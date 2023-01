La estafa más grande que se ha hecho a los trabajadores, sólo en Uruguay pasa esto”, dijo el Diputado Omar Estévez

Trabajadores de Citrícola Salteña siguen sin cobrar haberes atrasados:

Pasa el tiempo y los trabajadores de la ex empresa Caputto (hoy Frutura), una de las que más puestos de trabajo brinda a los salteños, siguen sin poder cobrar haberes atrasados. EL PUEBLO quiso actualizar el tema y fue tras la palabra del Diputado Omar Estévez, del Partido Colorado, no solo por su cercanía al rubro de la naranja desde hace muchos años, sino también porque su rol de legislador le ha permitido vincularse al tema. A decir verdad, como se verá en las siguientes líneas, las noticias son muy poco alentadoras para quienes esperan cobrar y vienen reclamando por ello desde hace mucho tiempo.

-¿Qué se ha podido hacer desde el Parlamento con este tema?

En dos ocasiones tuvimos la oportunidad de invitar a la Comisión de Trabajo al encargado de pagar el dinero a los trabajadores y también a los acreedores, porque yo siempre priorizo por los trabajadores pero también hay otros acreedores, empresas que conforman una lista grande y no se les ha pagado. Cuando Caputto pasa a concurso, la Justicia pone a la empresa Lideco a controlar los activos para que la empresa siguiera funcionando y estuvimos trabajando mucho en eso para que los trabajadores no perdieran su fuente laboral, que era lo principal. Después de dos años que Lideco administrara, salió la famosa venta. La empresa administradora Lideco se compromete a pagarle a los trabajadores y a los acreedores un 40% con la venta de la ex citrícola…

-¿Un 40% de lo que se les debía? Menos de la mitad…

Exactamente. Para mí la estafa más grande que se ha hecho a los trabajadores, sólo en Uruguay pasa esto. Yo fui muy criticado por esto, porque las leyes de los trabajadores las hacemos nosotros los legisladores, y en esto la ley nunca amparó al trabajador, que siempre fue lo principal, que primero cobraran los trabajadores y después los bancos. En cambio en esta venta primero cobraron los bancos y los trabajadores siguen esperando.

-¿Puede ser que ahora ya no sería ni siquiera ese 40% lo que se está prometiendo sino menos todavía?

Sí, se hablaba de que iban a recibir un 40 % y ahora por “x” motivos, los principales de Lideco, el Dr. Cabrera y los abogados, tendrán que explicar por qué ese 40% bajó a un 33%, a un 30…

-¿Así que es verdad que bajó la promesa?

Bajó, aunque no lo dicen…

-¿Y cuándo se estaría pagando?

Fechas no se manejan, dieron un adelanto de un 20% antes de fin de año, con un préstamo desde el Banco de la República, que habilitó a futuro con la venta, y no hay una fecha de ese 13%, o sea, está todo muy raro, muy enredado…Lo final a lo que podemos llegar es que quien termina castigado es el trabajador. El trabajador que tenía 100.000 pesos para cobrar, va a cobrar 33.000 pesos en dos cuotas, recibió el 20% y le queda el 13% todavía, pero no se sabe cuándo…

-¿Qué le puede decir usted a los trabajadores que están reclamando? Porque incluso a nosotros como medio de comunicación, nos preguntan de forma permanente qué noticias hay…

El compromiso con los trabajadores que preguntan es otra vez invitar a Lideco a la Comisión, ahora cuando retomemos (febrero) y de ahí traernos algo de las mentiras que nos dicen, porque no cumplieron nunca en ninguna fecha.

-¿Llaman a Lideco y Lideco les miente?

Lideco sí, nunca cumplió. Quedaron de pagar el 15 de diciembre el 40%, en setiembre habían pedido plazo para diciembre, bajaron del 40 al 33 y pagaron el 20, o sea que el trabajador es el más desgastado en ese negocio…

-El trabajador de la empresa y también otras empresas acreedoras, que muchas no son grandes empresas como algunos creen, ¿verdad?

Tengo la lista y hasta la puedo publicar, algunas son empresas muy pequeñas a las que se les debe, incluso unipersonales, todas salteñas, todas pagan sus impuestos, pagan personal y no recibieron nada.

-Vamos a recordar y aclarar algunas cosas de orden para que se entienda mejor la situación, ¿de quién es la empresa actualmente?

Es de un grupo accionista norteamericano, que compra el 100% de las chacras que tenía Citrícola Salteña, por un remate en el cual se presentó solo esa empresa, y Lideco es la administradora puesta por la Justicia, así como administró Pili, y así terminó Pili… o Casa de Galicia…

-¿Y no hay forma de exigir el cumplimiento de los pagos?

Lo he dicho ya muchas veces, ellos (los compradores) tienen una gama de más de 30 abogados y hay cosas que nunca quedaron claras…

-¿Por ejemplo?

Por ejemplo ellos expresan que no aparecen documentos y por eso no sale el pago…

-¿Y eso es así?

Y si Paco Estevez viene y le oferta a usted comprar el Obelisco, ¿usted lo compra? ¿Y yo cómo voy a tener papeles del Obelisco? Primero habría que haber pedido los documentos correspondientes y si no, no se podría haber comprado Hoy la empresa para depositar los 18 millones de dólares que se comprometió en el negocio, quiere los documentos, que vienen a ser los títulos de las chacras.

-Documentos que no están…

Claro, no aparecen. Compraron el Obelisco, no hay papeles (risas)…

-Es gracioso si no fuera muy grave…

Sí, sí, y lamentablemente es la realidad.