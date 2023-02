La estudiante Sandra Ferreira destaca de Salto “que permanentemente abre un abanico de posibilidades para aquellas personas que quieren estudiar una carrera en el interior”

Cientos y cientos de estudiantes de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro han obtenido el título de Profesor en Educación Media tras cursar la carrera en el CERP del Litoral, en Salto, a lo largo de los veintiséis años de vida de la institución. Cientos y cientos son también quienes están actualmente cursando la carrera y llegan permanentemente a nuestra ciudad, si es que no están residiendo aquí.

EL PUEBLO conversó en esta oportunidad con Sandra Yacqueline Ferreira Alvez, estudiante de Young, quien se halla cursando el Profesorado de Literatura (Plan 86). “Es decir, aquí en el CERP me han permitido cursar aquellas materias específicas, que son equivalentes al plan 2008; en realidad intento terminar mi carrera, después de mucho de años de abandono..(risas)”, comienza diciendo al momento de la entrevista.

-¿Cómo es eso del abandono? ¿Qué has cursado hasta este momento?

En el Instituto de Formación Docente de Paysandú, que fue donde comencé, hice todo el tronco común de Primer a Cuarto año, así como también las prácticas. Las específicas de la asignatura consistían en exámenes libres (modalidad semi-libre) que se rendían en el IPA. Así lo hice hasta completar todas las específicas de Primer y Segundo Año. Luego empecé a trabajar y se me hizo cada vez más difícil estudiar sola, sin una guía docente, ya que muchas veces, ni siquiera sabía quiénes eran los profesores de cada materia y los conocía en el momento de rendir los exámenes.

-¿Y la opción por Salto cómo se da?

Después de muchos años vuelvo a retomar la carrera para cursar materias específicas correspondientes a Tercer y Cuarto año. Averiguando, me dijeron que podía pedir pase a Salto y de esa manera podría cursar aquellas materias que aún me faltan para culminar el profesorado. Es así que en el año 2020 volví a estudiar, pero esta vez, desde la modalidad presencial y con posibilidad de exonerar en el transcurso del año, lo cual me pareció más accesible, al contar con un acompañamiento docente, cosa que en mi caso resultó ser un gran cambio.

-Y para eso, Salto era lo más cercano…

Claro, elegí Salto por una razón de cercanía…Puedo ir y venir en el día, sin necesidad de tener que pernoctar en la ciudad, porque de lo contrario no podría hacerlo. Otro aspecto interesante es que se ha dado comienzo a la modalidad semi presencial, de manera que espero algún día terminar sin necesidad de viajar, y cursar mi carrera en forma virtual.

-Aprovecho a preguntar: ¿por qué la docencia?

La elección de ser docente surgió como un gran desafío, la docencia me parece el camino por excelencia para el enriquecimiento personal, para seguir aprendiendo y creciendo como persona. Cuando me tocó realizar las prácticas en el aula, descubrí que realmente era algo que me gustaba y lo disfrutaba mucho, y siento que aún hoy me sigue desafiando y me impulsa a seguir perfeccionándome un poco más cada día.

-¿Qué destacarías del CERP del Litoral, además de haberte dado la oportunidad de continuar la carrera como ya mencionaste?

Destacaría que además del buen trato y flexibilidad que he recibido del CERP como institución, ya sea por parte de compañeros o profesores con los cuales he cursado algunas materias, equipo de dirección y demás, la ciudad de Salto me resulta muy atractiva….

-¿Por qué? ¿Qué valorás de Salto como ciudad?

Algo que valoro del salteño en general es que se siente muy orgulloso de su ciudad y lo manifiesta dando a conocer toda su riqueza cultural, reconociendo y destacando a sus artistas locales que son muchos en distintos ámbitos, en la música, la plástica y la literatura. Otro aspecto a destacar es que permanentemente abre un abanico de posibilidades para aquellas personas que quieren estudiar una carrera en el interior. Por último, creo que no se puede dejar de reconocer su atractivo turístico, especialmente sus aguas termales, que son inigualables.