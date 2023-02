«La evolución del plantel y no apartarnos de los principios»

«Volvemos a Las Guapas con la energía renovada, entendiendo que vino bien el descanso, que era necesario para todos tener un año de calma en mi caso. La verdad es que me sedujo que la Subcomisión de Fútbol Femenino de Ceibal ante la no continuidad de Corina Ferrufino en el cargo, manejara mi nombre como primera opción. Después de ese disparador recibir el cariño de varias jugadoras ante mi posible regreso le dio más impulso a la decisión finalmente confirmada de volver. Obviamente ayuda el conocer a la mayoría de las jugadoras integrantes del plantel, así como todo lo que tiene que ver con el entorno del Femenino. Corina llevó adelante una gran gestión, se lo he dicho a ella personalmente, estableciendo más variables al juego del equipo, conquistando nuevamente el título de Campeón Salteño, pero además logrando dar un paso histórico junto a las chicas de colocar a Ceibal y el Fútbol Salteño en lo más alto de lo que es la competencia a nivel de OFI».

Para ALFREDO JAVIER VIERA es tiempo de retorno a la conducción técnica de Ceibal en Fútbol Femenino. Tras ese año de ausencia en el mando, el reintegro a una función que bien conoce. Sabe de qué se trata y cuál es el fin. Ceibal apunta en dos direcciones, como en los últimos años.

Por eso además, el DT subraya lo sucedido en el 2022, con las «Guapas» llegando a la final por primera vez en la historia de los torneos de OFI a nivel del Fútbol Femenino.

«PROYECTAR NUESTRO JUEGO A

PARTIR DE LA MEMORIA COLECTIVA»

«La primera vez en 20 años de competencia para Salto, jugando una final con mucha dignidad y cayendo frente a un rival muy difícil que hace años viene buscando lograr el título. Hoy Ceibal Femenino a partir de lo hecho en esa final, logró posicionarsde y darle otra visibilidad al Fútbol Femenino Salteño a nivel de OFI.

La búsqueda vuelve nuevamente a plantearse: construir un equipo competitivo que pueda estar a la altura de intentar retener el título Salteño pero además volver a estar en los primeros puestos de OFI, que no será una tarea fácil. Proyectar nuestro juego a partir de la memoria colectiva. Juega el valor de la experiencia, la jerarquía y el compromiso para dar sustento a lo que se pretende. En principio buscamos mantener el mismo plantel y reforzar en aquellos puestos donde creemos debe haber nuevas opciones en cuanto a características de juego. Creemos en potenciar todo lo bueno que se ha hecho, en el aprendizaje sostenible, en la evolución que ha demostrado el plantel, siempre con la misma ilusión de no apartarnos de los principios de seguir sumando para el crecimiento del Fútbol Salteño. Hay que creer y soñar que se puede. Y estoy convencido que este Ceibal volverá a poder»