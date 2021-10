“La Expo fue algo bueno y positivo para mucha gente que hace tiempo no tenía una changa, un trabajo”

Culminada la Edición 113° de la Expo Salto, es tiempo de balance con Carlos Ardaix, quien lleva 29 años coordinando este evento que forma parte de la agenda nacional de exposiciones ganaderas. En esta charla con EL PUEBLO, no queda afuera ni el éxito en la concurrencia de público, con una edición especial por la participación en su apertura del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ni la crítica por la presencia masiva de personas en el cierre de la misma en el espectáculo del exitoso Chacho Ramos, donde Ardaix apunta directamente a las autoridades sanitarias del departamento, “nunca mencionaron un aforo”.

¿Cómo evalúa esta nueva edición de la Expo Salto con el aditamento de una visita presidencial?

Ni qué hablar. Hay que agradecer muchas cosas, algunas porque estaban programadas y evidentemente éramos conscientes que sucederían para bien. La visita del Presidente fue algo que surgió faltando apenas unos días, y le digo más, a uno en el puesto que está y que hace lo que hago yo, me sorprendió, porque no me imaginaba que el Presidente de la República viniese a la Expo. Diría que, desde el arranque, que fue con la visita de Lacalle Pou hasta el final, toda la Expo fue una serie de eslabones donde fuimos fortaleciendo cada vez más el concepto de que es positivo, es bueno, es valedero trabajar en cosas que hacen bien, porque la Expo fue un regalo, fue algo bueno y positivo para mucha gente que hace tiempo no tenía una changa, un trabajo. Lo fue para quienes tienen su empresa constituida y funcionando porque pudieron mostrar lo que tienen, lo que ofrecen, lo que venden. Lo fue para gente que vino de Maldonado, Montevideo, Canelones, Cerro Largo, Paysandú, Artigas, Rivera. Convivimos durante cuatro días en un ámbito excepcional, donde no hubo un solo problema, no hubo que llamar a la policía, que estaba presente, para apagar un fueguito.

Todo eso, en la suma que uno hace, diría que vale más que cualquier cosa. Queda el sabor dulzón de que algo puede salir bien gracias al trabajo y al esmero, gracias a la Directiva de la Asociación Agropecuaria que nos respalda y que nos permite desarrollar nuestro trabajo. Si hacemos esto hace 29 años, es porque esta institución nos abrió las puertas y nos respalda, y hablo de un respaldo que no se ve, el moral. Yo no vengo del rango ganadero, mi padre era arrancador de naranja. Yo nací en un piso muy humilde, de tierra y chapas de cartón, en la vida me hice trabajando, buscando algo mejor cada día. Entonces, soy un agradecido a la vida, soy un agradecido a mis padres que me enseñaron a trabajar, porque vi en ellos el ejemplo del trabajo, y luego en tanta gente que vas conociendo a lo largo y ancho, hay gente linda, conocida y por conocer.

Algo que se vio en esta Expo es que fue familiar.

Muchas veces detengo el paso y me quedo mirando a dos, tres, cuatro hermanitos y hasta más, que vienen con los padres. Esa imagen tan característica del matrimonio y la familia, que fue un poco lo que me transmitió, por ejemplo, la gente del estand premiado como el mejor de la Expo, del dulce de leche Tuku Tuku. Los dos padres durante mucho tiempo estuvieron con los dos hijos ahí, atendiendo. Imágenes que gratifican porque en este mundo hay veces que uno ve que la gente se olvida de todo eso, se olvida del patrimonio y la armonía que significa la familia, y rumbea para otro lado amargándonos la vida un poco a todos, al haber cosas que salen al cruce, como la droga, el alcohol, por nombrar algunas, y cuando uno ve que eso se evita y no está presente. Es buenísimo llegar a la conclusión que la mayoría de la gente quiere vivir bien, y que trabaja, y que en este caso, invirtió unos pesos en la Expo, en las entradas, en un pancho, en un refresco, en un regalito de los tantos que había para niños, que por algo los vendedores llevan cosas para niños, porque si no hubieran niños, no habría artículos, pero hay.

Pudo apreciarse actividades para todos los públicos, desde actividades a caballo, como las citadinas con los bomberos apagando pequeños focos para que los niños pudiesen ser bomberos por un día, ¿ahí estuvo la conjunción entre el campo y la ciudad?

Sí. Y este comentario me da pie, porque de ninguna manera puedo dejar de agradecer a Matías Alsúa, Jefe de los Bomberos, a quien admiro por cómo encara su trabajo, sus responsabilidades, su uniforme, y al mismo tiempo, agradecer al Señor Jefe de Policía, al Comandante del Batallón Ituzaingó, a las autoridades que respaldan esto y que lo hacen de buen talante y con una gran disposición. Lo del campo y la ciudad a veces se ve caminando, cuando ves a gurises precisamente del palo, como dicen ahora, con bombacha, botas, pañuelito en el cuello, boina o sombrero, caminando y mezclándose con la gente urbana, visitando el jardín de los corderitos o los bretes con los carneros de raza pura que son candidatos a grandes premios aquí y en donde sea, o cruzando en los otros potreros de enfrente, los Angus, los Hereford y todas las demás razas. Lo mismo pasa con el tema de los caballos, los criollos, que desarrollan una actividad que se ve.

O sea, todo esto es un entramado. Por eso muchas veces hablando de la Expo con gente de Montevideo, le decimos que nosotros tenemos un Pradito, porque esto tiene mucho del Prado, pero en miniatura, no vamos a comparar la dimensión del territorio que tiene el Prado y la que tenemos acá, aunque diré que la de acá, no es poca cosa.

Las cabañas que compiten en el Prado, ¿luego buscan revancha con las cabañas salteñas que se llevaron los premios de allá?

Sí, evidente, porque le quieren ganar acá a los salteños que les ganaron en el Prado. También es importante destacar que cabañeros que estuvieron en el Prado, hacen el esfuerzo para estar en la Expo y que vuelven a ganar premios acá, o sea que acá traen lo mejor que tienen. Lo otro que me pareció una buena cosa, es que en los remates de ganado que se hicieron, se lograron precios bien considerables, miles de dólares por un carnero, porque claro, remataban un campeón, lo que incentiva mucho. La gente que a su vez quiere mejorar sus planteles, viene a comprar. Esa es una arista de la Expo Salto que no es poca cosa, porque no hay que olvidarse que lo que acá nació primero fue la Expo ganadera, llevamos 113 años de Expo Ganadera, después se enganchó lo que uno ve.

Se vio gente caminando por la Expo tomando mate, charlando, comiendo cosas que se compraban, al aire libre, sin tapaboca, pero cuando ingresaban a un galpón cerrado, se ponían tapabocas, al menos así procedió la mayoría. Dejó la sensación que la pandemia ya había pasado, ¿cómo se evaluó eso?

Estoy convencido que si se hace una encuesta preguntándole a personas de distintos barrios y zonas de la ciudad con distinto nivel cultural y social, van a coincidir todos en comentar que se percibe claramente que todo lo que decían de la vacuna es cierto. Esto lo frena la vacuna, la vacuna es el antídoto, y hoy son cuatro o cinco casos que es la realidad que tenemos en Salto, que deja en la gente una sensación de que estamos en una etapa, por lo menos totalmente distinta a la de hace un año, cuando hicimos una Expo, pero saturada de alcohol en gel, donde controlábamos la temperatura y todo lo que había que hacer como escudo para evitar el contagio. Entonces, la gente está distendida y está lenta y progresivamente integrándose a una vida normal, a la vida que hacíamos antes de la pandemia.

El año pasado se tomó como medida no tener espectáculos por la difícil situación que se vivía debido a la pandemia, donde aún no había vacunas y había, además, mucha incertidumbre por la forma en que el coronavirus se contagiaba. Pero este año volvieron los espectáculos, ¿previeron la magnitud de la respuesta de la gente?

Hablando con las autoridades de la Salud, autorizaron la realización de espectáculos. Siempre enfatizaron que debían tener una duración de cuatro horas por noche al aire libre, nunca mencionaron un aforo. Evidentemente promocionamos la Expo, dijimos cuando se acabaron los estands que todo hacía prever un éxito. Creo que nadie fue engañado o pensando en otra cosa. Los miles de personas que visitaron el predio de la Asociación Agropecuaria lo compartieron convencidos que eso sería así. Quien diga otra cosa hoy o haya pensado otra cosa, bueno, o vive en la Luna o está muy lejos de entender cómo es esto, que es un producto, y como tal, se promociona, se difunde, se anuncia. Apelo a una frase, el que avisa no traiciona. No escondimos nunca nada, siempre dijimos claramente cómo estábamos organizando y de qué manera creíamos que transcurriría la Expo. Y fue tal cual, o sea, a nosotros no nos asombró ni nos impresionó nada, ni la cantidad de gente ni del espectáculo del Chacho, que es número uno en todo el país, acá, en el Prado, en Tacuarembó, en donde quieran, y los que estamos en el tema del espectáculo, sabemos eso.

Terminada la edición 113, y luego de la evaluación que deba hacerse, ¿ya se ponen a trabajar en la edición 114 para que sea mejor?

Tenemos que aspirar y tratar a que sea así porque esto es un tema ni más ni menos como la selección que hoy va a jugar contra Argentina, todos aspiramos a que gane, no a que empate, a que gane, y que gane cada vez más, porque está compitiendo para eso, y esto se puede mejorar en varios ítems. Una de las cosas en la que tenemos que mejorar es en la presencia de los inspectores de tránsito a una hora determinada, que en esta oportunidad no estuvieron, y al no estar, provocó un caos. En eso, faltó planificación, donde nosotros estamos incluidos. Llegar a la Expo debe ser de una sola mano, o sea, salir por el norte, por la calle que va en paralelo a Trillo, y toma Trillo o la ruta con mucha más tranquilidad y sin aglomeración de vehículos. No me explico por qué no se hizo eso por parte de Tránsito, porque otros años se hizo, lo sugirió el mismo Tránsito. En ese sentido fue el único servicio de la Intendencia que en mi modo de ver estuvo flaco, porque recolección, iluminación, carpintería, todas las secciones de la Intendencia que cumplen un rol insustituible, estuvieron a la orden y a la altura de la Expo, porque como siempre dije, sin la Intendencia esto no se puede hacer.

PERFIL DE CARLOS ARDAIX

Casado, “tenía 3 hijos, tengo 2 y 3 nietos”. Es del signo de Aries.

De chiquito quería ser jugador de fútbol. Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Grabar una selección de recitados criollos.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? “El general en su laberinto”, de Gabriel García Márquez.

¿Una película? Me gustó mucho la saga de

“El Señor de los Anillos”.

¿Un hobby? Atender alguna

plantita del jardín.

¿Qué música escucha? Toda.

¿Qué le gusta de la gente?

La bondad y la comprensión.

¿Qué no le gusta de la gente? El egoísmo

Por: Leonardo Silva