejó Topolansky: «hay que poner razón y corazón».

Como él, tomaron la palabra por el FA los senadores Liliam Kechichian y Enrique Rubio, mientras que por el oficialismo resaltaron su figura Sebastián Da Silva, del Partido Nacional Germán Coutinho, del Partido Colorado y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto .

Sus compañeros de formación Sánchez y Liliam Kechichian, exministra de Turismo (2012-2020), destacaron su militancia no solo en sus tiempos en la guerrilla o sus 22 años de legisladora, sino «en las calles», algo que, para el senador, continuará ahora que deja el Legislativo para seguir «trabajando y soñando con construir un mañana mejor».

«Para nosotros no es una despedida, porque Lucía la militante seguirá caminando junto a nosotros, como lo ha hecho desde muy joven», agregó ‘Pacha’ Sánchez, llamado a ser uno de los líderes en la renovación de la formación de izquierda.

Ese «traslado generacional en la interna de su sector» fue algo destacado por Argimón, quien pronunció un discurso muy emotivo, en el que, fuera de diferencias ideológicas, habló desde la cercanía personal de ser ambas «mujeres políticas».

«Me quedo con esas charlas que tenemos algunas mujeres políticas de intercambio de momentos, donde nuestra militancia política se entrelaza con nuestra vida familiar, con cosas que ganamos, que perdimos», manifestó la vicepresidenta.

Topolansky, de 77 años, inició su carrera política en 1995 como edil suplente de la Junta Departamental de Montevideo, en 2000 fue elegida diputada y en 2005 senadora.

En septiembre de 2017, asumió la Vicepresidencia de la República durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, debido a la renuncia de Raúl Sendic por un caso de corrupción.

Previamente, en noviembre de 2010 se convirtió -por ser la senadora más votada de la lista más votada- en la primera mujer que ocupó la Presidencia de la República, aunque de manera interina, en ausencia del entonces mandatario, su esposo José Mujica (2010-2015), y del vicepresidente, Danilo Astori.