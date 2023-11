La esperanza en una firma

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

Ya es de conocimiento público que estamos promoviendo el proyecto iniciativa de nuestro partido, contra la usura y por una deuda justa que tiene a más de un millón de uruguayos en el Clearing de informes, de los cuales aproximadamente setecientos mil se consideran deudores irrecuperables, según datos del Banco Central. Esta cifra que hemos llamado de escandalosa, significa que casi la mitad de los habitantes de nuestro país están endeudados. En estos años hemos escuchado miles de testimonios de personas desesperadas, sin encontrar una salida a esa situación de endeudamiento que no les permite a cientos de miles de familias encontrar una salida. Desde el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas, decimos que pueden informarse a través de la página web www.deudajusta.uy o al 08001146, donde dice dónde firmar, porqué firmar etc. y de hecho son informaciones muy valiosas y al alcance de todos. Pero nada tiene para nosotros el valor de conversar con la gente, de mirarnos a los ojos, de darnos un fuerte apretón de manos y de sentir que estamos del mismo lado. El lunes pasado llegaron a Salto los Senadores Guido Manini Ríos e Irene Moreira, continuando con una nueva gira por todo el país, en lo que llamamos los “cara a cara” con todos los vecinos que se acercan. Los compatriotas quieren saber de primera mano cómo podemos ayudarlos y porqué sus deudas se transformaron en montos tan inalcanzables. Y es entonces cuando la gente decide apoyar y deja en esa firma todas sus esperanzas de poder salir adelante. Ese momento que ya hemos vivido unas cien mil veces, con cien mil compatriotas que confían en nosotros, es intransferible y hoy quiero agradecerles por la confianza. Decidimos salir a juntar firmas porque ningún partido político quiso acompañar nuestro proyecto en el parlamento, y ahora resulta que andan nuevos proyectos de reestructura de la deuda que por supuesto escucharemos, pero que solo vamos a apoyar si contemplan lo que nosotros consideramos es mejor para gente. Me pregunto si será que las cien mil firmas alcanzadas asustan como otras cosas que también asustan de nuestro partido, porque nos atrevemos a tocar los temas que nadie quiere tocar. Estamos recorriendo las ciudades, distintas localidades, pueblos, el interior de cada departamento, y así lo haremos los meses siguientes hasta que consigamos llegar al número de firmas que exige la Corte Electoral para habilitar un plebiscito que propone modificar el artículo 52 de la Constitución, para que la tasa de interés máximo sea fijada por una nueva ley con mayorías especiales, que fija un tope a los intereses y permite cancelar las deudas pagando lo justo, una tasa tope que aplicará no solo a préstamos, sino también a multas y recargos por atrasos aplicados a tarifas y servicios públicos y privados. Los diputados y dirigentes de nuestra agrupación nacional” Adelante”, vamos a acompañar a nuestro líder, el Senador Manini Ríos, con el compromiso que asumimos de estar siempre del lado de la gente, sin importar de qué partido político vienen, porque cuando en el 2007 se aprobó la ley que permite esta usura que sumergió a más de la mitad del país en sus deudas, quienes la aprobaron permitieron que se perjudicaran hasta los mismos trabajadores y compañeros que ellos decían defender. Y hasta el día de hoy, solo Cabildo Abierto levantó su voz artiguista para que los más necesitados sean los más privilegiados.

